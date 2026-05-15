Planta-chinesa-do-dinheiro revela geometria secreta: folhas seguem lógica usada em mapas

Pesquisa publicada na Nature Communications mostra que as folhas da planta-chinesa-do-dinheiro organizam nervuras em padrão parecido com algoritmos usados em mapas, revelando como processos biológicos simples podem criar formas naturais altamente ordenadas, sem qualquer plano central.

As nervuras da planta-chinesa-do-dinheiro revelam uma organização geométrica rara, formada a partir de pequenos poros distribuídos pela folha.

Uma planta comum em vasos de apartamentos, varandas e jardins ganhou destaque científico por um motivo inesperado: suas folhas parecem organizar as nervuras com uma lógica parecida à usada em mapas, redes digitais e planejamento urbano. A espécie é a Pilea peperomioides, conhecida como planta-chinesa-do-dinheiro, nativa do sul da China e hoje popular como ornamental em várias partes do mundo.

A formação das nervuras sugere que processos biológicos simples podem criar estruturas complexas, sem que a planta siga um “plano” central.

A descoberta mostra que as nervuras principais da folha formam divisões muito próximas de um diagrama de Voronoi, um padrão geométrico que separa o espaço em regiões ao redor de pontos centrais. Em termos simples, é como se a folha criasse uma rede organizada a partir de pequenas referências distribuídas em sua superfície.

Uma geometria escondida nas folhas

Em um diagrama de Voronoi, cada área pertence ao ponto mais próximo. É a mesma lógica que poderia dividir uma cidade em zonas de atendimento ao redor de escolas, hospitais ou antenas. Na folha da Pilea, os pontos centrais são os hidatódios, pequenos poros ligados à liberação de água e à regulação interna da planta.

Diagrama de Voronoi representa a divisão de um espaço em áreas de influência a partir de pontos centrais.

O surpreendente é que as nervuras maiores aparecem como limites entre esses poros, formando polígonos fechados. A planta, claro, não faz contas. O que o estudo sugere é que processos biológicos locais, repetidos durante o crescimento, podem gerar uma organização visualmente parecida com soluções matemáticas usadas pela tecnologia. Isso ajuda a explicar por que a descoberta chamou atenção além da botânica.

Como os cientistas testaram o padrão

Os pesquisadores não se limitaram a olhar a folha e comparar desenhos. Eles mapearam a posição dos hidatódios e das nervuras em folhas analisadas por microscopia e aplicaram testes para medir se o padrão realmente se aproximava de um Voronoi. Depois, compararam os hidatódios com outros pontos possíveis, como centros dos polígonos e pontos aleatórios.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações. . Siga-nos e ative as notificações.

O padrão também se manteve próximo ao esperado mesmo quando as plantas passaram por condições de sombra, alta luminosidade e temperatura elevada, o que reforça a ideia de uma regra local resistente a variações no desenvolvimento. Entre os pontos principais do estudo, estão:

as nervuras principais criam polígonos ao redor dos hidatódios;

a maioria dos polígonos analisados continha um único hidatódio;

o padrão não é perfeito, mas se mantém muito próximo da geometria esperada;

as maiores diferenças aparecem perto da nervura central da folha;

isso indica que a nervura central pode se formar por outro mecanismo.

Auxina ajuda a explicar o desenho natural

A explicação proposta envolve a auxina, um hormônio vegetal essencial para o crescimento. Em modelos clássicos de formação de nervuras, a auxina tende a formar canais que conectam fontes e regiões de escoamento. No caso da Pilea, os autores sugerem uma dinâmica diferente: ondas de auxina partiriam dos hidatódios e se encontrariam no espaço entre eles.

Essas zonas de encontro funcionariam como guias para a formação das nervuras. Por isso, em vez de conectar diretamente um poro ao outro, as nervuras surgiriam entre eles, dividindo a folha em áreas.

Ainda não está claro se essa geometria melhora o transporte de água, aumenta a resistência da folha ou torna a rede vascular mais robusta.

Mesmo assim, o estudo abre uma nova forma de observar plantas comuns: como sistemas vivos onde biologia, matemática e crescimento se encontram, sem a necessidade de um controle central para desenhar cada detalhe.

Referência da notícia

Reticulate leaf venation in Pilea peperomioides is a Voronoi diagram. 12 de maio, 2026. Zheng, C.X., Palit, S., Venezia, M. et al.