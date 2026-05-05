Efeito cascata: 7 plantas trepadeiras para transformar sua varanda em um jardim de capa de revista
Com o crescimento e a exuberância das espécies, os espaços verdes ganham profundidade, textura e criam um ambiente mais acolhedor. Veja aqui 7 plantas trepadeiras que vão deixar sua varanda incrível!
O que torna uma varanda mais convidativa? A resposta nem sempre está na quantidade de plantas, mas sim em como elas crescem e ocupam o espaço.
Plantas pendentes e com folhagem exuberante adicionam uma nova dimensão ao ambiente. Camadas surgem, movimento é introduzido e uma sensação de volume transforma até os vasos mais simples.
Aqui estão 7 opções que crescem vigorosamente e, mais cedo ou mais tarde, criam sua própria cascata de cores. Com boa iluminação e cuidados básicos, elas prosperam e criam uma atmosfera mais envolvente e acolhedora.
1- Calibrachoa
A calibrachoa (Calibrachoa) cresce rapidamente e se espalha. Seus caules finos se alargam para os lados e logo começam a pender, carregados de pequenas flores que lembram petúnias.
Plante-a na primavera, depois que o risco de geadas tiver passado. Em poucos meses, ela pode preencher todo o vaso e começar a transbordar.
Para florescer bem, ela precisa de luz solar direta e solo com boa drenagem. Regue regularmente, mas não deixe o solo secar completamente.
2- Lobelia erinus
A lobélia-azul (Lobelia erinus) traz algo menos comum: um azul intenso que se destaca mesmo em arranjos elaborados. Seu porte rasteiro é mais suave e delicado, ideal para bordaduras.
Ela prefere climas frios, por isso prospera melhor na primavera e no outono. No auge do verão, pode definhar. Necessita de sol ameno ou sombra parcial e solo constantemente úmido, mas não encharcado.
3- Alyssum odorant
A Alyssum odorant, popularmente conhecida como tapete-de-neve ou flor-de-mel, forma pequenos cachos de flores — brancas, rosas ou roxas — que começam a pender delicadamente.
Adapta-se muito bem a vasos e pode ser plantada no outono ou na primavera. Tolera frio moderado e floresce por longos períodos se receber bastante luz. Não é exigente, mas aprecia regas regulares e solo bem drenado.
4- Gerânio-pendente (Pelargonium peltatum)
Sua curvatura é mais acentuada. O gerânio-pendente desenvolve hastes longas e flexíveis que pendem pesadamente, carregadas de flores.
Ela prospera em varandas bem iluminadas, idealmente com sol da manhã. Plante-a na primavera e ela crescerá rapidamente. Prefere regas moderadas: é melhor regar menos do que regar em excesso. Necessita de um substrato leve e com boa drenagem.
5- Dicondra ou cascata-de-prata (Dichondra argentea)
Se o objetivo é criar uma verdadeira cascata, a dicondra é ideal. Seus caules podem ultrapassar um metro de comprimento e formar uma cortina prateada impressionante.
Ela prospera em pleno sol e solo leve e bem drenado. Tolera bem o calor e não precisa de regas frequentes. Não tem flores vistosas, mas sua cor e textura compensam.
6- Aptênia (Aptenia)
A aptênia, ou rosinha-de-sol, não busca atenção, mas acaba conseguindo conquistá-la.
É uma suculenta rastejante que, quando plantada em um local elevado, se espalha naturalmente, formando uma espécie de tapete suspenso. Em meio a esse verde brilhante, pequenas flores fúcsia aparecem, adicionando cor sem sobrecarregar a planta.
É plantada na primavera ou no verão e cresce rapidamente. Necessita de luz solar direta e rega moderada: como suculenta, tolera melhor a falta de água do que o excesso. Requer pouca manutenção e enraíza facilmente por meio de estacas.
Não possui a folhagem longa e pendente de algumas outras espécies, mas compensa com seu volume, textura e pinceladas de cor.
7- Vinca-pendente (Vinca major)
A vinca tem uma clara vantagem: cresce sem muitas restrições. Seus caules se espalham rapidamente e, ao atingirem uma borda, começam a cair em cascata, formando uma cortina verde salpicada de flores.
Ela prospera tanto ao sol quanto em meia-sombra, o que é útil em varandas com luminosidade irregular. Tolera o calor e não exige rega constante. Embora não seja a mais florífera, proporciona cobertura vegetal e complementa outras plantas como poucas.
As plantas alteram a escala da varanda. Elas atraem o olhar para baixo, quebram a delimitação do espaço e conferem ao ambiente uma sensação de amplitude e vivacidade.
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