As gotas misteriosas nas suas plantas ao amanhecer não são orvalho: assim funciona esse fenômeno natural

As pequenas gotas que aparecem nas folhas ao amanhecer escondem um fenômeno natural pouco conhecido chamado gutação, um processo que revela como as plantas regulam o excesso de água.

Gutação, um fenômeno natural do mundo vegetal.

Se você tem plantas em casa, provavelmente já notou pequenas gotas de água nas pontas das folhas ao amanhecer. A primeira reação costuma ser pensar que é orvalho, principalmente se a umidade estiver alta.

No entanto, em muitos casos, essa água não vem do ar, mas da própria planta. Esse fenômeno é chamado de gutação e é uma das curiosidades mais impressionantes do mundo vegetal.

O que é o fenômeno da gutação?

A gutação é um mecanismo natural pelo qual as plantas expelem o excesso de água acumulado em seu interior. Ao contrário do orvalho, que se forma pela condensação da umidade do ar em superfícies frias, na gutação a água vem diretamente do interior da planta.

Em outras palavras, as gotas não aparecem do exterior, mas são "liberadas" pela própria folha.

Esse processo ocorre graças a estruturas especializadas chamadas hidatódios, pequenos poros geralmente localizados nas bordas ou pontas das folhas.

Quando a planta absorve mais água do que consegue evaporar por transpiração, ela gera pressão interna e libera parte desse líquido através desses canais.

Por que ocorre a gutação?

A gutação geralmente ocorre à noite ou ao amanhecer, quando a transpiração da planta diminui. Durante o dia, as plantas eliminam água principalmente por evaporação através dos estômatos, pequenos poros presentes em suas folhas. Mas quando a umidade está alta e as temperaturas estão baixas, essa evaporação é significativamente reduzida.

La gutación es un proceso que ocurre dentro de la planta durante el cual el agua de los bordes de la hojas es expulsado al exterior a través de unos poros especiales (hidátodos) como consecuencia de alta presión en la raíz. pic.twitter.com/he4PHPau5w Los Árboles Mágicos ️, (by Oscar Gaitan) (@arboles_magicos) July 17, 2022

Se o substrato estiver muito úmido naquele momento e as raízes continuarem absorvendo água, a pressão interna aumenta. Como a planta precisa equilibrar esse excesso de água, ela expele pequenas gotículas pelos hidatódios, razão pela qual a gutação é tão comumente observada no início da manhã.

De certa forma, pode-se dizer que a planta "transpira", embora o mecanismo seja diferente do da transpiração humana.

As gotas são geralmente transparentes e pequenas, embora por vezes possam deixar um resíduo esbranquiçado quando secam devido aos sais minerais dissolvidos na água.

Gutação e orvalho: como diferenciá-los

Embora possam parecer semelhantes à primeira vista, existem diferenças claras entre a gutação e o orvalho. A principal diferença reside na origem da água.

O orvalho é produzido quando o vapor de água presente no ar se condensa em superfícies frias, como acontece em uma janela durante uma noite úmida. Nesse caso, as gotículas podem aparecer em qualquer lugar da folha e também em outros objetos na área circundante.

A gutação, por outro lado, geralmente ocorre nas pontas e bordas das folhas, precisamente onde se localizam os hidatódios. Além disso, as gotículas tendem a ser mais densas e pegajosas, pois contêm minerais e outras substâncias derivadas da seiva.

Outra diferença importante é o momento em que aparecem. O orvalho depende principalmente das condições atmosféricas, enquanto a gutação está relacionada à atividade interna da planta e ao nível de umidade do substrato.

As plantas em que isso é mais perceptível

Embora a gutação possa ocorrer em muitas espécies, ela é particularmente notável em algumas plantas de interior. Dois dos exemplos mais conhecidos são a pothos e a alocasia.

Pothos (hera-do-diabo ou jiboia)

Uma das plantas mais populares em casas e escritórios devido à sua resistência e facilidade de cuidado, ela frequentemente apresenta gotículas nas pontas das folhas quando recebe muita água ou quando a umidade do ambiente está alta. Muitas pessoas até acreditam que a planta está "chorando".

A planta pothos tende a gutar com facilidade.

Alocasia

Elas também são famosas por esse fenômeno. Suas grandes folhas promovem o acúmulo visível de gotículas, especialmente em ambientes quentes e úmidos.

Por vezes, a gutação é tão abundante que as gotas chegam mesmo a cair no chão.

Outras plantas tropicais, como monsteras, filodendros ou algumas gramíneas, também podem apresentar gutação regularmente.

É algo ruim para a planta?

Na maioria dos casos, a gutação é completamente normal e não representa nenhum problema. Na verdade, indica que a planta está absorvendo água ativamente e regulando seu equilíbrio interno.

A gutação excessiva e constante pode ser um sinal de irrigação excessiva.

Se o solo permanecer constantemente encharcado, as raízes podem sofrer com a falta de oxigênio e ficar mais suscetíveis à podridão.

Portanto, embora a presença de gotas de água nas folhas não deva ser motivo de alarme, é aconselhável rever a frequência da rega e garantir que a planta tenha uma drenagem adequada. Como em muitos fenômenos naturais, o segredo é o equilíbrio.