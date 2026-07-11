Os vegetais que devíamos plantar para sobreviver a um colapso do planeta

Um estudo calculou a quantidade exata de terra e os alimentos essenciais para manter viva a população de uma cidade de média dimensão, em dois cenários extremos de colapso global.

Um estudo identificou quais são as únicas culturas capazes de evitar a fome no caso de um colapso global.

Já pensaste alguma vez como farias para sobreviver se amanhã o mundo parasse? Num cenário de colapso global — uma tempestade solar, uma pandemia extrema ou uma guerra —, as cadeias de abastecimento desapareceriam em poucos dias e os supermercados ficariam vazios.

Nesse contexto, a diferença entre passar fome ou sobreviver dependeria do que fôssemos capazes de cultivar no nosso próprio ambiente. Mas, de quanto terreno é preciso? O que convém plantar?

Cientistas da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, investigaram quais as condições necessárias para uma comunidade sobreviver graças aos alimentos produzidos no seu próprio ambiente.

Os cientistas afirmam que a agricultura em parques e varandas urbanas constitui a primeira linha de defesa caso o comércio entre em colapso.

Para o estudo, recolheram os dados geográficos, demográficos e relativos aos solos da cidade de Palmerston North, com 90 000 habitantes, situada a 140 km de Wellington.

A partir desse modelo, calcularam a quantidade exata de calorias e proteínas necessárias para manter viva toda a população, utilizando apenas recursos locais.

Uma das contribuições mais interessantes do estudo é o cálculo do espaço físico real de que cada habitante necessita. O modelo matemático determinou que, em condições climáticas normais, cada pessoa necessita de aproximadamente 115 metros quadrados de cultivo periurbano para satisfazer as suas necessidades nutricionais básicas.

De acordo com o estudo, uma cidade de média dimensão tem capacidade para alimentar todos os seus habitantes se aproveitar os seus próprios terrenos.

Segundo os investigadores, se esta escala for transposta para uma cidade de tamanho médio, um município necessitaria de um anel agrícola periférico com pouco mais de 1.100 hectares. Este número demonstra que a autossuficiência é geograficamente possível, desde que os governos locais protejam os solos férteis em torno dos centros urbanos e evitem que sejam absorvidos pela construção de habitações ou complexos industriais.

Para chegar a estas conclusões, os especialistas conduziram a sua análise dividindo a resposta em dois cenários climáticos específicos com os quais trabalharam ao longo de toda a investigação.

Cenário 1: o colapso do comércio com condições meteorológicas normais

Se a catástrofe paralisar os transportes, mas o clima se mantiver estável, o estudo defende que a estratégia ideal deve dividir-se em duas frentes coordenadas: o centro urbano e as zonas periféricas.

No coração da cidade (ervilhas): os parques, jardins e varandas urbanas devem ser cobertos de ervilhas. De acordo com o relatório, estas são uma excelente fonte de proteínas, fixam azoto no solo de forma natural e aproveitam muito bem os espaços reduzidos.

As ervilhas secas forneceriam as proteínas necessárias para fazer face ao isolamento alimentar nas cidades.

Os cientistas esclarecem que a ideia é consumi-las secas (como ervilhas partidas), o que facilita o seu armazenamento a longo prazo. No entanto, o espaço urbano é limitado. O estudo calcula que, mesmo utilizando-o a 100%, só seria possível alimentar 20% dos cidadãos.

Na periferia, batatas: para os restantes 80% da população, os autores determinaram que a solução se encontra nos limites da cidade. O anel agrícola exterior deveria dedicar-se inteiramente à batata, apontada pela investigação como a cultura com maior rendimento calórico por hectare.

Cenário 2: o inverno nuclear (frio e escuridão)

O segundo cenário hipotético prevê que o desastre bloqueie a luz solar e faça as temperaturas descerem drasticamente. Num contexto de inverno permanente, as batatas e as ervilhas morrem devido às geadas.

As prioridades agrícolas, portanto, transformam-se completamente.

Dentro da cidade: devem ser priorizados vegetais de folha e raiz resistentes ao frio extremo, especificamente os espinafres e a beterraba forrageira.

O trigo e a beterraba sacarina completam a ração básica necessária para sobreviver a um colapso global.

Nos arredores: a sobrevivência dependeria de uma combinação matemática exata que os autores calcularam. 97% da área periférica deveria ser destinada ao trigo para garantir a base calórica. Os restantes 3% são reservados para a cenoura, essencial para fornecer a vitamina A de que o corpo necessita.

O fim da pecuária tradicional

A investigação analisa também o que aconteceria aos animais de criação num contexto de isolamento total. A conclusão dos cientistas é categórica: manter gado para a produção de carne ou leite é inviável. Segundo o relatório, os animais consomem demasiados recursos e convertem a energia vegetal em calorias para consumo humano de forma muito ineficiente.

Numa situação de emergência, o estudo conclui que as pastagens teriam de ser imediatamente reconvertidas em zonas de cultivo agrícola direto. A dieta humana passaria a ser estritamente vegetariana, uma vez que o solo disponível deve ser utilizado exclusivamente para produzir alimentos que vão diretamente do sulco para o prato, sem intermediários de quatro patas.

O estudo identificou quais são as únicas culturas capazes de evitar a fome no caso de um colapso global.

O estudo esclarece que a teoria é perfeita no papel, mas a prática apresenta desafios gigantescos numa crise real. Segundo os investigadores, a transição para uma agricultura de emergência requer planeamento prévio.

O sucesso dependerá da constituição de bancos de sementes locais e da previsão de alternativas energéticas, como pequenas culturas de colza para biocombustível, que permitam fazer funcionar a maquinaria caso haja escassez de petróleo.

Fatores como a degradação do solo urbano ou as dificuldades na distribuição de água quando a rede elétrica está em falha são variáveis críticas que a análise destaca.

Ainda assim, esta investigação demonstra que as cidades têm um potencial de resiliência muito maior do que imaginamos. Aprender a cuidar de alguns vasos de plantas hoje é o primeiro passo para construir um futuro mais autossuficiente.