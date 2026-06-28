As 'fazendas' na Amazônia que desafiam a agricultura moderna e reforçam conservação da floresta

Praticadas há pelo menos 4.500 anos, as chagras combinam produção de alimentos, conservação ambiental e conhecimentos ancestrais, mas enfrentam ameaças crescentes como mineração, mudanças climáticas e desmatamento.

Na área da floresta tropical de Kelly Johanna Yucunatudo, tudo, desde a escolha do local até a localização de cada planta, tem uma ordem e um propósito. Crédito: Fundação Gaia Amazonas

As pequenas áreas agrícolas conhecidas como chagras vêm chamando a atenção de pesquisadores por aliarem produção de alimentos, conservação da biodiversidade e preservação dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas da Amazônia. Mantido há milhares de anos, esse sistema de cultivo permanece essencial para a segurança alimentar de diversas comunidades, ao mesmo tempo em que desafia os princípios da agricultura intensiva moderna.

Na Amazônia colombiana, a indígena Kelly Johanna Yucuna cultiva sua chagra seguindo um conjunto de práticas transmitidas entre gerações. Embora o terreno possa parecer desorganizado para quem não conhece o sistema, cada planta ocupa um lugar definido e desempenha uma função específica dentro de um complexo equilíbrio ecológico e cultural.

As chagras normalmente ocupam menos de dois hectares e permanecem em uso por cerca de cinco ou seis anos. Depois desse período, as famílias interrompem o cultivo e permitem que a área se regenere naturalmente, devolvendo-a à floresta. Esse ciclo contribui para a manutenção da biodiversidade, do estoque de carbono e da fertilidade do solo.

Agricultura integrada à floresta

Muito além de um modelo agrícola, as chagras fazem parte da cosmologia dos povos indígenas amazônicos. A abertura de uma nova área depende da autorização dos anciãos, que realizam rituais para pedir permissão aos espíritos da floresta antes do início do plantio.

As "chagras" exigem a abertura de áreas na floresta, mas também fazem parte de um sistema mais amplo de gestão territorial indígena considerado fundamental para conter o desmatamento. Crédito: Fundação Gaia Amazonas

As comunidades escolhem cuidadosamente os locais onde serão abertas as áreas de cultivo, preservando boa parte das árvores nativas. Pesquisas mostram que esses sistemas conservam aproximadamente metade das espécies arbóreas originais e apresentam níveis de biodiversidade superiores aos encontrados em monoculturas agrícolas.

Outro diferencial é a grande diversidade de espécies cultivadas. Apenas no território de Jaguares de Yuruparí, na Colômbia, foram identificadas mais de cem espécies de plantas, incluindo mandioca, banana-da-terra, inhame, batata-doce, frutas, ervas medicinais, tabaco e pimentas.

Conhecimento ancestral garante diversidade alimentar

A mandioca ocupa posição central nas chagras e possui profundo significado cultural. Entre diversos povos indígenas, ela simboliza as mulheres, enquanto a coca representa os homens. Por isso, ambas costumam ser plantadas juntas, no centro das áreas de cultivo.

Cada povo preserva dezenas de variedades de mandioca, resultado de séculos de seleção e adaptação às condições ambientais locais. Além da produção de alimentos, as chagras funcionam como espaços de transmissão de conhecimentos, onde crianças aprendem com pais e avós sobre a origem, o manejo e a importância espiritual de cada planta.

Segundo especialistas, esse conhecimento tradicional permite que a agricultura acompanhe os ciclos naturais da floresta, reduzindo impactos ambientais e fortalecendo a resiliência dos ecossistemas.

Modelo também gera renda e inspira novas estratégias

Embora muitas chagras sejam destinadas principalmente ao consumo familiar, algumas regiões também utilizam o sistema para produção comercial. Na província de Napo, no Equador, cooperativas indígenas cultivam cacau, baunilha e guayusa em sistemas agroflorestais que geram renda para centenas de famílias.

A mandioca é um dos alimentos básicos da Amazônia, especialmente nas chagras, onde são cultivadas dezenas de variedades da planta. Crédito: Fundação Gaia Amazonas

Reconhecidas pela Organização das Nações Unidas como Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Global, as chamadas "chakras" equatorianas demonstram que é possível combinar geração de renda com conservação ambiental. Mesmo nos cultivos comerciais, dezenas de espécies vegetais permanecem convivendo com os cacaueiros, diferentemente das monoculturas convencionais.

Pesquisadores destacam que esse modelo pode oferecer importantes lições para a construção de sistemas alimentares mais sustentáveis, sobretudo diante da crescente preocupação com a perda de biodiversidade e as mudanças climáticas.

Mineração e mudanças climáticas ameaçam sistema tradicional

Apesar de seus benefícios, as chagras enfrentam desafios cada vez maiores. A expansão da mineração, do desmatamento, do narcotráfico e das mudanças climáticas compromete tanto a produção agrícola quanto os modos de vida das comunidades indígenas.

A contaminação por mercúrio, a alteração dos ciclos de chuva, a redução da oferta de peixes e caça e o surgimento de novas pragas já afetam diversas regiões amazônicas. Ao mesmo tempo, muitos jovens deixam as comunidades em busca de alternativas econômicas, dificultando a transmissão dos conhecimentos tradicionais.

Para especialistas, proteger os territórios indígenas é a medida mais eficaz para garantir a continuidade das chagras. Mais do que um sistema agrícola, elas representam uma forma de gestão da floresta baseada na convivência com a natureza e podem inspirar soluções para uma produção de alimentos mais equilibrada, sustentável e adaptada aos desafios ambientais do século XXI.