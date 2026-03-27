O trigo lança um alerta: não estamos freando a mudança climática e a agricultura poderá pagar o preço

Uma das culturas mais importantes do mundo enfrenta seu maior desafio até agora. A ciência continua avançando, mas o clima está avançando ainda mais rápido. Estamos progredindo ou apenas evitando retrocessos?

O trigo é cultivado em mais de 120 países, tornando-se uma das culturas mais produzidas no planeta.

O trigo não é uma cultura qualquer. É um dos pilares do sistema alimentar, responsável por um quarto da produção mundial de cereais e por aproximadamente 20% das calorias e proteínas que consumimos. Está presente no pão, nas tortilhas, nas massas e em muitos outros produtos do nosso dia a dia.

Durante anos, a história foi bastante otimista. A ciência avançou, as sementes foram aprimoradas e a terra respondeu. O melhoramento genético permitiu maiores rendimentos e culturas mais resistentes, mesmo em condições que antes seriam desafiadoras.

Isso gerou uma espécie de confiança: a ideia de que, aconteça o que acontecer, sempre haverá uma solução tecnológica pronta para sustentar a produção.



Mas o cenário começou a mudar. Hoje, o clima se comporta de maneira diferente, com estações irregulares, eventos extremos e condições imprevisíveis. Não se trata mais apenas de um ano bom ou ruim, mas de uma tendência que está se tornando constante. E o trigo, como qualquer outra cultura, depende muito mais do meio ambiente do que às vezes se reconhece.

Um estudo recente publicado na revista Nature Communications acerta em cheio: não estamos melhorando o trigo na velocidade que pensamos. O que parecia um progresso constante é, na verdade, um esforço para evitar retrocessos. Em outras palavras, grande parte do trabalho científico não está focado em aumentar a produtividade, mas sim em evitar que ela diminua.

Não se trata apenas de produzir mais, mas de produzir melhor em um ambiente que se deteriora.

Isso muda a forma como vemos o problema. Porque se uma das culturas mais estudadas e tecnologicamente avançadas, com o maior investimento em pesquisa, começa a mostrar sinais de estar atingindo seus limites, então a conversa muda de quanto podemos cultivar para por quanto tempo podemos sustentar o que já temos sem que o sistema entre em colapso.

A ilusão do progresso: quando melhorar deixa de significar avançar

Nos acostumamos a pensar que cada nova variedade é melhor que a anterior. Mas quando pesquisadores analisaram mais de 13.000 combinações de dados de países como Estados Unidos, França, Reino Unido e Argentina, descobriram algo que desfez completamente essa narrativa.

Dos 33 kg por hectare que são "ganhos" a cada ano, mais da metade serve apenas para evitar a diminuição da produtividade, e não para produzi-la em maior quantidade.

O clima exerce pressão para baixo e a genética para cima, mas, frequentemente, o resultado é que permanecemos no mesmo lugar. É como correr em uma esteira: há esforço e movimento, mas nenhum progresso real.

Esse fenômeno é conhecido como erosão de produtividade e significa, basicamente, que a cultura perde eficiência ao longo do tempo. À medida que o clima muda e novas pragas ou doenças surgem, variedades que antes apresentavam bom desempenho deixam de funcionar. O que antes dava certo já não é suficiente.

Aproximadamente 30% do trigo produzido globalmente é perdido ou desperdiçado antes de ser consumido.

Se a pesquisa genética parasse hoje, a produção começaria a declinar rapidamente. Não porque a tecnologia seja ruim, mas porque o ambiente mudou. Além disso, desenvolver novas variedades não é simples nem barato; requer anos de trabalho e investimento.

O limite da genética e o verdadeiro problema subjacente

O melhoramento genético continua sendo uma ferramenta valiosa para a agricultura, mas não é infinito. Possui limites biológicos e físicos e depende inteiramente do ambiente em que é cultivado. Se o clima continuar mudando e se tornando mais extremo, chegaremos a um ponto em que nem mesmo as melhores sementes serão capazes de compensar essas condições.

Um exemplo claro é o trigo durante a fase de floração. Nesse período, grande parte da produtividade é determinada, e a planta é muito sensível ao calor. Alguns dias de altas temperaturas podem reduzir significativamente a produção, afetando diretamente a colheita. E o mais importante: esses eventos estão se tornando cada vez mais frequentes.

A abordagem também está mudando. Não se trata necessariamente de aumentar a produção, mas sim de agricultores mais bem preparados, sistemas mais eficientes e decisões mais bem fundamentadas. Tudo se resume a reduzir as lacunas de produtividade, fazer melhor uso da água e dos nutrientes e diminuir as perdas.

Significa também voltar ao básico, mas fazê-lo da maneira correta. Manejo do solo, conservação da umidade, rotação de culturas e uso eficiente de insumos. Em última análise, a mensagem é clara: não podemos deixar tudo nas mãos da ciência enquanto continuamos a degradar o meio ambiente.