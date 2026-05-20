Temporal atinge o RJ com mais de dois mil raios e bolsões de água; veja imagens

O tráfego em vias de grande movimento e a operação da linha 4 do VLT foram diretamente impactados pelas intensas precipitações e descargas elétricas mapeadas pelo monitoramento municipal no período matutino.

Chuva forte no Rio de Janeiro alagou ruas e paralisou linha do VLT. Foto: Reprodução

A cidade do Rio de Janeiro amanheceu sob o impacto de um forte temporal nesta quarta-feira (20). A chegada de instabilidade provocou chuva forte, rajadas de vento e uma quantidade expressiva de descargas elétricas em diversas regiões fluminenses.

De acordo com os órgãos de monitoramento, o cenário gerou reflexos imediatos na rotina dos cidadãos. Diversos bairros enfrentaram dificuldades operacionais e acúmulo de água em vias públicas devido à intensidade dos volumes registrados nas primeiras horas do dia.

Impacto dos temporais e registros de descargas elétricas

O volume de descargas elétricas chamou a atenção, já que serviços de monitoramento reportaram a ocorrência de aproximadamente dois mil raios no território estadual até as 9h da manhã. Mais cedo, por volta das 8h24, os radares já contabilizavam 944 raios mapeados na região.

Em termos de acumulados pluviométricos, o Sistema Alerta Rio indicou que os maiores índices se concentraram na Zona Oeste. Entre 7h e 7h15, as estações meteorológicas de Sepetiba e da Grota Funda registraram marcas de 12 mm e 7,2 mm, respectivamente.

Equipes municipais atuam em bairros como São Cristóvão e Catete após temporais causarem acúmulo severo de água. Foto: Reprodução

Outras localidades também computaram volumes significativos de precipitação ao longo do período matutino. O Recreio dos Bandeirantes registrou 4,8 mm, enquanto a Barra da Tijuca, na região do Riocentro, marcou 2,4 mm, seguida de perto por Anchieta e Irajá.

Alagamentos e reflexos na mobilidade urbana carioca

A intensidade da precipitação resultou na formação de pelo menos cinco bolsões de água em vias importantes da malha urbana. O Centro de Operações Rio mapeou pontos críticos de alagamento em bairros das zonas Norte, Sul e Oeste, que demandaram atuação imediata.

CHUVAS E RAIOS | Temporal teve queda de quase mil raios no Rio de Janeiro. #sbtrio #sbt #noticias pic.twitter.com/j5aIhJVjmT — SBT Rio (@sbtrio) May 20, 2026

Entre as áreas afetadas, os técnicos constataram retenções na Rua do Catete, na altura da Rua Santo Amaro. Na Zona Norte, os motoristas enfrentaram problemas na Rua Haddock Lobo, nas proximidades do Estácio, complicando o deslocamento de quem se dirigia ao centro da cidade.

O bairro de São Cristóvão concentrou o maior número de ocorrências registradas pelas equipes municipais. Houve acúmulo severo de água no Campo de São Cristóvão, além de trechos alagados nas ruas Ricardo Machado e Bela, prejudicando o tráfego local.

O sistema de transportes também sofreu interrupções momentâneas em decorrência do mau tempo. A linha 4 do Veículo Leve sobre Trilhos, que faz a conexão entre o Terminal Gentileza e a Praça XV, teve os serviços suspensos, sendo normalizada posteriormente.

Monitoramento e recomendações de segurança

Diante do solo encharcado e das pistas molhadas, o Centro de Operações Rio emitiu alertas específicos para os condutores. A recomendação principal das autoridades consiste em reduzir a velocidade média, manter distância prudente entre os automóveis e evitar frenagens bruscas.

A população também recebeu orientações para acompanhar as atualizações dos canais oficiais do município e redobrar os cuidados em áreas propensas a alagamentos. Os técnicos continuam monitorando o escoamento dos bolsões de água nas vias afetadas para mitigar novos impactos no trânsito.

Referências da notícia

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