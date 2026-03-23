Moscas estéreis contra pragas: a tecnologia limpa que pode salvar maçãs e uvas no Sul do Brasil

Uma técnica que usa moscas estéreis para controlar pragas avança no Sul do Brasil, prometendo reduzir perdas em maçã e uva, diminuir o uso de inseticidas e melhorar a qualidade dos alimentos consumidos.

Liberação de moscas estéreis em pomares é uma estratégia biológica que reduz a população da praga sem deixar resíduos químicos nos frutos.

No Rio Grande do Sul, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação firmou, em março de 2026, um acordo com a Embrapa Uva e Vinho para aplicar essa estratégia no controle da mosca-das-frutas sul-americana (Anastrepha fraterculus), que causa prejuízos importantes em culturas como maçã e uva.

moscas criadas em laboratório estão sendo soltas de propósito para combater uma das principais pragas da fruticultura.

O objetivo é claro: reduzir a população da praga sem depender exclusivamente de inseticidas químicos. A iniciativa combina diferentes técnicas, incluindo a liberação de moscas estéreis, o uso de parasitoides e iscas específicas. Em regiões produtoras do Sul, onde a qualidade do fruto define tanto o preço quanto a capacidade de exportação, controlar essa praga de forma eficiente e sustentável virou prioridade.

A viagem de uma mosca

A chamada técnica do inseto estéril funciona de forma simples, pelo menos no conceito. Em laboratório, são criadas grandes quantidades de moscas macho que passam por um processo de esterilização, geralmente com radiação. Depois, esses insetos são liberados no ambiente natural para competir com os machos férteis.

A mosca-das-frutas pode comprometer a qualidade de maçãs e uvas, afetando tanto o mercado interno quanto a exportação.

Quando uma fêmea cruza com um macho estéril, não há geração de descendentes. Com o tempo, isso reduz a população da praga de forma gradual e controlada.

É uma estratégia usada há décadas em diferentes partes do mundo, especialmente em programas de manejo integrado de pragas, e considerada uma ferramenta limpa por não deixar resíduos nos alimentos.

No caso da mosca-das-frutas, o impacto é direto. A praga deposita ovos nos frutos, e as larvas se desenvolvem dentro deles, comprometendo aparência, qualidade e valor comercial. Em mercados exigentes, um lote contaminado pode significar perda total, principalmente para exportação.

Para quem consome

O uso de moscas estéreis não interessa apenas ao produtor. Ele está diretamente ligado à qualidade do alimento que chega ao consumidor e às exigências cada vez mais rigorosas dos mercados internacionais.

Em vez de aumentar a carga de defensivos, a estratégia busca reduzir a pressão da praga com menor impacto ambiental.

Na prática, isso traz vantagens importantes:

diminuição do uso de inseticidas químicos nas lavouras;

redução de resíduos nos frutos consumidos in natura;

maior aceitação em mercados internacionais com exigências sanitárias rigorosas;

menor risco de resistência de pragas a produtos químicos.

Além disso, há um efeito indireto no preço. Quando perdas são menores e a qualidade é mantida, o produtor consegue mais estabilidade na produção e no valor de venda. Isso ajuda a reduzir oscilações bruscas no mercado, especialmente em culturas sensíveis como uva e maçã.

Clima, pragas e o futuro da produção

O avanço dessa tecnologia também está ligado a um cenário maior: o aumento da variabilidade climática. Mudanças no padrão de temperatura e chuva podem favorecer o ciclo de pragas, ampliando sua distribuição e intensidade. Em anos mais quentes ou com estações menos definidas, insetos como a mosca-das-frutas tendem a se reproduzir com mais rapidez.

Tecnologias limpas de controle de pragas ganham espaço no campo, aliando produção agrícola, sustentabilidade e segurança alimentar.

Nesse contexto, depender apenas de controle químico pode se tornar cada vez menos eficiente e mais caro. Tecnologias como a liberação de insetos estéreis ganham espaço justamente por oferecer uma alternativa sustentável, que atua de forma específica sobre a praga e pode ser integrada a outras estratégias de manejo.

O que se vê no Sul do Brasil é um exemplo de como ciência, agricultura e meio ambiente podem caminhar juntos. A “liberação de moscas” pode soar curiosa, mas revela uma mudança importante na forma de produzir alimentos: menos dependente de insumos químicos e mais baseada em soluções biológicas.

Referência da notícia

Secretaria da Agricultura e Embrapa firmam convênio para combater a incidência da mosca-das-frutas em pomares gaúchos. 18 de março, 2026. Secretaria da Agricultura, RS.