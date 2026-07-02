Alerta no milho safrinha: chuva e frio avançam e podem travar a colheita no PR e sul de MS

Chuva e frio podem atrasar a colheita do milho safrinha no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul, com maior risco no sudoeste paranaense entre quarta-feira e o fim de semana, após chuva forte prevista.

Acumulado de chuva previsto até sábado à noite destaca os maiores volumes entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, com instabilidade avançando sobre áreas produtoras de milho safrinha.

A colheita do milho safrinha vai enfrentar um forte ponto de parada entre esta quarta-feira (1º) e o fim de semana. O avanço de uma frente fria pelo Centro-Sul vai trazer chuva volumosa, aumento na umidade dos grãos e queda brusca na temperatura, travando o ritmo dos trabalhos em áreas do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. Os acumulados de chuva mais severos podem passar dos 90 mm no Sul, enquanto o sudoeste paranaense deve registrar marcas entre 25 mm e 70 mm.

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O impacto, contudo, não será uniforme. O maior risco de interrupção total das máquinas está concentrado em polos como Cascavel, Toledo, Pato Branco e Guarapuava, no Paraná. Já em Mato Grosso do Sul, o sinal de alerta é mais pontual para municípios como Dourados, Ponta Porã, Amambai e Naviraí, onde o sistema avança provocando nebulosidade, pancadas isoladas e um tombo de até 5°C nos termômetros.

Chuva forte no Sul concentra o maior risco até quinta-feira

A frente fria mantém a instabilidade mais organizada no Sul até quinta-feira (2), com volumes elevados entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. A faixa de chuva mais forte aparece desde Erechim e Passo Fundo até o oeste catarinense, Vale do Itajaí, sudoeste e sul do Paraná. Em SC e norte do RS, os acumulados podem superar 100 mm até quinta.

Probabilidade de chuva aumenta entre o Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, mantendo risco de atraso nas operações de colheita.

No Paraná, o risco fica mais concentrado no oeste, sudoeste, centro-sul e sul, incluindo Cascavel, Toledo, Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava e União da Vitória. Mesmo onde os volumes ficarem entre 25 mm e 70 mm, a chuva pode elevar a umidade dos grãos, reduzir as janelas de colheita e dificultar o tráfego em estradas rurais e rodovias como BR-277, BR-163 e BR-376.

Sul de MS tem risco menor, mas colheita pode ficar irregular

Em Mato Grosso do Sul, a previsão não indica chuva generalizada como no Sul. O ponto de atenção é o sul do estado, especialmente entre Dourados, Ponta Porã, Amambai, Caarapó e Naviraí, onde a frente fria pode aumentar a nebulosidade e provocar pancadas fracas ou isoladas entre quarta e quinta-feira. O centro-norte deve ter tempo mais firme e menor impacto direto.

Até segunda-feira, a chuva mais volumosa segue concentrada entre o Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, enquanto o sul de MS fica na borda da instabilidade e com risco menor.

Na prática, o atraso em MS tende a ser localizado e curto. A combinação de ar mais frio, vento e menor insolação pode retardar a secagem natural do milho em campo. Os produtores devem observar:

• sul de MS pode ter chuva fraca ou isolada, sem sinal de acumulados generalizados acima de 50 mm;

• Dourados, Ponta Porã e Amambai devem sentir mais a queda de temperatura e a nebulosidade;

• oeste e sudoeste do Paraná têm risco maior de solo encharcado e paralisação temporária;

• Mato Grosso, Goiás e Matopiba seguem com tempo seco, favorecendo maturação, colheita e escoamento.

Frio após a frente fria pode atrasar a secagem dos grãos

Depois da chuva, o ar polar ganha força entre sexta-feira (3) e sábado (4). O frio será mais intenso no Sul, com risco de geada em áreas de altitude e baixadas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Para o milho safrinha, o principal efeito não é quebra generalizada, mas atraso operacional: temperaturas baixas, madrugadas frias e menor evaporação podem deixar o grão úmido por mais tempo.

A massa de ar polar derruba as temperaturas na sexta-feira, reforçando o frio no Sul e reduzindo a secagem natural do milho em áreas ainda em colheita.

No Paraná, o risco continua maior no sudoeste, centro-sul e sul, onde a colheita pode ficar lenta até o fim de semana. No sul de Mato Grosso do Sul e no sul de São Paulo, o frio exige atenção em lavouras tardias, mas o impacto deve ser menor que no Sul. A tendência é de redução da instabilidade após quinta-feira, mas o frio ainda deve influenciar a secagem e o planejamento até domingo (5).