Cientistas criam pequenas esferas capazes de capturar CO2 a partir de resíduos de tofu e queijo

Pesquisadores transformaram resíduos da produção de queijo e tofu em esferas proteicas porosas que capturam dióxido de carbono da atmosfera e o liberam sem exigir tanta energia.

Pesquisadores da ETH Zurich criaram um material capaz de capturar carbono a partir de resíduos gerados na produção de queijo e tofu, oferecendo uma maneira potencialmente mais barata de remover CO₂ diretamente da atmosfera.

Lee Bell Meteored Reino Unido 01/07/2026 20:03 5 min

Já existe mais dióxido de carbono (CO2) na atmosfera do que o planeta consegue suportar; por isso, cientistas do clima afirmam que apenas reduzir as emissões não será suficiente — precisamos também de meios para remover o carbono do ar.

O principal problema disso é o custo. O processo também exige uma enorme quantidade de energia, principalmente porque, após capturar o CO2, é preciso aquecer os materiais ou submetê-los a pressão negativa para liberá-lo novamente para armazenamento. Esse custo energético é a principal razão pela qual a captura direta de ar não ganhou a escala necessária.

No entanto, uma equipe de pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich) desenvolveu uma solução em potencial: a criação de um material de captura a partir de resíduos da fabricação de queijo e tofu.

Como o desperdício de alimentos se transforma em uma esponja de carbono

Os pesquisadores, liderados pelo cientista de materiais Raffaele Mezzenga, começaram analisando os resíduos gerados pela produção de laticínios e tofu. Isso inclui grandes volumes de líquido rico em proteínas que, em sua maioria, é descartado.

Eles explicaram como extraíram proteínas desses resíduos e as organizaram em longas estruturas semelhantes a fios, chamadas de fibrilas amiloides; estas foram então combinadas com hidróxido de potássio e moldadas em pequenas esferas porosas com diâmetro variando de meio a um centímetro, aproximadamente.

As esferas biodegradáveis podem capturar e liberar dióxido de carbono repetidamente à temperatura ambiente, reduzindo a energia necessária em comparação com os sistemas convencionais de captura direta do ar.

Quando essas esferas são expostas ao ar, o hidróxido de potássio reage com o CO2 e o retém na forma de bicarbonato, explicaram os cientistas. Em testes com ar ambiente, constatou-se que 1 grama do material capturava 97 miligramas de CO2 — um desempenho que, segundo o autor principal Zhou Dong, supera em 10% a 50% a tecnologia convencional de captura direta de ar.

Quanto à recuperação do CO2, em vez de submeter as esferas a altas temperaturas, a equipe as pulveriza alternadamente com um ácido fraco e uma base fraca por cerca de dez minutos à temperatura ambiente; esse processo rompe as ligações químicas e libera o CO2 para coleta. O ácido, a base e as esferas podem ser reutilizados: testes laboratoriais demonstraram que o material manteve sua eficácia ao longo de 30 ciclos de captura e liberação, sem perda significativa de desempenho.

O que acontece quando as esferas se desgastam?

Mezzenga estima que as esferas possam precisar de substituição após alguns milhares de ciclos. No entanto, como são feitas inteiramente de materiais orgânicos de grau alimentício, podem ser compostadas para uso como fertilizante agrícola ou convertidas em biocombustível, em vez de simplesmente irem para aterros sanitários.

Ainda mais promissor é o fato de que uma análise de ciclo de vida revelou que todo o processo gera menos poluição ambiental ao longo de sua vida útil do que os sistemas de captura direta de ar já existentes.

Até o momento, a pesquisa foi realizada em escala de laboratório, utilizando alguns gramas de material e capturando cerca de 50 gramas de CO2; portanto, a questão de saber se o processo funciona em volumes industriais ainda não foi respondida. No entanto, Mezzenga afirma estar confiante na viabilidade de escala, uma vez que o sistema de liberação por pulverização já é compatível com técnicas amplamente utilizadas na indústria, e a matéria-prima é barata e está disponível em grandes quantidades.

"Nossa tecnologia é mais barata e sustentável, pois exige pouca energia e baseia-se em um resíduo amplamente disponível", disse ele. "Isso pode representar uma mudança de paradigma para o futuro da remoção de CO2 do ar".