Frio e umidade no Centro-Sul: veja quais lavouras podem sentir mais a virada do fim de semana

Frio e umidade avançam pelo Centro-Sul neste fim de semana, com impacto sobre lavouras de milho, feijão, trigo e hortaliças; o ar polar ganha força no domingo e aumenta o risco de geada no início da semana.

Temperaturas mais baixas avançam pelo Sul e alcançam parte do Centro-Sul na manhã de segunda-feira, com ar polar atuando após a passagem da frente fria.

O fim de semana terá uma virada importante no Centro-Sul do Brasil, com chuva em parte do Sudeste, instabilidade no Mato Grosso do Sul e avanço de ar polar pelo Sul. A combinação de umidade, queda de temperatura e risco de geada muda o ambiente para lavouras em fases decisivas.

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O frio mais forte não chega todo de uma vez. Ele começa a ser sentido entre sábado e domingo, mas deve ganhar intensidade no início da próxima semana, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e áreas de maior altitude do Sudeste. Para o campo, o alerta é simples: o problema não é apenas o frio, mas a sequência de chuva, solo úmido, baixa radiação e madrugadas geladas.

Ar polar avança após a chuva e muda o mapa do Centro-Sul

A frente fria ainda mantém instabilidade em parte do Centro-Sul no fim de semana, com chuva mais relevante sobre São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. No mapa, a faixa de maior atenção aparece entre o centro-sul do país e a borda do Sudeste, onde a umidade avança antes da entrada mais forte do ar frio.

A massa de ar polar deixa temperaturas abaixo da média em grande parte do Centro-Sul, com destaque para o Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e áreas do Sudeste.

Depois da chuva, a massa de ar polar ganha espaço e empurra as temperaturas para baixo. No Sul, o tempo tende a firmar em várias áreas, mas com madrugadas cada vez mais frias. Nas serras gaúcha e catarinense, há possibilidade de marcas negativas no começo da semana, enquanto áreas do Paraná, sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul devem sentir queda acentuada nas mínimas.

Milho, feijão e trigo sentem riscos diferentes

O milho segunda safra é a cultura que mais exige atenção no recorte nacional. A colheita ainda está no começo em várias áreas, e parte das lavouras segue em maturação ou enchimento de grãos. No Paraná, onde a segunda safra tem peso importante, o risco aumenta porque muitas áreas ainda não estão protegidas pela colheita e podem sentir variações térmicas fortes.

A chuva acumulada até segunda-feira mantém áreas de atenção entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e parte do Sul, onde o solo úmido pode atrasar colheita e manejo das lavouras.

O feijão sofre mais com umidade alta, atraso de colheita e perda de qualidade, enquanto o trigo tem uma leitura mais regional. O frio moderado não é necessariamente ruim para lavouras jovens, mas chuva frequente e solo encharcado podem interromper a semeadura, dificultar a emergência e atrasar operações no campo.

Os principais pontos de atenção são:

milho segunda safra no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, especialmente em áreas ainda em enchimento de grãos;

feijão em colheita ou maturação, com risco de perda de qualidade sob chuva e alta umidade;

trigo recém-semeado no Sul, com atenção para excesso de umidade no solo;

hortaliças em áreas serranas e cinturões verdes, sensíveis a frio, pouca insolação e doenças fúngicas.

Próximos dias pedem manejo atento no campo

A janela mais crítica começa no domingo e se estende pelo início da semana, quando o frio ganha força após a passagem da frente fria. Em áreas de baixada, vales e encostas protegidas do vento, o risco de geada costuma ser maior, porque o ar frio se acumula durante a madrugada. Mesmo onde não houver geada, temperaturas baixas reduzem o metabolismo das plantas e atrasam a secagem natural do solo e dos grãos.

O ponto central será acompanhar a combinação entre temperatura mínima, umidade do solo e estágio da lavoura. Colheitas devem avançar onde houver janela seca, mas áreas com solo pesado ou lavouras ainda verdes exigem cautela.