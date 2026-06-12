Frente fria causa contraste de 30°C no Brasil; veja onde as temperaturas mudam

Uma intensa massa de ar polar provocará uma onda de frio com geadas e temperaturas abaixo da média no centro-sul do país, enquanto áreas do Norte e Nordeste enfrentam calor acima do normal. Isso gera um contraste térmico gigantesco entre as regiões brasileiras. Mais informações: Ar polar avança sobre o Centro-Sul: veja onde o frio aumenta e onde há risco de geada

Ao longo deste final de semana, uma massa de ar polar avançará pela região Sul do país, fazendo as temperaturas caírem de maneira profunda na região. Ao longo da semana que vem, a massa de ar frio será capaz de levar o frio também para parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Essa massa de ar polar avança pelo Brasil após a formação de um ciclone na altura da região Sul, e deve trazer frio intenso ao longo da semana que vem para todo o centro-sul do Brasil, originando uma onda de frio no Sul do país.

Previsões indicam que o frio permanecerá intenso por pelo menos uma semana, como é possível observar na imagem abaixo. O sistema ocasionará a formação de uma onda de frio, já que as temperaturas permanecerão 5°C abaixo da média por um período longo de vários dias, especialmente no Rio Grande do Sul.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 15 e 22 de Junho (modelo ECMWF) mostra uma anomalia negativa intensa no Sul e uma anomalia positiva intensa ao Norte.

No entanto, como é possível constatar na imagem acima, uma parte do país permanecerá fora do alcance da massa de ar frio. Em estados do Nordeste, Centro-Oeste e Norte do país, predomina uma anomalia positiva de temperaturas. Em outras palavras, um calor mais intenso do que o normal para essa época.

Contraste de até 30°C será registrado no Brasil

Com isso, o resultado é um grande contraste de temperaturas entre diferentes regiões do país: Enquanto os estados da Região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), Mato Grosso do Sul e São Paulo registram um frio mais intenso do que o normal, o restante do país registrará um calor intenso.

Previsão de temperaturas mínimas ao longo da madrugada de terça-feira mostra que grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina registrarão 0°C ou menos.

Como podemos notar na imagem acima, diversos municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina registrarão temperaturas mínimas de 0°C, sendo que as mínimas podem, em algumas localidades, chegar a até -5°C.

Neste mesmo dia, durante a tarde, alguns municípios ao norte, entre o Mato Grosso, norte de Goiás, Tocantins, oeste da Bahia e Piauí podem registrar temperaturas máximas de até 40°C, como é possível notar na imagem abaixo. Isso indica um possível contraste de até 45°C entre as mínimas e máximas brasileiras em um único dia.

Previsão de temperaturas máximas ao longo da tarde de terça-feira mostra que diversos municípios do centro-norte do país registrarão máximas altíssimas, de até 40°C, semana que vem.

Mas mesmo analisando um único horário, o contraste entre as temperaturas brasileiras será imenso. Na tarde de terça-feira, alguns modelos meteorológicos indicam que municípios do Sul e do Sudeste registrarão temperaturas baixíssimas de até 10°C, ao mesmo tempo que municípios do Norte estarão registrando até 40°C.

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Isso sinaliza, no mesmo horário, um contraste gigantesco de temperaturas dentro do território brasileiro, que pode chegar a uma diferença de até 30°C entre o Sul e o Norte do país. Esse contraste pode ser observado na imagem abaixo.

Previsão de temperaturas na tarde da próxima terça-feira na região Sul e no centro-norte mostra valores desde 10°C até 40°C, o que sinaliza um contraste térmico de até 30°C no país.

Tamanha variação nas temperaturas pode ocasionar transtornos e imprevistos em diversas regiões do país. Por isso, não deixe de acompanhar as previsões de temperatura máxima e mínima específicas para o seu município, disponíveis no portal. Assim você evita ser pego de surpresa pelo calor e pelo frio.