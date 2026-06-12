Ciclone se afasta e tempo firma no Sul, mas chuva já tem data para voltar; veja quando

Já neste sábado (13) o ciclone se afasta do continente e o tempo volta a ficar firme com sol entre nuvens no Sul do Brasil nos próximos dias. Porém, a chuva retorna à região no fim da próxima semana. Mais previsão: Ar polar traz temperaturas de até 5°C negativos e geada generalizada; veja a previsão

O ciclone que hoje provocou chuvas na Região Sul do Brasil vai se afastar em direção ao oceano a partir deste sábado (13), e um sistema de alta pressão atmosférica entra em cena garantindo tempo firme e sol entre algumas nuvens nos próximos dias na região.

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Contudo, a chuva já tem data para retornar ao Sul do país. Um novo ciclone deve se formar ao longo da próxima quinta-feira (18) e vai deixar o tempo instável nos três estados da região até a sexta-feira (19).

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Tempo firme nos próximos dias no Sul do Brasil

Neste sábado (13) o ciclone que provocou chuvas no Sul do Brasil já se afasta para alto mar, deixando de influenciar o tempo na região. Com isso, o tempo volta a ficar firme, com predomínio de céu claro durante a tarde e maior nebulosidade no período da manhã.

Os próximos dias serão de tempo firme e céu claro ou com algumas nuvens na Região Sul do Brasil, mas um novo ciclone se forma e traz de volta a chuva a partir da quinta-feira (18).

No domingo (14) uma área de alta pressão atmosférica começa a atuar sobre a região Sul, mantendo o tempo estável em grande parte do território.

Contudo, devido à maior nebulosidade, podem ocorrer chuviscos/chuva fraca em áreas do Sul, Costa Doce, Região Metropolitana de Porto Alegre, Litoral e Serra gaúcha. Além disso, ao longo do dia também podem ocorrer chuvas isoladas no Paraná.

A Região Sul do Brasil terá tempo firme, com céu variando de claro a com algumas nuvens em todo o seu território nos próximos dias.

Na primeira metade da próxima semana, o tempo segue firme em praticamente toda a Região Sul, com céu claro ao longo dos dias especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

O estado do Paraná terá maior cobertura de nuvens, e ainda podem ocorrer chuvas fracas e isoladas na segunda-feira (15).

Baixíssima probabilidade de chuvas na Região Sul do Brasil na próxima semana; apenas alguma chuva fraca e isolada pode ser registrada no Paraná.

Na terça (16) e na quarta (17) as condições de tempo estável permanecem, mas a nebulosidade começa a aumentar em toda a região na quarta-feira (17).

E junto com o tempo firme, a alta pressão impulsiona uma nova massa de ar polar para a Região Sul, fazendo as temperaturas despencar na próxima semana, com mínimas abaixo dos 10°C e até abaixo de 0°C em algumas áreas gaúchas e catarinenses, e com risco de formação de geada generalizada nos três estados.

Nova mudança no tempo na próxima quinta-feira

Ao longo da quinta-feira (18) teremos um processo de formação de um novo ciclone (ciclogênese) ocorrendo entre a Argentina, o Paraguai e o Sul do Brasil, o que vai trazer o retorno das chuvas e dos temporais para os três estados da região.

Um processo de formação de ciclone (ciclogênese) vai ocorrer na próxima quinta-feira (18), formando chuvas inicialmente na parte oeste do Sul do Brasil ao longo do dia.

Já desde a manhã, o seu desenvolvimento vai formar áreas de instabilidades na parte oeste da Região Sul, como podemos observar no mapa acima, e ao longo do dia vai espalhar as chuvas sobre todo o Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina e do Paraná.

Até o final da noite de quinta-feira (18) o sistema já deve estar formado sobre o Sul do país.

Na noite de quinta-feira (18) o ciclone já deve estar formado sobre o Sul do Brasil, e vai manter o tempo instável na região até a sexta-feira (19).

A tendência, até o momento, indica que o ciclone e sua frente fria vão continuar afetando o tempo na Região Sul na sexta-feira (19).

Porém, as chuvas passam a se concentrar mais nos estados de Santa Catarina e do Paraná. No estado gaúcho, são esperadas chuvas fracas e o tempo tende a ficar mais firme a partir da tarde.