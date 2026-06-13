Plantas resistentes ao sol: 6 opções fáceis de cuidar e que são perfeitas para plantar em vaso

Plantas resistentes ao sol pleno para vasos que toleram o calor intenso e a luz direta por várias horas sem queimar. Veja aqui 6 opções delas.

Planta Rosa do Deserto (Adenium obesum). Crédito: Mayura Posrisoong/Shutterstock.

As plantas ideais para ambientes secos e ensolarados desenvolveram mecanismos naturais para sobrevivência ao longo do tempo, mas exigem cuidados específicos. E se você está procurando uma para cultivar em ambientes com bastante sol, então este artigo é para você.

Elas podem ser plantadas tanto no jardim quanto em vasos e são perfeitas para decorar terraços e varandas. Veja aqui 6 espécies delas, além dos cuidados que elas demandam.

6 plantas resistentes ao sol

Escolher plantas adequadas que possam prosperar sob o sol é fundamental para garantir que seu jardim se mantenha sempre bonito e saudável. Veja nossas 6 sugestões de plantas:

Rosa do Deserto (Adenium obesum)

A Rosa do Deserto é uma planta escultural que adora sol direto e calor. É uma espécie rústica, de origem africana, que precisa de pelo menos 6 horas de sol por dia para produzir belas flores. É excelente para vasos do tipo bacia em sua fase adulta.

É uma espécie de vida perene que pode atingir até os 4 metros de altura. Tem um tronco engrossado na base chamado caudex, que funciona como uma caixa d'água natural, permitindo que a planta sobreviva a longas secas.

Coroa-de-Cristo (Euphorbia milii)

É uma planta ornamental que se destaca pela variedade de cores e pela durabilidade. Resistente e com floração abundante o ano todo. Ela fica linda em vasos e jardineiras, mas exige cuidado com os espinhos ao longo do caule.

A planta Coroa-de-Cristo (Euphorbia milii).

Ela possui um caule suculento, que armazena água e nutrientes, o que permite que sobreviva em condições de seca. Além de resistente, ela exige pouca manutenção.

Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata)

Esta é uma planta clássica, quase indestrutível e se adapta muito bem tanto à meia-sombra quanto ao sol pleno. Porém, é necessário que o ambiente em que ela esteja receba bastante claridade.

Além de gostar de luz solar direta, ela aguenta temperaturas mais baixas e não exige regas constantes, sendo indicada até para os iniciantes em jardinagem.

Suculentas

Suculentas como agave e yucca (Yucca L.) têm grande porte, são ideais para vasos e trazem um visual moderno, estruturado e exigem pouca manutenção.

A suculenta Agave angustifolia, ou Piteira-do-caribe. Crédito: David E Mead.

Elas são resistentes e toleram sol forte e calor; no entanto, elas não resistem a temperaturas baixas, sendo indicadas somente para lugares que contam com sol praticamente o ano todo.

Beldroega (Portulaca oleracea)

Uma planta que abre suas flores apenas nas manhãs ensolaradas, por algumas horas. É ótima para vasos suspensos ou muros.

A planta Beldroega (Portulaca oleracea).

É uma espécie herbácea prostrada e rasteira, de caule liso e avermelhado, e além de ornamental, é considerada uma PANC (Planta Alimentícia Não Convencional).

Ela prospera sob várias condições: solos pobres, calor, seca e sol escaldante, porém, não tolera geadas, mas é resistente ao frio.

Clúsia (Clusia fluminensis)

É uma planta de folhas brilhantes, rígidas e arredondadas, muito resistente e que se desenvolve muito bem em vasos grandes. É nativa do Brasil, famosa por sua extrema rusticidade e facilidade de cultivo.

Ela gosta muito de verão, e fica exuberante sob o forte calor e luz solar. E ainda tolera secas moderadas, pois suas folhas grossas ajudam a reter água.

A planta Clúsia (Clusia fluminense). Crédito: Karyn T e Miriam Delao.

Durante o período mais quente do ano, a Clúsia produz pequenas e delicadas flores brancas.

Alguns cuidados importantes com plantas no sol

Para garantir que as suas plantas prosperem, o cultivo em vasos requer atenção redobrada para alguns detalhes, os quais:

Drenagem : Como elas ficam expostas à chuva e à rega, o vaso deve ter excelente escoamento . Use pedriscos, argila expandida no fundo e uma manta de drenagem para que a água não fique acumulada, evitando o apodrecimento das raízes.

: Como elas ficam expostas à chuva e à rega, o . Use pedriscos, argila expandida no fundo e uma manta de drenagem para que a água não fique acumulada, evitando o apodrecimento das raízes. Rega : Por estarem sob sol forte, a água evapora rapidamente. Verifique a umidade da terra com um palito ou até mesmo o dedo antes de regar. Em dias quentes, a rega pode ser diária, enquanto no inverno o intervalo deve ser maior.

: Por estarem sob sol forte, a água evapora rapidamente. com um palito ou até mesmo o dedo antes de regar. Em dias quentes, a rega pode ser diária, enquanto no inverno o intervalo deve ser maior. Substrato: Use uma terra rica em matéria orgânica, mas que seja leve e arenosa. A maioria das plantas de sol pleno não suporta solos pesados e compactados.

Referências da notícia

14 Plantas resistentes ao sol perfeitas para vasos externos. 19 de agosto, 2025. Isabella Moretti.

Conheça 10 plantas resistentes ao sol para jardim. 8 de outubro, 2025. Blog Petz.