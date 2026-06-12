Forte chuva com granizo e nevoeiro deixa municípios de MS em alerta

Rodovias e perímetros urbanos no sul de Mato Grosso do Sul sofreram com a redução de visibilidade e quedas de granizo causadas pela chegada de uma nova frente fria.

Cidades de Mato Grosso do Sul registraram queda de granizo e ventanias na noite de quinta-feira e Campo Grande amanheceu coberta por nevoeiro. Foto: Direto das Ruas/ Campo Grande News

O avanço de um sistema de forte instabilidade em Mato Grosso do Sul acionou alertas meteorológicos e mobilizou a atuação governamental em diferentes municípios do estado. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta que as condições adversas devem persistir ao longo do fim de semana.

A capital, Campo Grande, amanheceu nesta sexta-feira (12), coberta por um espesso nevoeiro que alterou a paisagem local. De acordo com a concessionária Aena, a falta de visibilidade horizontal forçou o Aeroporto Internacional a operar com o auxílio de instrumentos desde as primeiras horas da manhã.

Formação de ciclone traz granizo e temporais no Sul

Enquanto o centro do estado lida com a forte neblina, uma frente fria associada a um ciclone extratropical vindo do Sul do país começou a atingir a faixa de fronteira ainda na noite da última quinta-feira (11). O fenômeno provocou tempestades acompanhadas de descargas elétricas e rajadas intensas de vento.

Motoristas que trafegavam pela rodovia BR-163 registraram a queda de granizo e o acúmulo de gelo na pista. Em imagens capturadas no trecho situado entre Mundo Novo e Eldorado, condutores de veículos de carga relataram a preocupação com a segurança e sinalizaram que a visibilidade na pista caiu drasticamente.

Na área urbana de Iguatemi, moradores registraram pedras de gelo acumuladas pelas calçadas devido à precipitação concentrada no início da noite. No entanto, relatórios preliminares enviados às equipes de socorro indicaram que o episódio não provocou estragos ou danos estruturais graves no município.

Já no município vizinho de Ponta Porã, a instabilidade climática chegou de forma diferente, trazendo um céu completamente encoberto e ventania, mas sem queda de granizo na região central. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de perigo para a região de fronteira, prevendo que acumulados de chuva ultrapassem 40 mm nas próximas horas.

Situação de emergência decretada em Ivinhema

Paralelamente às novas frentes de chuva, o Governo de Mato Grosso do Sul publicou oficialmente na quinta-feira (11), o decreto de situação de emergência para o município de Ivinhema. A medida emergencial responde aos prejuízos graves acumulados no local após uma forte precipitação de granizo ocorrida em 16 de maio.

O temporal anterior danificou diversas residências e causou prejuízos financeiros nas zonas urbana e rural. Com o novo parecer, que possui prazo de validade estipulado para 180 dias, o governo estadual chancela o decreto municipal emitido pela prefeitura da cidade no dia 19 de maio.

A determinação, baseada nas análises técnicas da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, autoriza o poder público a agilizar os serviços de suporte. Assim, os órgãos estaduais atuarão de forma conjunta, permitindo a contratação rápida de obras de reconstrução sem processos de licitação.

Ademais, os agentes da Defesa Civil ganham respaldo legal para adentrar em propriedades particulares que ofereçam risco imediato aos moradores. Em situações extremas de salvamento, imóveis privados poderão ser utilizados de forma temporária pelo poder público, assegurando posterior indenização aos donos se houver avarias.

Referências da notícia

Campo Grande tem nevoeiro e chuva ganha força no fim de semana em MS. 12 de junho, 2026.

Chuva com granizo atinge cidades do sul e frente fria avança em MS. 11 de junho, 2026.

Após tempestade de granizo, governo de MS decreta situação de emergência em Ivinhema. 11 de junho, 2026.