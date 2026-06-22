Reutilizar a água do cozimento de legumes em suas plantas de interior: passo a passo e benefícios

A água utilizada para cozinhar leguminosas pode ter uma segunda opção em casa: quando usada corretamente, fornece nutrientes ao substrato e ajuda a reduzir o desperdício.

Reutilizar a água do cozimento é uma maneira simples de reduzir o desperdício doméstico e aproveitar melhor os recursos da cozinha.

Cada vez mais pessoas buscam maneiras de aproveitar ao máximo os recursos da cozinha e reduzir o desperdício. Uma opção simples é a água do cozimento de leguminosas — um líquido que muitas vezes acaba indo pelo ralo, mas que pode se tornar um aliado nos cuidados com as plantas de interior.

Desde que utilizada fria e sem sal, essa água preserva pequenas quantidades de minerais, carboidratos solúveis e outros compostos liberados durante o cozimento. Embora não substitua o fertilizante, ela pode fornecer nutrientes de forma ocasional e contribuir para uma rotina de jardinagem mais sustentável.

Por que a água do cozimento de leguminosas pode beneficiar as plantas?

Quando grão-de-bico, lentilhas, feijões ou ervilhas são cozidos, alguns de seus nutrientes e compostos solúveis passam para a água do cozimento. No caso do grão-de-bico, esse líquido é conhecido como aquafaba e tem despertado crescente interesse científico devido às suas diversas aplicações, particularmente na indústria de alimentos.

Grão-de-bico, lentilhas, feijões e ervilhas liberam nutrientes na água durante o cozimento, embora sua contribuição para as plantas seja complementar.

Pesquisas do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia de Alimentos (CIDCA-CONICET-Universidade Nacional de La Plata) explicam que esse subproduto retém proteínas solúveis, carboidratos e minerais provenientes das leguminosas, representando também uma alternativa interessante para o aproveitamento integral de recursos alimentares e a redução de resíduos.

Na jardinagem, esses compostos podem fornecer uma pequena quantidade de nutrientes ao substrato e estimular a atividade biológica do solo. No entanto, especialistas esclarecem que as evidências científicas disponíveis não indicam que essa água acelere, por si só, o crescimento das plantas; portanto, ela deve ser utilizada apenas como um complemento à irrigação e nunca como substituta de uma adubação adequada.

Guia passo a passo para usá-la corretamente

Se a água do cozimento foi preparada utilizando apenas leguminosas e água, ela pode ser facilmente reaproveitada. Para fazer isso com segurança e aproveitar ao máximo seus possíveis benefícios, recomenda-se seguir estes passos:

Cozinhe as leguminosas apenas em água, sem adicionar sal ou temperos. Deixe o líquido esfriar completamente antes de usá-lo. Coe para remover quaisquer sementes ou cascas restantes. Regue o substrato diretamente, evitando molhar as folhas e as flores. Alterne essa rega com água comum. Repita a aplicação a cada duas ou três semanas durante a primavera e o verão.

Com essas precauções, a água do cozimento pode ser incorporada como um recurso ocasional aos cuidados rotineiros com as plantas. O segredo é utilizá-la com moderação e compreender que sua função é complementar o manejo do substrato, e não substituir os nutrientes fornecidos pelos fertilizantes quando a espécie vegetal deles necessita.

O que cada tipo de leguminosa oferece

Embora as diferenças entre um tipo de leguminosa e outro não sejam muito acentuadas para uso doméstico, cada um libera compostos distintos durante o cozimento que podem enriquecer a água.

Legume Principais compostos que passam para a água Onde é melhor usá-lo? Grão-de-bico Proteínas solúveis, amidos, potássio, cálcio e magnésio. Plantas de interior com folhas verdes, como jiboia, monstera, ficus e filodendros. Lentilhas Potássio, fósforo, pequenas quantidades de ferro e matéria orgânica solúvel. Plantas ornamentais e vasos contendo espécies em crescimento ativo. Feijões Potássio, cálcio, carboidratos e proteínas dissolvidas. Arbustos e plantas ornamentais cultivados em vasos grandes. Ervilhas Minerais e açúcares solúveis em concentrações mais baixas. Mudas jovens e plantas de interior que requerem rega frequente. Reutilizar a água do cozimento permite aproveitar alguns dos nutrientes que, de outra forma, seriam perdidos.

A composição da água pode variar dependendo da variedade da leguminosa, do tempo de cozimento e da quantidade de água utilizada. Em todos os casos, ela serve como um complemento e não substitui um fertilizante específico quando a planta necessita de um.

Quais plantas podem aproveitar melhor essa irrigação?

A maioria das plantas ornamentais de interior pode se beneficiar desse reforço ocasional de nutrientes. É uma excelente opção para espécies como jiboias, monsteras, filodendros, ficus, plantas-aranha, samambaias e espadas-de-são-jorge — especialmente durante a primavera e o verão, quando estão em sua fase de crescimento mais intenso.

Plantas de interior de folhagem verde geralmente toleram bem esse fornecimento ocasional de nutrientes, desde que ele seja alternado com regas apenas com água.

Também pode ser usado em algumas plantas cultivadas em vasos ao ar livre, desde que o substrato tenha boa drenagem e a rega seja feita com moderação. Assim como ocorre com qualquer fertilizante caseiro, geralmente menos é mais.

Por outro lado, é melhor ter mais cautela com cactos e suculentas. Essas espécies exigem pouquíssima umidade, e o excesso de matéria orgânica ou de água pode favorecer o desenvolvimento de fungos ou problemas nas raízes.

Erros a evitar

A água do cozimento só é útil quando utilizada corretamente. Se contiver sal, cubos de caldo, especiarias, óleo ou qualquer outro ingrediente adicionado durante o preparo, não deve ser usada para regar plantas.

Também é importante não armazená-lo por muitos dias. Se apresentar mau cheiro, fermentar ou formar espuma incomum, o melhor é descartá-lo.

Especialistas também recomendam não substituir todas as regas por esse líquido. O ideal é alterná-lo com água limpa, mantendo um regime de rega equilibrado e adequado às necessidades de cada espécie.