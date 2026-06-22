Reutilizar a água do cozimento de legumes em suas plantas de interior: passo a passo e benefícios
A água utilizada para cozinhar leguminosas pode ter uma segunda opção em casa: quando usada corretamente, fornece nutrientes ao substrato e ajuda a reduzir o desperdício.
Cada vez mais pessoas buscam maneiras de aproveitar ao máximo os recursos da cozinha e reduzir o desperdício. Uma opção simples é a água do cozimento de leguminosas — um líquido que muitas vezes acaba indo pelo ralo, mas que pode se tornar um aliado nos cuidados com as plantas de interior.
Desde que utilizada fria e sem sal, essa água preserva pequenas quantidades de minerais, carboidratos solúveis e outros compostos liberados durante o cozimento. Embora não substitua o fertilizante, ela pode fornecer nutrientes de forma ocasional e contribuir para uma rotina de jardinagem mais sustentável.
Por que a água do cozimento de leguminosas pode beneficiar as plantas?
Quando grão-de-bico, lentilhas, feijões ou ervilhas são cozidos, alguns de seus nutrientes e compostos solúveis passam para a água do cozimento. No caso do grão-de-bico, esse líquido é conhecido como aquafaba e tem despertado crescente interesse científico devido às suas diversas aplicações, particularmente na indústria de alimentos.
Pesquisas do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia de Alimentos (CIDCA-CONICET-Universidade Nacional de La Plata) explicam que esse subproduto retém proteínas solúveis, carboidratos e minerais provenientes das leguminosas, representando também uma alternativa interessante para o aproveitamento integral de recursos alimentares e a redução de resíduos.
Na jardinagem, esses compostos podem fornecer uma pequena quantidade de nutrientes ao substrato e estimular a atividade biológica do solo. No entanto, especialistas esclarecem que as evidências científicas disponíveis não indicam que essa água acelere, por si só, o crescimento das plantas; portanto, ela deve ser utilizada apenas como um complemento à irrigação e nunca como substituta de uma adubação adequada.
Guia passo a passo para usá-la corretamente
Se a água do cozimento foi preparada utilizando apenas leguminosas e água, ela pode ser facilmente reaproveitada. Para fazer isso com segurança e aproveitar ao máximo seus possíveis benefícios, recomenda-se seguir estes passos:
- Cozinhe as leguminosas apenas em água, sem adicionar sal ou temperos.
- Deixe o líquido esfriar completamente antes de usá-lo.
- Coe para remover quaisquer sementes ou cascas restantes.
- Regue o substrato diretamente, evitando molhar as folhas e as flores.
- Alterne essa rega com água comum.
- Repita a aplicação a cada duas ou três semanas durante a primavera e o verão.
Com essas precauções, a água do cozimento pode ser incorporada como um recurso ocasional aos cuidados rotineiros com as plantas. O segredo é utilizá-la com moderação e compreender que sua função é complementar o manejo do substrato, e não substituir os nutrientes fornecidos pelos fertilizantes quando a espécie vegetal deles necessita.
O que cada tipo de leguminosa oferece
Embora as diferenças entre um tipo de leguminosa e outro não sejam muito acentuadas para uso doméstico, cada um libera compostos distintos durante o cozimento que podem enriquecer a água.
Legume
Principais compostos que passam para a água
Onde é melhor usá-lo?
Grão-de-bico
Proteínas solúveis, amidos, potássio, cálcio e magnésio.
Plantas de interior com folhas verdes, como jiboia, monstera, ficus e filodendros.
Lentilhas
Potássio, fósforo, pequenas quantidades de ferro e matéria orgânica solúvel.
Plantas ornamentais e vasos contendo espécies em crescimento ativo.
Feijões
Potássio, cálcio, carboidratos e proteínas dissolvidas.
Arbustos e plantas ornamentais cultivados em vasos grandes.
Ervilhas
Minerais e açúcares solúveis em concentrações mais baixas.
Mudas jovens e plantas de interior que requerem rega frequente.
Reutilizar a água do cozimento permite aproveitar alguns dos nutrientes que, de outra forma, seriam perdidos.
A composição da água pode variar dependendo da variedade da leguminosa, do tempo de cozimento e da quantidade de água utilizada. Em todos os casos, ela serve como um complemento e não substitui um fertilizante específico quando a planta necessita de um.
Quais plantas podem aproveitar melhor essa irrigação?
A maioria das plantas ornamentais de interior pode se beneficiar desse reforço ocasional de nutrientes. É uma excelente opção para espécies como jiboias, monsteras, filodendros, ficus, plantas-aranha, samambaias e espadas-de-são-jorge — especialmente durante a primavera e o verão, quando estão em sua fase de crescimento mais intenso.
Também pode ser usado em algumas plantas cultivadas em vasos ao ar livre, desde que o substrato tenha boa drenagem e a rega seja feita com moderação. Assim como ocorre com qualquer fertilizante caseiro, geralmente menos é mais.
Por outro lado, é melhor ter mais cautela com cactos e suculentas. Essas espécies exigem pouquíssima umidade, e o excesso de matéria orgânica ou de água pode favorecer o desenvolvimento de fungos ou problemas nas raízes.
Erros a evitar
A água do cozimento só é útil quando utilizada corretamente. Se contiver sal, cubos de caldo, especiarias, óleo ou qualquer outro ingrediente adicionado durante o preparo, não deve ser usada para regar plantas.
Também é importante não armazená-lo por muitos dias. Se apresentar mau cheiro, fermentar ou formar espuma incomum, o melhor é descartá-lo.
Especialistas também recomendam não substituir todas as regas por esse líquido. O ideal é alterná-lo com água limpa, mantendo um regime de rega equilibrado e adequado às necessidades de cada espécie.