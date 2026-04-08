Corte da cana avança no interior e chuvas voltam a atrasar áreas entre RJ, sul de MG e ES

O corte da cana deve avançar melhor no interior de São Paulo e Minas nesta semana, mas a volta da chuva entre Rio, sul de Minas e Espírito Santo pode atrasar operações e reduzir a fluidez do trabalho no campo.

Chuva acumulada até 10 de abril segue mais baixa no interior do Centro-Sul, enquanto volumes maiores se concentram em áreas do leste e do Sul.

A cana entra nesta semana com um contraste claro no Sudeste. No interior de São Paulo e de Minas Gerais, a chuva tende a seguir mais fraca e irregular, o que ajuda a deixar o campo mais acessível para o corte, o transbordo e o transporte até a usina. Já entre o Rio de Janeiro, o sul de Minas, a Zona da Mata, o Vale do Rio Doce e o centro-sul do Espírito Santo, a chuva volta a ganhar força entre os dias 8 e 10 de abril, com acumulados acima de 50 mm e, em alguns pontos, superiores a 70 mm.

Esse contraste importa porque a cana não depende apenas de chuva ou sol, mas de condição de trabalho no campo.

Onde o solo seca mais rápido, a operação anda. Onde a chuva persiste, o acesso aos talhões fica mais difícil, o carregamento perde ritmo e a logística até a usina sofre. Em uma cultura de grande escala, poucos dias com o campo mais firme já mudam o ritmo da semana. Essa leitura operacional é uma inferência baseada no padrão de chuva previsto para o Sudeste entre 6 e 10 de abril.

Interior de SP e MG fica mais livre para operar

A parte mais favorável da semana aparece no interior. A previsão destaca que a porção oeste de Minas terá tempo mais seco, sem chuva, enquanto o interior paulista fica fora da faixa principal de instabilidade que avança pelo leste do Sudeste. Para a cana, isso não significa “tempo perfeito”, mas sim menos bloqueio para cortar, circular e transportar em áreas importantes da cultura.

Chuva prevista para 10 de abril segue baixa em grande parte do interior do Centro-Sul, favorecendo o trabalho no campo em áreas de cana.

Na prática, menos chuva no interior costuma aliviar justamente os pontos que mais travam a rotina do canavial: o piso do talhão, a entrada das colhedoras, o deslocamento de transbordos e o fluxo de caminhões. Não é uma mudança que aparece só no mapa; aparece na velocidade da operação. Quando o solo deixa de ficar encharcado por vários dias, o campo responde rápido. Essa relação entre chuva menor e melhora operacional é uma inferência técnica compatível com a rotina da colheita mecanizada da cana.

Entre RJ, sul de MG e ES, a chuva volta a pesar

No outro lado do mapa, a semana fica mais apertada. A passagem de uma frente fria deve concentrar chuva persistente entre os dias 8 e 10 sobre o estado do Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba, o sul de Minas, a Zona da Mata mineira, o Vale do Rio Doce e o centro-sul do Espírito Santo.

Nessas áreas, a chuva tende a limitar a janela de trabalho e aumentar a chance de paralisações localizadas.

Para a cana, esse tipo de previsão costuma pesar em pontos bem concretos:

dificulta o acesso aos talhões depois de chuva acumulada;

atrasa corte, carregamento e transporte;

reduz a regularidade entre lavoura e usina;

obriga a reorganizar equipes e caminhões em pouco tempo.

Isso não quer dizer que toda essa faixa vai parar ao mesmo tempo, mas mostra que a melhora no interior não vale automaticamente para o leste do Sudeste. E é justamente esse desnível regional que dá força à pauta: a semana não é boa ou ruim para toda a cana; ela é melhor em uma parte importante de SP e MG e mais difícil entre RJ, sul de MG e ES.

A safra ainda sente o clima ruim do ciclo anterior

Esse detalhe pesa ainda mais porque a cultura já chega a esta fase carregando problemas antigos. A Conab atualizou a produção brasileira de cana-de-açúcar 2025/26 para 668,8 milhões de toneladas, com área de 8,85 milhões de hectares e produtividade média estimada em 75.575 kg por hectare.

Anomalias positivas de temperatura seguem sobre parte do Brasil e ajudam a manter o interior do Sudeste mais quente, favorecendo o avanço das operações no campo.

A estatal atribui parte da perda frente ao ciclo anterior às condições climáticas desfavoráveis nas fases de rebrota e desenvolvimento, principalmente no Centro-Sul, onde seca, calor excessivo e incêndios afetaram parte dos canaviais.

No Sudeste, a produção esperada é de 424,5 milhões de toneladas, 3,4% abaixo da safra anterior.

Além disso, abril começou com previsão de temperaturas acima da média em grande parte da porção centro-sul do país. Esse calor não é, sozinho, uma boa notícia para a cana, mas ajuda a explicar por que o interior pode ganhar alguma fluidez operacional quando a chuva perde força.

Ao mesmo tempo, se esse padrão mais quente e seco se prolongar demais, o ganho de curto prazo no campo pode dividir espaço com novo aperto na umidade do solo.