Frente fria muda o tempo e traz temperaturas de outono para boa parte do Sudeste

Uma frente fria avançará pelo Sudeste nos próximos dias causando chuvas intensas, mas também uma diminuição nas temperaturas em parte da Região, mantendo-as mais amenas e agradáveis. Mais previsão: Contagem regressiva para o frio: queda de temperatura começa amanhã; saiba o que esperar

Entre hoje (6) e terça-feira (7), teremos o processo de formação de um ciclone extratropical na altura do Uruguai. O sistema dará origem a uma frente fria, que avançará nos próximos dias para o Sudeste do Brasil, mudando o tempo na região especialmente a partir da quarta-feira (8).

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O sistema frontal favorecerá a ocorrência de chuvas intensas e temporais, mas também provocará uma diminuição nas temperaturas em parte do Sudeste, mantendo-as mais amenas e com uma ‘cara’ mais de outono.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Frente fria levará chuvas intensas ao Sudeste nos próximos dias

A terça-feira (6) começa com Sol entre poucas nuvens em boa parte do Sudeste, com exceção de áreas do leste mineiro e do leste e oeste paulistas, onde a nebulosidade deve ser maior.

À tarde, devido ao calor e umidade, a nebulosidade aumenta e são esperadas chuvas moderadas e temporais em todo o território de São Paulo, podendo ocorrer pancadas pontualmente mais intensas. No sul e Triângulo Mineiro, também podem vir chuvas moderadas e trovoadas mais isoladas. Rio de Janeiro e Espírito Santo podem ter chuvas fracas e rápidas e de forma mais localizada.

Frente fria avançará para o Sudeste nos próximos dias, mantendo chuvas intensas e temporais mais concentrados em São Paulo na quarta-feira e em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo na quinta e sexta-feira.

Mas é a partir da quarta-feira (8) que a frente fria se aproxima do Sudeste e passa a influenciar o tempo na região, aumentando as condições para chuvas.

Durante a tarde de quarta-feira (8), as instabilidades aumentam e há risco de temporais em São Paulo e na porção sul de Minas Gerais, com chuvas de até forte intensidade. Rio de Janeiro e Espírito Santo devem ter apenas variação de nuvens.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quarta-feira (8) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, na quinta-feira (9), com o deslocamento da frente fria mais para norte, o sistema estará próximo à costa do Rio de Janeiro e, por isso, passa a influenciar mais o tempo neste estado, além de Minas Gerais (com exceção do norte) e sul do Espírito Santo.

Nestas áreas, estão previstas ao longo da tarde pancadas de chuva localmente intensas e com fortes temporais, especialmente no estado carioca. À noite, ainda há riscos de chuva forte e raios em todo o Espírito Santo e chuvas moderadas no norte mineiro.

Previsão de densidade de raios para quinta-feira (9) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

A sexta-feira (10) começa com chuvas fracas e isoladas no leste do Sudeste. A frente fria se afasta um pouco mais da região, perdendo influência, mas ainda são esperadas ao longo da tarde e início da noite chuvas fracas a moderadas no norte de São Paulo, sul e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo, e sem potencial para tempestades.

Sistema frontal trará um alívio ao calor em parte do Sudeste

Com a passagem da frente fria, ela trará na sua retaguarda uma massa de ar mais frio que vai diminuir as temperaturas em parte da região nos próximos dias. As manhãs serão mais frias e as tardes mais amenas, já que as máximas não subirão muito, dando um alívio ao calorão.

Esse refresco que terá um pouco mais de ‘cara’ de outono começará a ser sentido a partir da tarde de quarta-feira (8). Ainda fará calor no Sudeste, mas em grande parte de São Paulo, especialmente na porção central, as máximas neste dia não passam dos 25°C.

Previsão de temperatura máxima do ar (em °C) para a quinta-feira (9) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na quinta-feira (9), a manhã começa mais fresca do que os dias anteriores, com mínimas de até 23°C em grande parte dos estados, e caindo para os 14°C no sul de São Paulo (sub-região de Itapetininga) e 16°C no sul mineiro. Já as máximas ficam mais amenas no sul, centro-sul e Zona da Mata mineira e no leste paulista, onde não passam dos 25°C.

As temperaturas ficarão mais amenas nos próximos dias em parte do Sudeste, com as máximas não passando dos 25°C no leste de São Paulo e no sul e leste de Minas Gerais, além de algumas áreas do Rio de Janeiro.

E na sexta-feira (10), o friozinho se espalha mais pelo Sudeste, especialmente por São Paulo, com mínimas variando entre 14°C e 16°C no sul e leste paulistas, sul de Minas Gerais e na região Serrana do Rio de Janeiro. As máximas não ultrapassam os 25°C na metade leste de São Paulo, no sul de Minas Gerais e em áreas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Previsão de temperatura mínima do ar (em °C) para sexta-feira (10) às 6h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo desta semana, as temperaturas máximas nas capitais ficarão mais baixas na sexta-feira (10), às quais: São Paulo (SP): 23°C; Rio de Janeiro (RJ): 26°C; Belo Horizonte (MG): 27°C; Vitória (ES): 28°C.