Com limão, alecrim e louro: cinco dicas para perfumar a tua casa com ingredientes que quase sempre acabam no lixo

Muitos ingredientes ainda mantêm um aroma intenso. Com apenas alguns minutos de preparação, podem tornar-se uma forma simples de perfumar os ambientes da casa.

O calor suave e o vapor de água são os responsáveis por libertar os óleos contidos nas cascas e nas ervas.

Descascas uma laranja, espremes um limão ou cortas alguns ramos de alecrim para cozinhar. Pouco tempo depois, as cascas e as folhas acabam no lixo. No entanto, esses restos ainda conservam uma qualidade que vale a pena aproveitar: o seu aroma.

As ervas aromáticas e os citrinos armazenam nas suas folhas, flores ou cascas pequenas quantidades de compostos voláteis. São as moléculas que lhes conferem o seu perfume característico e que, quando aquecidas suavemente ou em contacto com o vapor de água, se libertam com maior facilidade.

O resultado é uma fragrância natural, subtil e passageira, capaz de tornar mais agradável qualquer ambiente da casa. Com ingredientes fáceis de encontrar, é possível preparar aromatizantes caseiros sem recorrer a aerossóis ou difusores elétricos.

Cinco combinações naturais para a tua casa

Limão, canela e cravo-da-índia: a maior parte do aroma do limão encontra-se na casca. Ao combiná-la com um pau de canela e quatro ou cinco cravos-da-índia numa panela em lume muito baixo, o vapor espalha uma fragrância fresca com um toque adocicado, ideal para salas de estar, salas de jantar ou cozinhas.

Infusões naturais: uma forma simples e económica de perfumar a casa sem recorrer a aerossóis sintéticos.

Laranja e alecrim: as notas doces da laranja equilibram o aroma intenso do alecrim. Basta a casca de uma laranja e dois ou três ramos frescos. À medida que a água aquece, ambas as fragrâncias misturam-se sem se tornarem invasivas. (Dica: se o alecrim for recém cortado, o aroma será mais intenso).

Eucalipto: as suas folhas contêm óleos que se libertam lentamente, mesmo sem necessidade de as cozinhar; um ramo fresco num vaso pode perfumar durante vários dias.

Se procurares um efeito mais rápido, coloca alguns ramos num recipiente com água recém fervida para que o vapor acelere o processo.

Ramos de eucalipto em água quente, um recurso ideal para obter um efeito aromatizante imediato e refrescar os ambientes.

Hortelã e limão (Ideal para casas de banho e cozinhas): a hortelã liberta o seu aroma quando as folhas são partidas ou ligeiramente esmagadas. Combinada com cascas de limão, proporciona uma fragrância fresca e vibrante, ideal para os espaços mais pequenos da casa.

Louro e laranja: o louro costuma ficar no frasco das especiarias até chegar a altura de preparar um guisado, mas as suas folhas secas ou frescas contêm óleos espetaculares. Quando combinadas com cascas de laranja e água quente, libertam um aroma sofisticado e profundo.

Como preparar estas misturas sem complicações

A forma mais simples consiste em colocar os ingredientes numa panela com água suficiente e mantê-la em lume muito baixo. O objetivo não é ferver vigorosamente, mas sim permitir que o calor liberte, pouco a pouco, os compostos aromáticos.

Se não quiser ligar o fogão, também pode colocar os ingredientes num recipiente resistente ao calor e cobri-los com água recém fervida. O aroma será menos intenso e durará menos tempo, mas é suficiente para perfumar ambientes pequenos.

Com um pouco de criatividade, aquilo que normalmente acaba no cesto do lixo pode ter uma segunda utilidade.

Em ambos os casos, é aconselhável utilizar ingredientes frescos sempre que possível e renovar a mistura quando o aroma começar a diminuir.

Estes aromatizantes proporcionam uma fragrância natural. A sua intensidade dependerá do tamanho do espaço, da ventilação e da quantidade de ingredientes. Se forem preparados na cozinha, nunca devem ser deixados sem supervisão e é importante verificar se a panela mantém água suficiente durante todo o processo.

Da próxima vez que espremer um limão ou descascar uma laranja, talvez valha a pena mudar um hábito. Alguns ramos de alecrim, algumas folhas de eucalipto ou umas poucas especiarias podem tornar-se, por algum tempo, uma forma simples e económica de deixar a casa com um cheiro agradável sem necessidade de recorrer a aerossóis ou perfumes sintéticos.