Chuva forte no Norte e Nordeste: quando em março é melhor ou pior plantar

Março abriu com chuva forte no Norte e Nordeste, puxada por um corredor de umidade persistente. Entenda por que a atmosfera “engrenou” e quando a água ajuda a lavoura, a horta e quando começa a atrapalhar.

Excesso de chuva em áreas agrícolas pode encharcar o solo, dificultar o manejo e aumentar o risco de perdas nas plantas.

Março mal começou e já veio com uma pergunta que muita gente faz ao olhar o céu escuro, o quintal encharcado e a lavoura molhada: por que está chovendo tanto agora? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o início do mês foi marcado por chuva forte em áreas do Norte, do Nordeste e também no meio-norte de Minas Gerais, com acumulados acima de 80 mm entre 1º e a manhã de 2 de março em cidades como Formoso do Araguaia (TO), Pirapora (MG), João Pessoa e Patos.

Chuva acumulada prevista até sexta-feira, 13, às 12h, com volumes elevados sobre a Amazônia e áreas do Norte do Brasil. Modelo ECMWF/Meteored.

A resposta passa pela atmosfera em grande escala. O INMET explica que os acumulados aumentaram com a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, um corredor de nuvens que organiza a umidade sobre o país, enquanto a Tempestade Subtropical Caiobá, no oceano, ajudou a manter esse canal de umidade ativo sobre o continente. Para março, o próprio instituto prevê chuva acima da média em grande parte do Norte e, sobretudo, do Nordeste.

O que fez a atmosfera “engrenar”

Em termos simples, a atmosfera encontrou o caminho ideal para transportar e concentrar umidade. A ZCAS funciona como uma faixa persistente de nuvens e chuva, ligando a umidade da Amazônia ao Atlântico. Quando esse corredor se organiza e ganha suporte de sistemas no oceano, a chuva deixa de ser só pancada isolada e passa a se repetir por vários dias, o que eleva os acumulados e aumenta a chance de solo saturado.

Isso ajuda a entender por que março pode começar com sensação de “tempo travado”.

E há um detalhe importante: quando a chuva continua sobre áreas que já vinham acumulando água, o risco deixa de ser apenas meteorológico e passa a ser também hidrológico. O Cemaden manteve atenção para o litoral do Nordeste no início da semana, com possibilidade de alagamentos e enxurradas em áreas com maiores acumulados, especialmente em municípios litorâneos.

Pela planta, a história muda de figura

Para a planta, chuva nem sempre é sinônimo de alívio. A água é essencial, mas, quando o solo fica encharcado por tempo demais, falta oxigênio nas raízes. A Embrapa explica que esse excesso de água provoca asfixia radicular, reduz a absorção de água e nutrientes e pode até levar à morte das raízes mais finas, justamente as que mais ajudam no crescimento e na recuperação da planta.

Períodos prolongados de umidade favorecem o aparecimento de doenças e reduzem a qualidade de flores, folhas e frutos.

Na parte aérea, o problema é outro: folha molhada por muitas horas cria um ambiente ideal para doenças. A própria Embrapa destaca que a presença de água livre na superfície das plantas e a temperatura ambiente estão entre os fatores mais importantes para o desenvolvimento de doenças fúngicas e bacterianas. Em hortas e lavouras, isso aparece como podridões, manchas, queda de flores, frutos com apodrecimento e dificuldade para entrar com manejo na hora certa.

Chuva boa versus chuva que vira problema

Nem toda chuva forte é ruim. Em várias áreas do Norte e do Nordeste, o INMET avalia que março pode favorecer a reposição e a manutenção da água no solo, ajudar lavouras temporárias em fase vegetativa e reprodutiva e sustentar melhor o vigor das pastagens, especialmente onde havia restrição hídrica nos meses anteriores.

Ou seja: há ganho real quando a água chega no momento certo e o solo consegue absorvê-la.

Um jeito simples de separar os dois cenários é este:

Chuva boa é a que recompõe a umidade do solo sem deixar a raiz “afogada”.

é a que recompõe a umidade do solo sem deixar a raiz “afogada”. Chuva que vira problema é a que mantém o solo saturado por muito tempo.

é a que mantém o solo saturado por muito tempo. Chuva boa ajuda no crescimento vegetativo e no vigor das pastagens.

ajuda no crescimento vegetativo e no vigor das pastagens. Chuva problemática prolonga o molhamento das folhas e abre espaço para doenças.

prolonga o molhamento das folhas e abre espaço para doenças. Chuva boa entra no calendário da colheita e do manejo.

entra no calendário da colheita e do manejo. Chuva ruim fecha a janela de campo e atrasa tudo.

No fim, a diferença está menos no volume isolado e mais na duração, na drenagem do solo e no momento do ciclo da planta. Março começou molhado, e isso pode ser excelente para áreas que precisavam recuperar água.

Mas, quando a chuva insiste por dias seguidos, o benefício pode virar custo: raiz com pouco oxigênio, flores perdidas, doenças em alta e mais dificuldade para colher ou manejar. Para quem planta, a lição é direta: chuva boa é a que entra no sistema; chuva demais é a que começa a parar a vida da planta.