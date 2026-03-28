Arroz no RS: chuva irregular em abril já muda o manejo pós-colheita

A colheita do arroz avança no Rio Grande do Sul, mas a previsão para o outono já muda o jogo no campo: abril tende a ser mais irregular, e maio e junho podem trazer mais chuva adiante.

Previsão de chuva para abril de 2026 indica distribuição irregular no Rio Grande do Sul, com impactos diretos nas operações de campo.

O arroz gaúcho entra no fim de março com um retrato positivo no campo: a colheita avançou bem nas últimas semanas, ajudada pelo predomínio de tempo seco. Segundo o monitoramento semanal da Conab, 34,9% da área de arroz do país já havia sido colhida em 23 de março, e no Rio Grande do Sul esse avanço chegou a 31% da área implantada, com produtividade e qualidade consideradas satisfatórias.

Como o Estado responde por cerca de 70% da produção nacional, qualquer mudança no tempo por lá rapidamente ganha peso nacional.

Mas a notícia mais importante, neste momento, não está apenas no que já foi colhido. Está no que a previsão indica para abril, maio e junho. O boletim trimestral do Copaaergs, coordenado pela Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul e baseado no modelo estatístico do Inmet, aponta abril com chuvas irregulares e volumes próximos a ligeiramente abaixo da média na maior parte do Estado.

Já para maio e junho, a tendência muda: a chuva passa a ficar próxima ou ligeiramente acima da média em grande parte do território gaúcho.

Abril deve ser o mês mais sensível

Para quem acompanha a safra, abril aparece como o mês mais delicado da previsão. Não se trata de um cenário de seca ampla, mas de uma distribuição mais irregular da chuva, com áreas restritas podendo registrar volumes acima da média, enquanto grande parte do Estado tende a ficar entre o normal e ligeiramente abaixo do padrão climatológico.

Probabilidade de chuva abaixo da média entre 20 e 27 de abril de 2026 na América do Sul, com sinal mais seco em partes do sul do continente. Modelo ECMWF.

Em termos práticos, isso favorece a continuidade da colheita em muitas áreas, mas também aumenta a incerteza no planejamento diário, porque a irregularidade costuma pesar mais do que a média mensal quando o assunto é operação no campo.

Quando a previsão aponta menos uniformidade nas chuvas, o produtor pode até ganhar algumas janelas de trabalho, mas precisa lidar com maior risco de paralisações localizadas, variação na umidade do solo e decisões mais apertadas sobre entrada de máquinas. Em outras palavras, abril tende a ser um mês de vigilância: não exatamente travado pela chuva, mas longe de ser totalmente confortável.

Maio e junho mudam o sinal da estação

Se abril deve ser mais irregular, maio e junho trazem outro recado da previsão: a tendência é de mais umidade. O boletim do Copaaergs indica chuvas próximas a ligeiramente acima da média na maior parte do Rio Grande do Sul nesses dois meses. Ao mesmo tempo, a previsão também fala em grande variabilidade térmica ao longo do trimestre, com períodos quentes intercalados com incursões de ar frio, por vezes fortes, e temperatura média entre normal e ligeiramente acima da média.

Probabilidade de chuva abaixo do tercil inferior no trimestre abril-maio-junho de 2026, com sinal mais seco em áreas tropicais das Américas. Modelo ECMWF SEAS5.

Na prática, esse cenário muda o foco do arroz gaúcho no pós-colheita:

abril pode abrir algumas janelas para concluir operações no campo;

maio e junho tendem a aumentar o risco de solo mais úmido;

drenagem e sistematização da área ganham urgência;

atrasar o preparo do solo pode custar caro no próximo ciclo.

É exatamente por isso que se recomenda priorizar, após a colheita, a adequação das áreas destinadas à próxima lavoura de arroz, com atenção especial ao preparo, à sistematização do solo e à drenagem.

A previsão já começa a desenhar a próxima safra

O ponto mais interessante dessa história é que a previsão deixa de ser apenas um pano de fundo e passa a orientar decisões concretas. Se maio e junho realmente vierem com chuva perto ou ligeiramente acima da média, o produtor que sair tarde da colheita ou adiar ajustes de drenagem pode encontrar mais dificuldade para organizar a área na sequência.

Por isso, o outono não é só o fim da safra atual: ele já funciona como a largada silenciosa da próxima.

Isso não significa que tudo será automaticamente mais chuvoso de um dia para o outro, mas reforça a necessidade de acompanhar a previsão com mais atenção nas próximas atualizações.

Para o público geral, a mensagem é simples: o arroz gaúcho colhe bem agora, mas o que define o próximo passo da safra já está no mapa de previsão, abril mais irregular, e maio e junho com tendência de mais chuva.