Tempestades avançam com frente fria e há alerta de intensas rajadas de vento nas próximas horas; veja as áreas em risco

Esta quinta-feira será marcada pela chegada de uma frente fria que trará com ela tempestades e riscos de fortes rajadas de vento. Há alertas para transtornos em vários municípios da Região Sul. Veja mais: Chuvas intensas e volumes de quase 100 mm ainda ameaçam o Nordeste; confira

Neste momento, as imagens de satélite mostram a atuação de um ciclone extratropical, associado a uma forte frente fria que irá avançar sobre o Brasil já nas próximas horas. Atualmente, o sistema encontra-se com seu centro na costa do Uruguai, e a frente fria já afeta áreas do país vizinho, da Argentina e do extremo sul do Brasil.

Imagens do canal infravermelho (10.3 µm) desta manhã de quinta-feira (7) a bordo do satélite geoestacionário GOES-19. A imagem mostra a frente fria se organizando na altura do Uruguai.

A seguir, trazemos mais informações e detalhes sobre o avanço da frente fria no decorrer desta quinta-feira (7), além de outros destaques para o centro-sul do país.

Rajadas de vento podem superar os 100 km/h

Neste início de quinta-feira (7), rajadas de vento superiores a 60 km/h já foram registradas em cidades como Santa Maria/RS, na região central, e Quaraí/RS, na Campanha Gaúcha. E a situação pode piorar nas próximas horas, antecedendo a chegada do sistema frontal.

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De acordo com o modelo de previsão do tempo de confiança da Meteored | Tempo.com, os ventos de quadrante norte e noroeste vão ganhar força com o avanço da frente fria e, ainda hoje (7), as rajadas devem se intensificar, superando facilmente os 70 km/h.

A previsão indica ainda que os fortes ventos não irão se concentrar apenas no Rio Grande do Sul, mas que Santa Catarina e o Paraná também serão afetados pelas intensas rajadas. No oeste catarinense, ventos superiores a 80 km/h atingem a região nesta tarde e, no sudoeste do Paraná, as rajadas podem alcançar até 75 km/h.

Previsão das rajadas de vento para o Sul do Brasil na madrugada desta sexta-feira (8). Ventos podem superar os 100 km/h e provocar estragos.

Voltando ao estado gaúcho, os ventos terão forte intensidade em praticamente todo o território, que permanecerá em alerta até a manhã desta sexta-feira (8). No Rio Grande do Sul, os ventos podem ultrapassar a marca dos 100 km/h entre o final da tarde e o início da noite na região central e, durante a madrugada de sexta-feira (8), em áreas próximas a Porto Alegre/RS e das serras Gaúcha e Catarinense.

Tempo severo mantém centro-sul em alerta

Com a chegada da frente fria no decorrer desta quinta-feira (7), os indicadores apontam chances de tempestades severas sobre o Rio Grande do Sul. Ou seja, há possibilidade de chuvas muito volumosas e intensas, que podem durar horas, acompanhadas de descargas elétricas (raios), além de risco de queda de granizo.

Previsão de precipitação para a noite desta quinta-feira (7). Na imagem é possível observar a frente fria se estendendo desde o Sul do Brasil e chegando ao Paraguai.

No decorrer da tarde desta quinta-feira (7), as chuvas começam a avançar pelo território brasileiro e afetam o oeste do Rio Grande do Sul, com fortes pancadas e trovoadas. Com o passar das horas, a frente fria avança ainda mais e, durante a noite, já estará atuando na faixa que se estende do sul ao noroeste gaúcho.

O sistema frontal avança de maneira rápida durante a madrugada desta sexta-feira (8). Nesse intervalo de tempo, as chuvas com intensidade entre moderada e muito forte atingem a capital Porto Alegre, a Região Metropolitana, o norte do estado, a serra gaúcha, além do centro-oeste de Santa Catarina e do sudoeste do Paraná, deixando os três estados da Região Sul em atenção.

Mapa de densidade de raios para a noite desta quinta-feira (7) mostra uma grande área com possibilidade de tempestades acompanhadas de descargas elétricas.

À medida que a sexta-feira (8) avança, o ciclone extratropical se afasta e sua frente fria segue em direção à porção central do Brasil. As chuvas perdem força e o sol volta a aparecer no Rio Grande do Sul e em partes de Santa Catarina. No Paraná, entretanto, o céu permanece encoberto, com nuvens carregadas.

A frente fria também afeta o Mato Grosso do Sul, com chuvas concentradas no oeste e sul do estado. A intensidade varia bastante, já que em áreas pontuais há possibilidade de chuva forte acompanhada de trovoadas e rajadas de vento, enquanto em outras localidades predominam chuvas fracas a moderadas.

Precipitação prevista para a madrugada desta sexta-feira (8) mostra a frente fria se deslocando em direção a SC, PR e MS..

No decorrer da noite de sexta-feira (8), há previsão de chuva para o centro-oeste do Paraná. As pancadas também retornam a Santa Catarina e ao norte e noroeste do Rio Grande do Sul, podendo ocorrer com forte intensidade. O tempo fica fechado no estado de São Paulo, e as primeiras chuvas estão previstas para o início da noite, assim como a manutenção das nuvens carregadas sobre o Mato Grosso do Sul.