A "árvore da vida" dos Maias chega ao jardim: como plantar um pochote, mesmo num espaço reduzido

Embora à primeira vista possa parecer demasiado grande para o apartamento, esta árvore sagrada adapta-se a espaços pequenos, se for bem cuidada, e torna-se um ponto de destaque no seu jardim.

Na Península do Yucatán, foram avistados exemplares em Campeche, Quintana Roo e Yucatán.

Na cultura maia, a ceiba era venerada como uma árvore sagrada que simbolizava a ligação entre o céu, a terra e o submundo. Os seus ramos erguiam-se para o céu, o seu tronco crescia no mundo dos homens e as suas raízes penetravam profundamente na terra. Esta analogia explica o significado cultural desta espécie arbórea.

Quando se fala da "árvore da vida", a primeira imagem que nos vem à mente é a da imponente Ceiba pentandra. No entanto, para espaços mais reduzidos, como pequenos jardins, existe uma espécie aparentada que se adequa melhor e que, ao mesmo tempo, preserva este carácter tipicamente mexicano: o pochote, Ceiba aesculifolia.

O pochote pertence à família das Malvaceae, aquela grande família botânica à qual também pertencem plantas como o hibisco e o algodão.

O pochote é uma árvore de folha caduca que, na estação seca ou fria, perde as folhas sem estar doente. O seu encanto reside no seu tronco grosso e cinzento com espinhos cónicos, que parece uma escultura viva mesmo quando a árvore já não tem folhas.

Embora possa atingir dimensões impressionantes no seu habitat natural, o seu crescimento na cultura ornamental pode ser controlado através de medidas de poda, da escolha do vaso e dos cuidados com as raízes. Não se trata de o "restringir", mas sim de moldar, gradualmente, um tronco marcante e uma copa compacta, bonita e harmoniosa.

Se utilizar um vaso adequado desde o início, o crescimento das raízes da árvore será limitado, o que fará com que esta se mantenha compacta, tanto na parte superior como na inferior.

Por isso, é ideal para quem procura uma árvore com história e personalidade, mas não dispõe de muito espaço no jardim. Com bastante sol, boa drenagem e uma poda bem planeada, pode tornar-se aquela planta que atrai todos os olhares e que leva as pessoas a perguntar: "Que árvore tão estranha é esta?"

O que é um pochote e por que é que se destaca tanto em espaços pequenos?

O pochote é uma árvore nativa do México, que ocorre em regiões quentes e em florestas decíduas de baixa altitude. Cresce vigorosamente em zonas climáticas com calor e humidade suficientes e entra em repouso quando o ambiente seca. Esta adaptação torna-a robusta, resistente e de fácil manutenção, assim que se estabelece.

O seu maior encanto reside no tronco. Nas árvores jovens, os espinhos são claramente visíveis e conferem-lhe uma estrutura pré-histórica. Além disso, desenvolve uma copa arredondada com flores vistosas e frutos em forma de cápsula, dos quais emerge uma fibra semelhante ao algodão, na qual as suas sementes estão protegidas.

No seu habitat natural, pode atingir vários metros de altura, mas nas zonas urbanas é possível controlá-lo com técnicas básicas de jardinagem e paisagismo. Um vaso grande, a poda anual e uma rega moderada ajudam a mantê-lo compacto.

Rega, poda e cuidados com um tronco ornamental

Esta espécie necessita de um local com exposição solar direta, pelo menos 6 a 8 horas por dia. Além disso, deve ser cultivada num substrato muito permeável, como, por exemplo, terra para vasos, areia grossa ou perlita, bem como um pouco de composto maduro. Escolha, inicialmente, um vaso com uma capacidade de 50 a 80 litros e certifique-se de que possui bons orifícios de drenagem.

Se quiser cultivar a planta a partir de sementes, recomendo que o faça na primavera e que se certifique de que o solo está bem drenado. Deve regar as plantas jovens ou as plantas em vaso assim que os 5 cm superiores do substrato estiverem secos.

O pochote também é conhecido pelo nome maia "píin", o que sugere a sua difusão cultural e regional.

Na primavera e no verão, isto acontece normalmente a cada 3 a 7 dias, dependendo da temperatura e do tamanho do vaso. No inverno, deve reduzir a frequência para cada 10 a 15 dias, ou mesmo com menos frequência, se o solo ainda estiver húmido.

A poda define o carácter da árvore. Deixe-a crescer vigorosamente na primavera e no verão durante os dois primeiros anos. Deixe um ou dois ramos para serem sacrificados na parte inferior; estes ramos ajudam a engrossar o tronco. Assim que atingir o diâmetro de tronco desejado — normalmente após dois ou três anos —, corte esses ramos na base.

Evite podar a árvore em excesso, pois é essencial manter uma certa quantidade de folhagem para manter a árvore saudável e promover o seu crescimento futuro.

A partir do terceiro ano, deve podar a árvore no final do inverno ou no início da primavera, quando estiver completamente sem folhas. Remova os ramos que se cruzam, os rebentos verticais que competem com o tronco principal, bem como as pontas que dão à copa um aspeto desordenado.

Para que o seu pochote cresça saudável, fertilize-o ligeiramente na primavera e no verão, a cada 6 semanas, com um fertilizante rico em azoto. Em ambientes secos, fique atento às cochonilhas e aos ácaros, e se o seu exemplar ainda for muito jovem, proteja-o da geada.