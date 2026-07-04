Nova frente fria avança e muda o tempo em 7 estados nos próximos dias; veja a previsão
Uma frente fria seguida por uma intensa massa de ar polar provoca queda acentuada das temperaturas no Sul e Sudeste do país, com previsão de geadas, friagem, ventos fortes e frio intenso ao longo do fim de semana.
Neste momento, uma frente fria avança pelo país, após causar chuvas significativas e nebulosidade intensa sobre diversos estados do país, com destaque para a região Sul. Além disso, o sistema está causando ventos fortes em todo o litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.
Em paralelo, uma massa de ar frio está avançando pelo país logo após a passagem da chuva. O sistema já está trazendo frio intenso para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso, e partes de Rondônia, Acre e extremo sul do Amazonas - o que configura um episódio de friagem.
Frio atinge o Sul e o Sudeste
Este sistema continuará influenciando o tempo em diversos estados ao longo deste final de semana, fazendo as condições meteorológicas mudarem completamente. Já neste sábado durante a madrugada e a manhã, temperaturas negativas foram registradas entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense.
Isso sinaliza a formação de temperaturas baixíssimas em toda a região Sul, além de geadas fortes e abrangentes que se formam não só na região Serrana, como também em diversos outros municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do Paraná. Mas ao longo do Sábado (4) e do Domingo (5), a massa de ar frio também avançará pela região Sudeste.
Nos últimos dias, diversos municípios do Sudeste registraram temperaturas máximas superiores a 30°C, especialmente no Rio de Janeiro - onde as temperaturas chegaram a quase 35°C no Aeroporto de Jacarepaguá. Com o avanço da massa de ar frio, essas temperaturas tendem a cair fortemente - As máximas previstas para Jacarepaguá no Domingo (5) são de 21°C, o que sinaliza uma queda de 14 graus.
Quedas similares de temperatura serão sentidas em outros municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul de Minas Gerais, como é possível observar na imagem acima. Essa situação é ocasionada tanto pelo avanço da massa de ar frio quanto pela nebulosidade e chuva fraca que continuarão sendo formadas pelo sistema ao longo deste final de semana.
Nova frente fria avança na Segunda-feira
Ao longo da segunda-feira (6), um novo ciclone começará a se formar na costa da América do Sul, impulsionando na sequência uma nova frente fria sobre o Brasil. O sistema prolongará a mudança do tempo registrada no final de semana.
O sistema trará as chuvas devolta aos estados do Sul do país. Apesar de chuvas fracas se formarem no Rio Grande do Sul, o destaque fica para Santa Catarina e Paraná, que serão atingidos por tempestades intensas que podem causar transtornos para a população não só na segunda (6), como também na terça-feira (7). O Mato Grosso do Sul também será atingido por pancadas de chuva.
Nos dias seguintes, a frente fria avançará pela região Sudeste, ajudando a manter o tempo nublado e chuvoso também em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, contribuindo para que a mudança no tempo seja mantida ao longo da semana que vem.
O sistema também será acompanhado por uma nova massa de ar frio que ajuda a manter o tempo frio ao longo da semana que vem em todos os estados mencionados do Sul e do Sudeste do país, com destaque para o Rio Grande do Sul, que será o estado a registrar as menores temperaturas.