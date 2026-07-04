Nova frente fria avança e muda o tempo em 7 estados nos próximos dias; veja a previsão

Uma frente fria seguida por uma intensa massa de ar polar provoca queda acentuada das temperaturas no Sul e Sudeste do país, com previsão de geadas, friagem, ventos fortes e frio intenso ao longo do fim de semana.

Neste momento, uma frente fria avança pelo país, após causar chuvas significativas e nebulosidade intensa sobre diversos estados do país, com destaque para a região Sul. Além disso, o sistema está causando ventos fortes em todo o litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu alertas de VENTOS FORTES para o litoral do RS, SC, PR, SP e RJ, onde há risco de dunas de areia avançarem sobre construções na orla; e também alertas de DECLÍNIO DE TEMPERATURA para SC, PR, MS, MT, RO e AC, com risco de declínio entre 3°C e 5°C que traz riscos à saúde.

Em paralelo, uma massa de ar frio está avançando pelo país logo após a passagem da chuva. O sistema já está trazendo frio intenso para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso, e partes de Rondônia, Acre e extremo sul do Amazonas - o que configura um episódio de friagem.

Frio atinge o Sul e o Sudeste

Este sistema continuará influenciando o tempo em diversos estados ao longo deste final de semana, fazendo as condições meteorológicas mudarem completamente. Já neste sábado durante a madrugada e a manhã, temperaturas negativas foram registradas entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense.

Previsão de temperaturas mínimas ao longo deste sábado durante o início da manhã mostra que diversos municípios serranos registrarão temperaturas negativas (cores esbranquiçadas).

Isso sinaliza a formação de temperaturas baixíssimas em toda a região Sul, além de geadas fortes e abrangentes que se formam não só na região Serrana, como também em diversos outros municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do Paraná. Mas ao longo do Sábado (4) e do Domingo (5), a massa de ar frio também avançará pela região Sudeste.

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Nos últimos dias, diversos municípios do Sudeste registraram temperaturas máximas superiores a 30°C, especialmente no Rio de Janeiro - onde as temperaturas chegaram a quase 35°C no Aeroporto de Jacarepaguá. Com o avanço da massa de ar frio, essas temperaturas tendem a cair fortemente - As máximas previstas para Jacarepaguá no Domingo (5) são de 21°C, o que sinaliza uma queda de 14 graus.

Previsão de anomalias de temperatura no domingo durante a tarde sinaliza que boa parte da região Sudeste passará a registrar temperaturas máximas mais baixas que o normal no fim de semana.

Quedas similares de temperatura serão sentidas em outros municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul de Minas Gerais, como é possível observar na imagem acima. Essa situação é ocasionada tanto pelo avanço da massa de ar frio quanto pela nebulosidade e chuva fraca que continuarão sendo formadas pelo sistema ao longo deste final de semana.

Nova frente fria avança na Segunda-feira

Ao longo da segunda-feira (6), um novo ciclone começará a se formar na costa da América do Sul, impulsionando na sequência uma nova frente fria sobre o Brasil. O sistema prolongará a mudança do tempo registrada no final de semana.

Previsão de pressão, nebulosidade, ventos e chuva na segunda-feira durante a tarde mostra uma nova frente fria avançando pelo Brasil e causando chuvas intensas nos estados de SC e PR.

O sistema trará as chuvas devolta aos estados do Sul do país. Apesar de chuvas fracas se formarem no Rio Grande do Sul, o destaque fica para Santa Catarina e Paraná, que serão atingidos por tempestades intensas que podem causar transtornos para a população não só na segunda (6), como também na terça-feira (7). O Mato Grosso do Sul também será atingido por pancadas de chuva.

Nos dias seguintes, a frente fria avançará pela região Sudeste, ajudando a manter o tempo nublado e chuvoso também em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, contribuindo para que a mudança no tempo seja mantida ao longo da semana que vem.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa mostra uma nova massa de ar frio avançando pelo país e ajudando a manter o frio sobre a região Sul e Sudeste na semana que vem.

O sistema também será acompanhado por uma nova massa de ar frio que ajuda a manter o tempo frio ao longo da semana que vem em todos os estados mencionados do Sul e do Sudeste do país, com destaque para o Rio Grande do Sul, que será o estado a registrar as menores temperaturas.