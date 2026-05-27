3 plantas de crescimento rápido para cobrir seu jardim em tempo recorde e sem gastar muito

Se você deseja um jardim verde, exuberante e acessível em pouco tempo, essas três plantas de crescimento rápido são ideais para cobrir espaços sem gastar muito.

A hera é uma das plantas trepadeiras mais resistentes por excelência.

Muitas vezes pensamos que ter um jardim verde, exuberante e bem cuidado exige um grande investimento e anos de espera. No entanto, nem sempre é esse o caso: existem plantas capazes de crescer muito rapidamente e cobrir muros, cercas, pérgolas ou espaços vazios em pouco tempo.

Esse tipo de planta, além de embelezar os espaços externos da casa, ajuda a criar sombra, proporciona frescor durante o verão e oferece maior privacidade.

Se você quer transformar seu jardim sem gastar muito, estas três plantas de crescimento ultrarrápido são uma das melhores soluções para ver resultados visíveis em poucos meses.

Bambu: privacidade e frescor em tempo recorde

O bambu tornou-se uma das plantas mais populares para jardins modernos devido ao seu rápido crescimento e à sua elegante aparência tropical.

Além disso, algumas variedades podem crescer mais de um metro por ano, formando barreiras naturais perfeitas para cobrir muros ou proteger certas áreas do jardim.

Outra vantagem é que requer relativamente pouca manutenção. Necessita de rega frequente durante os meses mais quentes e de um local bem iluminado, embora algumas espécies tolerem sombra parcial. Além disso, sua resistência permite que se adapte a uma variedade de climas.

Uma solução natural para mais privacidade

Para evitar que algumas variedades invasoras se espalhem demais, a melhor solução é escolher bambus não invasores ou instalar barreiras subterrâneas que controlem o crescimento das raízes.

Varas de bambu: uma forma moderna de decorar jardins domésticos.

Hera: a opção mais barata e resistente

Se existe uma planta capaz de cobrir superfícies rapidamente e com pouca manutenção, essa planta é a hera. É a trepadeira por excelência, um clássico que se destaca pela sua enorme capacidade de se espalhar por muros, cercas, treliças e pelo solo, criando um efeito verde altamente decorativo durante todo o ano.

A grande vantagem da hera é o seu baixo custo e resistência. Ela tolera tanto o frio quanto o calor, pode crescer em meia-sombra e requer poucos cuidados depois de estabelecida. Pode cobrir grandes áreas rapidamente, sendo ideal para quem busca resultados rápidos sem um grande investimento.

Ideal para revestir paredes e áreas danificadas

Além de sua função estética, a hera também ajuda a melhorar o isolamento natural de certas áreas do jardim e pode reduzir o impacto visual de paredes deterioradas ou estruturas antigas.

É aconselhável podá-la periodicamente para controlar seu crescimento e evitar que invada espaços indesejados. Com manutenção básica, ela pode permanecer verde e viçosa por muitos anos.

Jasmim: crescimento rápido e aroma agradável

O jasmim-estrela é outra excelente opção para cobrir o seu jardim de forma rápida e econômica. Esta trepadeira combina crescimento rápido com um charme muito especial: suas flores brancas exalam um aroma intenso e agradável durante a primavera e o verão.

Jasmim, um aroma agradável de verão.

É perfeita para pérgolas, cercas e varandas, criando um efeito ornamental muito elegante em pouco tempo. Também tolera bem o calor e pode ser cultivada tanto em vasos grandes quanto diretamente no solo.

Um jardim lindo e cheio de vida

Embora exija um pouco mais de atenção nos estágios iniciais, principalmente em relação à rega, uma vez estabelecida, torna-se uma planta resistente e de fácil manutenção.

O jasmim-estrela também atrai polinizadores como abelhas e borboletas, ajudando a criar um jardim mais vibrante e natural.

Sua folhagem verde permanece praticamente o ano todo, proporcionando cor mesmo fora da época de floração.

Como obter melhores resultados sem gastar muito

Para que essas plantas cresçam ainda mais rápido, é importante:

Preparar bem o solo .

. Adicionar composto ou substrato de qualidade pode fazer uma grande diferença durante os primeiros meses.

pode fazer uma grande diferença durante os primeiros meses. Instalar sistemas de irrigação por gotejamento simples ou manter uma rotina de rega consistente durante o verão.

Com soluções como bambu, hera ou jasmim-estrela, qualquer jardim pode se transformar rapidamente em um espaço verde, fresco e acolhedor, sem precisar gastar muito dinheiro.