A missão chinesa Shenzhou-23 foi lançada em direção à estação Tiangong para iniciar um ano de pesquisa científica em órbita, essencial para o pouso na Lua antes de 2030.

A missão chinesa Shenzhou-23 foi lançada com sucesso rumo à Estação Espacial Internacional (Tiangong), dando início a um ano de importantes experimentos científicos em órbita para preparar o terreno para uma missão tripulada à Lua em 2030. Imagem: Agência Espacial Tripulada da China.

A missão chinesa Shenzhou-23 foi lançada no último domingo, 24 de maio, rumo à estação espacial Tiangong, para iniciar um ano de pesquisas científicas em órbita. Seu objetivo final é pousar na Lua antes de 2030. A Agência Espacial Tripulada da China confirmou que a espaçonave acoplou com sucesso no setor central de Tianhe exatamente três horas e meia após o lançamento do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no Deserto de Gobi.

A manobra foi concluída de forma autônoma graças ao impulso do foguete Longa Marcha-2F Y23. A tripulação que viajou ao espaço é composta pelo comandante Zhu Yangzhu, pelo piloto militar Zhang Zhiyuan e pelo especialista de carga útil Lai Ka-ying, ex-superintendente da polícia de Hong Kong. Esta missão marca a 40ª operação do programa espacial tripulado da China e a sétima missão na atual fase operacional da estação espacial.

Preparativos para a missão chinesa Shenzhou-23

Durante sua estadia na estação espacial Tiangong, a equipe realizará mais de cem análises sobre biologia, dinâmica de fluidos em microgravidade, medicina e novos componentes tecnológicos. Eles também trabalharão com estruturas desenvolvidas a partir de células-tronco. Os especialistas monitorarão constantemente a evolução de amostras biológicas, incluindo embriões de camundongos e culturas de peixes-zebra, sob condições extremas de ausência de gravidade.

China Successfully Launched Shenzhou-23 on May 24, 2026! Your summary is spot on. On Sunday (May 24), China launched the Shenzhou-23 crewed spacecraft atop a Long March-2F rocket from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China. The mission is now underway, with the pic.twitter.com/30qsgvw1FI — Black Hole (@konstructivizm) May 25, 2026

Um membro deste grupo permanecerá no complexo por doze meses consecutivos para coletar dados estatísticos sobre voos espaciais tripulados prolongados. Este recorde nacional ficará logo atrás do recorde absoluto de quatorze meses e meio estabelecido pelo cosmonauta russo Valery Polyakov em 1995. A identidade do astronauta selecionado para completar este ano no espaço será determinada nos próximos meses, dependendo estritamente do progresso das missões em órbita.

Com este experimento, a China pretende testar a resistência física e óssea antes de empreender viagens de longa distância à superfície lunar. O estudo detalhado das alterações fisiológicas causadas pela ausência prolongada de gravidade fornecerá a base médica essencial para o planejamento seguro de futuros assentamentos humanos e missões de exploração interplanetária de longa duração.

Competição entre a NASA e a agência espacial chinesa

A corrida à Lua dá a Washington uma vantagem teórica de dois anos, já que o programa Artemis enviará pessoal para lá em 2028. A NASA pretende estabelecer uma infraestrutura permanente na superfície lunar como um passo essencial antes de iniciar a subsequente exploração humana de Marte, intensificando a rivalidade tecnológica entre os Estados Unidos e a China.

Os seis tripulantes reunidos no módulo central da Tiangong comemoram o acoplamento orbital bem-sucedido, marcando o início da transferência técnica para a missão chinesa Shenzhou-23. Imagem: Agência Chinesa de Missões Espaciais Tripuladas.

Pequim rejeitou formalmente as reivindicações dos EUA de colonização territorial e exploração exclusiva dos recursos lunares para seu próprio benefício. Enquanto isso, as autoridades chinesas estão treinando dois pilotos paquistaneses, sendo que um deles deverá integrar a estação espacial chinesa até o final de 2026.

Essa iniciativa de abertura internacional busca forjar parcerias espaciais colaborativas com outras nações, oferecendo uma alternativa direta ao bloco ocidental, que historicamente dominou os consórcios de pesquisa espacial.

Contexto e desafios da missão chinesa Shenzhou-23

A atual missão Shenzhou-23 foi precedida pela falha da Shenzhou-20, cuja estrutura foi danificada por impactos de detritos espaciais em órbita. Esse evento imprevisto forçou o lançamento antecipado da Shenzhou-22 para evacuar a tripulação em segurança. Essa contingência testou os protocolos de emergência do centro de controle em solo, exigindo modificações nos cronogramas de produção e inspeção dos veículos de reserva para garantir a segurança da equipe.

A rapidez da resposta demonstrou que o programa espacial chinês possui uma infraestrutura logística madura, capaz de lidar com emergências graves sem colocar vidas humanas em risco. Analistas internacionais interpretam essa capacidade de resgate como uma confirmação de que a China já atua como uma potência aeroespacial consolidada e plenamente estabelecida.

Embora o programa chinês mantenha sua meta de chegar à Lua em 2030, o cientista-chefe Wu Weiren sugere que os cronogramas internos reais são mais cautelosos. O sucesso final desse cronograma depende da fabricação de foguetes superpesados para cargas úteis, do projeto de módulos de descida adequados e do estabelecimento de redes de comunicação de longo alcance. A permanência de doze meses da missão Shenzhou-23 no espaço servirá como um guia crucial para medir o desgaste real dos materiais e os efeitos na psicologia humana — elementos essenciais para garantir o retorno seguro dos pioneiros lunares.