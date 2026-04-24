Frente fria traz intensa mudança para SC e o PR neste fim de semana; veja a previsão

O último fim de semana de abril será marcado por chuvas moderadas a fortes no Sul do Brasil, especialmente sobre Santa Catarina e Paraná, devido à formação de uma frente fria entre hoje e a madrugada de sábado. Mais notícias: Frente fria, ciclone e ar frio marcam o tempo neste fim de semana; saiba o que esperar

Entre o final desta sexta-feira (24) e a madrugada de sábado (25) teremos um processo de formação de ciclone na costa do Rio Grande do Sul. O sistema de baixa pressão e sua frente fria já deverão estar formados na manhã do sábado (25) e influenciando o tempo na Região Sul do Brasil.

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Neste último fim de semana de abril, ainda podem ocorrer chuvas no norte gaúcho, mas as áreas de instabilidade geradas por este sistema frontal ficarão especialmente sobre Santa Catarina e o Paraná, e sendo fortalecidas também por um corredor de umidade que ajuda a manter as instabilidades ativas nestes dois estados.

Além das chuvas, também teremos uma queda nas temperaturas, com máximas não ultrapassando os 25°C na tarde do domingo (26).

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo para o fim de semana.

Frente fria traz chuva forte a SC e PR

Nesta sexta-feira (24), as chuvas ficaram mais concentradas no Rio Grande do Sul. Contudo, no sábado (25) elas começam a atingir também os estados catarinense e paranaense.

Ao longo da manhã (25), o tempo fica com bastante nebulosidade em Santa Catarina e na porção sul do Paraná, enquanto o norte paranaense terá céu claro; e já podem ocorrer chuvas mais pontuais e fracas em áreas do Meio-Oeste, Planalto e Litoral Sul catarinense.

Frente fria traz chuva forte para Santa Catarina e o Paraná, principalmente no domingo (26), e com maior risco de temporais no estado paranaense.

Durante a tarde e a noite do sábado (25), chuvas moderadas continuam ocorrendo nestas áreas, mas também atingem o Grande Oeste catarinense e parte do oeste e sudoeste do Paraná.

Mas é no domingo (26) que as instabilidades ganham força.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para o domingo (26) pela manhã (à esquerda) e no meio da tarde (à direita), segundo o modelo europeu ECMWF.

Em Santa Catarina, há condições para chuvas a qualquer momento do dia. Pela manhã, já são esperadas pancadas de chuva que podem ser localmente intensas e com temporais no Extremo Oeste, e que vão avançando para as demais áreas do estado ao longo da tarde e da noite.

Sobre o Paraná, já são esperadas chuvas moderadas, com risco de pancadas pontualmente mais fortes e temporais pela manhã no oeste e sudoeste do estado. A partir da tarde, essas chuvas avançam para as demais áreas e, até o fim do dia, já terão atingido todo o estado. À noite, aliás, ainda há riscos de temporais na região central do Paraná.

Previsão de densidade de raios para o domingo (26) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com chance de temporais.

E a tendência indica que na segunda-feira (27), pancadas de chuva ainda podem ocorrer sobre o Paraná, principalmente na madrugada e pela manhã. O Vale do Itajaí e o litoral norte catarinense também podem ter chuva fraca neste dia.

Após a passagem do sistema frontal, as temperaturas devem diminuir no domingo (26), ficando mais amenas pela manhã e com máximas à tarde não passando dos 25°C em grande parte dos dois estados. A exceção é o extremo norte do Paraná, que ainda registrará máximas na casa dos 30°C.

Previsão de temperatura (em °C) para o domingo (26) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, as temperaturas máximas podem ficar mais baixas ainda em áreas do centro-sul paranaense, e no norte e Serra catarinenses, onde elas ficam em torno dos 17°C-18°C à tarde.

As temperaturas mínima e máxima do domingo (26) nas capitais serão: Florianópolis (SC): 20°C/23°C; e Curitiba (PR): 18°C/25°C.