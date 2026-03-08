Vai viajar para o Japão? Prepare-se para novas regras

Viajar para o Japão vai mudar em breve. Saiba o que estará em causa e o que muda para turistas de 74 países (incluindo Portugal).

A medida será implementada em 2028. Foto: Unsplash

Se sempre sonhou ir ao Japão, está na hora de começar a organizar a tão desejada viagem. E o melhor é mesmo fazê-la em breve. Porquê? Porque a partir de abril de 2028, as viagens para o Japão vão complicar-se.

Do que é que estamos a falar? O país está a planear implementar um novo sistema de autorização eletrónica para visitantes de territórios que, atualmente, não necessitam de visto para estadias curtas. Portugal está incluído.

Esta atualização inclui Portugal e outros 73 países, como Brasil, Bélgica, Alemanha, Itália, Suíça, Canadá, Estados Unidos, Coreia do Sul, Hong Kong, Macau ou Taiwan.

O objetivo? Afastar os “estrangeiros indesejáveis”, disse o governo, citado pelo jornal “Nikkei”.

JESTA

E como é vai ser colocado em prática? Segundo o projeto de lei, o Japão vai obrigar as companhias aéreas a negarem o embarque a quem não tenha uma autorização eletrónica válida. Esta medida implica também o pagamento de uma taxa. O valor, contudo, ainda não foi revelado.

“Inspirado no Sistema Eletrónico para Autorização de Viagem dos Estados Unidos, o chamado ‘JESTA’ do Japão exigirá o pagamento de uma taxa aos visitantes e turistas de 74 países isentos de vistos de curta duração”, lê-se no site ‘PPPL’.

Sendo assim, se o objetivo for viajar para o país por menos de 90 dias, terá de fornecer algumas informações online. “A plataforma vai pedir que identifique o local onde vai ser feita a estadia, a duração e objetivo da visita, bem como o número do passaporte”, nota a revista ‘NiT’. Além disso, terá de indicar também a profissão.

Uma medida para controlar o turismo

Sanae Takaichi, a primeira-ministra, explicou no parlamento que esta atualização servirá para filtrar os estrangeiros que ali entram, visto que tem havido um aumento do turismo insustentável no Japão. Este tem provocado congestionamento no trânsito na cidade, bem como a acumulação de lixo nas ruas.

Segundo a primeira-ministra, a medida procura filtrar os estrangeiros que entram no país, que está a sentir um aumento do turismo, e "facilitar a entrada de visitantes que não representam um problema".

“Devemos ter em conta o facto de que as atividades ilegais e as violações das regras por parte de alguns estrangeiros criaram uma situação em que a população se sente desconfortável e injustiçada”.

Será feita uma "filtragem". Foto: Unsplash

“Abriam as portas de casas particulares sem permissão para usar a casa de banho, invadiam propriedades, deitavam lixo no chão e defecavam em quintais privados", reclamaram as autoridades japonesas.

Em 2025, o Japão recebeu um número recorde de 42,6 milhões de turistas. Este aumento tem sido um tópico de debate recentemente no Japão. No início de fevereiro, por exemplo, foi cancelado o famoso Festival das Cerejeiras, na cidade de Fujiyoshida, na província de Yamanashi, devido ao crescimento descontrolado do turismo.