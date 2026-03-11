Esta cidade tem água quente brotando do chão: nascentes chegam a 50°C e atraem turistas o ano todo

Esta cidade goiana é a maior estância hidrotermal do mundo, famosa por suas águas naturalmente quentes que abastecem diversos parques aquáticos e hotéis, atraindo muitos turistas o ano todo. Descubra onde fica.

Praça Mestre Orlando é mais uma praça bem tradicional de cidade do anterior: há uma igreja, um coreto, alguns banquinhos e restaurantes em seu entorno. Crédito: Pablo Regino/MTur.

Esta cidade no sudeste do estado de Goiás recebe milhares de turistas todos os anos, e consolidou-se como o maior polo de águas termais do mundo. Segundo dados de 2025, no ano passado este destino recebeu cerca de 700 mil visitantes.

Ela é famosa por suas piscinas e fontes de águas naturalmente quentes – em média 37°C e chegando a 50°C –, atraindo visitantes de todas as idades em busca de relaxamento e lazer.

Trata-se de Caldas Novas, localizada a cerca de 170 km da capital Goiânia, um destino ideal para famílias e crianças. Descubra mais sobre este destino turístico aqui conosco.

Os atrativos de Caldas Novas

A principal atração da cidade é, obviamente, os tradicionais parques aquáticos. O diRoma Acqua Park é um dos maiores complexos aquáticos da região, com tobogãs gigantes, rampas de alta velocidade, piscina de ondas que imitam o mar, navio pirata e um rio para boiar, e muito mais.

Outro parque de destaque é o Kawana Park, um espaço com brinquedos aquáticos e águas mornas que garantem a diversão em família com uma infraestrutura completa. Mais uma opção é o Lagoa Termas Parque, que tem piscinas variadas, tobogãs, toboáguas, área para crianças com piscinas infantis, bares e restaurantes, sauna, camping, brinquedos radicais, um belo paisagismo e muito mais.

O diRoma Acqua Park é um dos maiores complexos aquáticos de Caldas Novas (GO). Crédito: Divulgação Grupo diRoma - Cacau 3 Comunicação.

Para quem curte natureza, a cidade abriga o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCaN), uma unidade de conservação que protege cerca de 12 mil hectares de Cerrado. Por lá, duas trilhas levam a cachoeiras de água fria, a Cascatinha (716 metros) e a Cachoeira do Paredão (1,1 km), com mirantes a mais de 1.000 m de altitude.

Ainda para quem gosta de um contato com a natureza, tem-se o Lago de Corumbá, uma represa às margens da cidade muito procurada para passeios de lancha, jet-ski e pesca esportiva.

O Jardim Japonês é um ponto turístico para conhecer, um local tranquilo e com paisagens serenas. Ele reúne pontes arqueadas, lagos com carpas coloridas e uma das construções mais antigas da cidade, a Casa Goiana, datada do século 18. Idealizado pelo paisagista japonês Toshiyuki Murai, estima-se que o local recebe cerca de 150 mil turistas anualmente.

Jardim Japonês, em Caldas Novas (GO). Crédito: Divulgação.

O Monumento das Águas é um ponto turístico, criado para homenagear as águas de Caldas Novas. É um monumento simples e de fácil acesso, próximo ao centro da cidade. Cascatas e um pequeno jardim formam um bonito conjunto durante o dia e ganham iluminação à noite.

Para os mais religiosos, o Santuário de Nossa Senhora da Salete, no Morro do Capão, oferece vista panorâmica de Caldas Novas e é procurado para meditação.

O comércio local também é um atrativo à parte, especialmente nas feiras de artesanato, onde os turistas encontram produtos típicos da região. Além disso, a cidade conta com uma gastronomia rica, que vai desde os tradicionais pratos goianos até a culinária internacional.

O Monumento das Águas, em Caldas Novas (GO). Crédito: Silvio Quirino/Goiás Turismo.

A cidade oferece uma ampla variedade de opções de hospedagem, com redes hoteleiras com piscinas termais próprias.

E qual a melhor época para visitar? É bom você saber que o verão por lá é quente e com chuvas, enquanto o inverno é mais fresco e seco. A alta temporada é em julho (inverno) e nas férias (dezembro/janeiro), ideal para aproveitar as águas termais, porém com mais movimento. A baixa temporada é entre março e junho e entre setembro e novembro, com preços mais acessíveis e menos filas nos estabelecimentos.

