Rajadas de vento superam 100 km/h e deixam 8 estados do Centro-Sul em alerta; confira a previsão

Vários estados do Centro-Sul do Brasil vão ficar em alerta nos próximos dias devido aos riscos de fortes rajadas de vento que vão superar os 100 km/h, aumentando o potencial para transtornos.

Rajadas de vento acima de 100 km/h deixam estados em alerta para transtornos. Foto: Adobe Stock.

A semana será movimentada no Centro-Sul do Brasil com o avanço de uma frente fria que provocará chuvas intensas e aumentará o risco de tempestades. Além do grande volume de água, a previsão aponta para fortes rajadas de vento que podem superar os 100 km/h, colocando vários estados em situação de atenção. Confira a lista:

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Paraná

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Mato Grosso do Sul

Goiás

As rajadas de vento começam a ganhar intensidade a partir da tarde desta quarta-feira (5). O fenômeno ocorre devido a grande diferença de pressão atmosférica, onde o ar se desloca das áreas de maior pressão em direção às de menor pressão. Somado a isso, a diferença das temperaturas entre as massas de ar contribui diretamente para intensificar a força das rajadas de vento.

Rajadas de 100 km/h deixa o Centro-Sul em alerta

Nesta quarta-feira (5), os ventos começam a ganhar força sobre algumas áreas do Centro-Sul, mas sem gerar alertas. As rajadas mais intensas estão previstas para áreas do interior do Paraná e próximas à capital do Mato Grosso do Sul. Nas duas regiões, os ventos superam os 40 km/h.

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Previsão que se prolonga pela madrugada de quinta-feira (6), o que deixa áreas do oeste do Paraná em atenção. Contudo, conforme as horas passam, as temperaturas sobem e o ciclone começa a se formar, as rajadas de vento ganham cada vez mais força superando os 60 km/h na faixa entre o norte do Rio Grande do Sul e o leste do Paraná.

Os ventos também se intensificam em Mato Grosso do Sul e na faixa leste de São Paulo. No estado sul-mato-grossense, as rajadas variam entre 44 km/h e 59 km/h, enquanto na capital paulista podem atingir até 50 km/h. Desta maneira, a quinta-feira (6) terá alerta de ventania em pelo menos 5 estados do Centro-Sul, com risco de transtornos como queda de árvores e galhos.

Os ventos da madrugada de sexta-feira (7) serão os mais intensos desta semana. Áreas da Serra Gaúcha e Catarinense tem previsão de rajadas acima de 100 km/h, capazes de provocar diversos tipos e transtornos como queda de árvores e galhos, destelhamentos e até mesmo cortes no fornecimento de energia elétrica.

Rajadas de vento superam os 100 km/h em SC e no RS na madrugada de sexta-feira (7)

No entanto, outras áreas do território gaúcho terão ventos intensos, caso do sul do estado com rajadas de até 90 km/h.

Contudo, à medida que a frente fria avança pelo Brasil, as rajadas de vento diminuem sobre o Sul do país, mas aumentam em outras áreas. É a vez do Centro-Oeste e Sudeste registrar fortes ventos.

Rajadas de vento previstas para a tarde de sexta-feira (7), segundo o modelo ECMWF.

A tarde de sexta-feira (7) será sob alertas e ventos de até 70 km/h no Mato Grosso do Sul, variando de 40 km/h a 55 km/h na faixa entre o sul de Goiás, Triângulo Mineiro e norte de São Paulo. Em boa parte do Sul de Minas, rajadas de até 60 km/h enquanto que próximo a Serra da Mantiqueira, previsão de ventos de até 70 km/h.

No leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, os ventos são mais fracos, mas ainda sim deixam os estados em alerta. As rajadas de vento podem chegar aos 50 km/h na parte paulista (em áreas pontuais pode superar os 70 km/h) e aos 60 km/h na porção fluminense.