Trilha de 3,5 km cruza o Cerrado até nascente em um dos Jardins Botânicos mais preservados do país; conheça

Trilha Ecológica com cerca de 3,5 km é uma opção para quem deseja conhecer de perto a vegetação típica do Cerrado, atravessando áreas de mata e campos em um dos principais jardins botânicos do país. Veja onde fica.

A Trilha Ecológica de 3,5 km, que exibe a transição da flora nativa até a nascente do Córrego Cabeça de Veado. Crédito: Pri Tatagiba/Wikiloc.

Uma trilha com cerca de 3,5 km atravessa diversas paisagens do Cerrado, passando por áreas de mata, campos e vegetação nativa, até chegar à nascente de um córrego, e permite ao longo do seu percurso a observação de várias espécies de plantas e animais que habitam a região, como tatus e tamanduás.

Estamos falando da Trilha Ecológica do Jardim Botânico de Brasília (JBB), uma opção para quem deseja conhecer de perto a vegetação típica do Cerrado e ter uma experiência de contato com a natureza.

A trilha tem nível fácil e é indicada para caminhadas, contemplação e observação da biodiversidade, especialmente durante os períodos mais amenos do dia.

Esta trilha ecológica exibe a transição da flora nativa até uma nascente, passando por ambientes de campo aberto e limpo até áreas sombreadas com vasta floresta preservada. E o ponto alto da trilha é quando ela chega em uma das nascentes protegidas do Córrego Cabeça de Veado, manancial fundamental para o abastecimento de Brasília.

Ela é permitida exclusivamente para pedestres, sendo então proibida para ciclistas (que devem usar as trilhas próprias) e veículos. Vá com calçados confortáveis para trilha de terra e leve água e protetor solar.

Outros atrativos do JBB

O Jardim Botânico de Brasília é uma importante área de conservação e pesquisa dedicada à proteção da biodiversidade do Cerrado. Localizado na capital federal, ele abriga diferentes ambientes naturais, espaços destinados à educação ambiental, jardins temáticos, áreas de contemplação e outras trilhas.

Outra trilha de destaque no jardim é a Trilha Tamanduá-bandeira, que tem cerca de 12 quilômetros voltados para caminhadas longas e para o cicloturismo.

Área do Jardim Botânico de Brasília. Crédito: Daderot/Wikimedia Commons.

Esta trilha percorre as bordas da área de visitação do JBB e seu percurso inicia em meio à vegetação de cerrado densa, passando por campos sujos, cerrados mais ralos e mata de galeria do contorno do Córrego Cabeça de Veado. O nível de dificuldade é fácil.

Entre os jardins temáticos, estão o Jardim Evolutivo, o Jardim de Cheiros, o Jardim Japonês e o Jardim de Contemplação, com coleções de plantas de diferentes lugares do mundo.

Área de piquenique no Jardim Botânico de Brasília. Crédito: Divulgação.

O Jardim Japonês é um espaço inspirado na estética e na filosofia dos jardins tradicionais japoneses. O Jardim Evolutivo é um espaço de 3 hectares que mostra a evolução das plantas em um formato circular.

O Jardim de Contemplação foi criado para representar os seis biomas brasileiros e foi planejado para proporcionar tranquilidade, descanso e contato próximo com a natureza. O Jardim de Cheiros é um jardim sensorial, que estimula os 5 sentidos, reunindo plantas com particularidades condimentares, medicinais e aromáticas.

O Jardim Japonês, com lagos, pontes, caminhos e espécies vegetais cuidadosamente distribuídas. Crédito: Divulgação.

É possível ainda conhecer o orquidário, um espaço localizado em uma área de 200 m² com mais de 3 mil orquídeas; o cactário e o herbário; e os lindos espaços da Alameda das Nações, um espaço que reúne espécies endêmicas de várias partes do mundo, representando os cinco continentes.

O Anfiteatro é outro ponto de destaque do JBB, com seus eucaliptos e pinus que servem como barreira natural acústica. Aliás, alguns eventos de médio porte são realizados ali.

Área interna do orquidário do Jardim Botânico de Brasília. Crédito: Divulgação.

E outra coisa divertida é que o JBB tem uma área para piqueniques do Bistrô Bom Demais, onde você poderá contratar o serviço completo, com todas as comidas e bebidas, além da mesa, almofadas e toalha xadrez.

O local ainda tem uma feirinha e uma loja de produtos artesanais para quem quiser presentear alguém ou apenas comprar alguma coisa para si mesmo.

Para mais informações sobre visitação, horários e ingressos de entrada você pode acessar o site oficial clicando aqui.