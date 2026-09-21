Trilha de 3,5 km cruza o Cerrado até nascente em um dos Jardins Botânicos mais preservados do país; conheça
Trilha Ecológica com cerca de 3,5 km é uma opção para quem deseja conhecer de perto a vegetação típica do Cerrado, atravessando áreas de mata e campos em um dos principais jardins botânicos do país. Veja onde fica.
Uma trilha com cerca de 3,5 km atravessa diversas paisagens do Cerrado, passando por áreas de mata, campos e vegetação nativa, até chegar à nascente de um córrego, e permite ao longo do seu percurso a observação de várias espécies de plantas e animais que habitam a região, como tatus e tamanduás.
Estamos falando da Trilha Ecológica do Jardim Botânico de Brasília (JBB), uma opção para quem deseja conhecer de perto a vegetação típica do Cerrado e ter uma experiência de contato com a natureza.
Esta trilha ecológica exibe a transição da flora nativa até uma nascente, passando por ambientes de campo aberto e limpo até áreas sombreadas com vasta floresta preservada. E o ponto alto da trilha é quando ela chega em uma das nascentes protegidas do Córrego Cabeça de Veado, manancial fundamental para o abastecimento de Brasília.
Ela é permitida exclusivamente para pedestres, sendo então proibida para ciclistas (que devem usar as trilhas próprias) e veículos. Vá com calçados confortáveis para trilha de terra e leve água e protetor solar.
Outros atrativos do JBB
O Jardim Botânico de Brasília é uma importante área de conservação e pesquisa dedicada à proteção da biodiversidade do Cerrado. Localizado na capital federal, ele abriga diferentes ambientes naturais, espaços destinados à educação ambiental, jardins temáticos, áreas de contemplação e outras trilhas.
Outra trilha de destaque no jardim é a Trilha Tamanduá-bandeira, que tem cerca de 12 quilômetros voltados para caminhadas longas e para o cicloturismo.
Esta trilha percorre as bordas da área de visitação do JBB e seu percurso inicia em meio à vegetação de cerrado densa, passando por campos sujos, cerrados mais ralos e mata de galeria do contorno do Córrego Cabeça de Veado. O nível de dificuldade é fácil.
Entre os jardins temáticos, estão o Jardim Evolutivo, o Jardim de Cheiros, o Jardim Japonês e o Jardim de Contemplação, com coleções de plantas de diferentes lugares do mundo.
O Jardim Japonês é um espaço inspirado na estética e na filosofia dos jardins tradicionais japoneses. O Jardim Evolutivo é um espaço de 3 hectares que mostra a evolução das plantas em um formato circular.
O Jardim de Contemplação foi criado para representar os seis biomas brasileiros e foi planejado para proporcionar tranquilidade, descanso e contato próximo com a natureza. O Jardim de Cheiros é um jardim sensorial, que estimula os 5 sentidos, reunindo plantas com particularidades condimentares, medicinais e aromáticas.
É possível ainda conhecer o orquidário, um espaço localizado em uma área de 200 m² com mais de 3 mil orquídeas; o cactário e o herbário; e os lindos espaços da Alameda das Nações, um espaço que reúne espécies endêmicas de várias partes do mundo, representando os cinco continentes.
O Anfiteatro é outro ponto de destaque do JBB, com seus eucaliptos e pinus que servem como barreira natural acústica. Aliás, alguns eventos de médio porte são realizados ali.
E outra coisa divertida é que o JBB tem uma área para piqueniques do Bistrô Bom Demais, onde você poderá contratar o serviço completo, com todas as comidas e bebidas, além da mesa, almofadas e toalha xadrez.
O local ainda tem uma feirinha e uma loja de produtos artesanais para quem quiser presentear alguém ou apenas comprar alguma coisa para si mesmo.
Para mais informações sobre visitação, horários e ingressos de entrada você pode acessar o site oficial clicando aqui.
Referência da notícia
Fernandes, J. L. (2026). Uma trilha de 3,5 quilômetros atravessa diferentes paisagens do Cerrado até chegar a uma nascente: o jardim botânico brasileiro que ainda mantém percursos de até 12 quilômetros entre campos, matas de galeria e vegetação nativa.