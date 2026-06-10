Trem Vitória-Minas ganha horário noturno e facilita viagens ao litoral capixaba

Viagem diária de trem entre Minas Gerais e Espírito Santo, com 13 horas percorrendo cerca de 660 km, agora terá um horário noturno, facilitando o passeio para quem quer passar o fim de semana na praia sem perder dias de viagem.

Viagem de trem entre Vitória-Minas é cheia de belas paisagens, com natureza e cidadezinhas do interior entre os morros. Foto: Gabriel Lordêllo/Mosaico Imagem/Divulgação.

Com viagem de 13 horas e 664 km de extensão, a Ferrovia Vitória-Minas é viagem de trem mais famosa do Brasil, ligando Minas Gerais ao Espírito Santo. É o único trem diário de passageiros em atividade no país.

Até então, os horários de partida eram apenas diurnos, mas a viagem acaba de ganhar um horário noturno, como uma alternativa para quem deseja aproveitar melhor os fins de semana.

Essas viagens extras vão estar disponíveis diariamente, permitindo também embarcar sexta-feira à noite em Minas Gerais e chegar no sábado de manhã no Espírito Santo, aproveitando todo o fim de semana no litoral capixaba e voltando no fim da tarde de domingo.

Como funciona a viagem de trem Minas-Vitória

A viagem de trem vai de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Cariacica, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo; e vice-versa. A ferrovia margeia o Rio Doce e oferece belas paisagens naturais da mata mineira, montanhas e cidadezinhas de interior.

Ao longo do trajeto são feitas 30 paradas para embarque e desembarque: 9 em estações do Espírito Santo e 21 em estações de Minas Gerais. No horário diurno, a partida é às 7h da estação Cariacica/Vitória em direção a Belo Horizonte. O horário é o mesmo no sentido inverso.

Por ano, estima-se que sejam transportadas cerca de 700 mil pessoas nesta viagem de trem.

A ferrovia foi construída em 1904 para transportar café e até hoje está em atividade, levando além dos passageiros, minério de ferro, soja, fertilizantes e outros produtos.

Não é uma viagem voltada para o turismo, mas o trem também é muito procurado por pessoas que simplesmente querem curtir uma viagem de trem com belas paisagens e aproveitar o litoral capixaba.

Os vagões têm serviço de bordo e ar condicionado, e contam com monitores de vídeo, sistema de entretenimento, detectores de fumaça e bebedouro refrigerado. Há ainda um vagão adaptado para transporte de cadeirantes com poltronas para acompanhantes e elevador de acesso.

Novo horário noturno

Com o novo horário noturno, os passageiros poderão viajar durante a noite de Belo Horizonte e chegar pela manhã ao litoral capixaba (Cariacica), o que permite aproveitar praticamente todo o fim de semana na praia.

Neste novo horário, o trem parte diariamente às 19h de Belo Horizonte e às 18h da estação de Cariacica/Vitória (Pedro Nolasco). Assim, os viajantes que vêm de Minas Gerais conseguem economizar tempo e aproveitar ao máximo os dias de descanso no litoral capixaba.

A chegada na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica/Vitória, é por volta das 8h15 da manhã, e o local tem fácil acesso para alguns dos principais destinos do Espírito Santo, como a própria capital e Vila Velha, localizadas a menos de uma hora de distância, além de Guarapari, cidade que faz parte da região metropolitana e tem belas praias.

Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo, perto da capital Vitória, e um dos destinos praianos que os passageiros do trem podem curtir. Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

E claro, quem embarca à noite em Cariacica/Vitória chega em Belo Horizonte na manhã seguinte, por volta das 7h50, também possibilitando aproveitar um tempo maior na capital mineira e conhecer atrações como o Mercado Central e o Circuito Cultural da Praça da Liberdade.

Ah, uma observação importante: este trem com saída no período da noite está disponível apenas nos meses de alta temporada, que são janeiro, julho e dezembro.

As passagens custam a partir de R$ 87 e podem ser adquiridas no site da Vale, clicando aqui.

Referências da notícia

Horário noturno do trem Vitória-Minas permite ao mineiro passar o fim de semana na praia sem perder dias de viagem. 07 de junho, 2026. Cristiane Rodrigues.

Como funciona a viagem de trem entre Belo Horizonte e Vitória. 29 de maio, 2024. Rebeca de Ávila.