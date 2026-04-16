Santo Hilário: o destino mineiro que ninguém conhecia e agora viralizou

O distrito pertencente a Pimenta, Minas Gerais, está se tornando um novo destino turístico devido à tranquilidade e as belas paisagens da região, com cachoeiras e casinhas coloridas. Conheça mais aqui.

Distrito de Santo Hilário aponta como novo destino turístico do Lago de Furnas, em Minas Gerais. Crédito: Jefferson Souza/@jeffersonsouz_

Santo Hilário é um distrito de Pimenta, em Minas Gerais, com cerca de 100 habitantes, e que está se tornando um novo e atrativo destino turístico, chegando a receber milhares de turistas aos fins de semana devido ao sossego e às belas paisagens naturais da região.

É um paraíso banhado pelo Lago de Furnas, um lugar calmo, com pessoas hospitaleiras. Se tornou um destino certo para quem procura relaxar em contato com a natureza.

Santo Hilário tem sido comparado aos famosos destinos de Trancoso e Caraíva, e já recebeu até os apelidos de "Trancosinha" e "Riviera Mineira".

Enfim… Santo Hilário é muito bom para quem procura paz, tranquilidade e belezas naturais de tirar o fôlego. Conheça mais sobre o lugar abaixo.

Os atrativos de Santo Hilário

O pequeno vilarejo atrai turistas que buscam um maior contato com a natureza, que é abundante por lá. Mas eles também vão encontrar uma gastronomia saborosa, e o acolhimento e simpatia dos moradores. O destaque da culinária vai para os pratos típicos mineiros e com peixe.

O local é rodeado pelo famoso Lago de Furnas e abriga algumas cachoeiras, as ruínas de um antigo hotel e uma ponte extensa que leva até o distrito. Na parte do lago que rodeia o distrito é possível fazer passeios de lancha, chalana e jet ski.

Entre os atrativos, além de poder se banhar à beira do Lago de Furnas, estão as Cachoeiras das Andorinhas 1 e 2 e a Cachoeira Chapadão, que ficam localizadas no mesmo local. Mas como trata-se de uma propriedade privada, é preciso pagar uma taxa para acessar as trilhas que vão até elas. As trilhas que dão acesso a elas são de nível fácil e intermediário, apenas a do Chapadão que pode ser um pouco mais difícil.

A Cachoeira Chapadão no distrito de Santo Hilário (MG). Crédito: Deivison Resende/Google Fotos.

Outra opção é a Cachoeira do Lageado, mais acessível e localizada ao lado do restaurante Recanto do Lageado. Na alta temporada, é cobrada uma taxa para acesso. Já na baixa temporada, você pode entrar gratuitamente.

Outras duas atrações procuradas pelos turistas são: o mirante da ponte que liga Santo Hilário ao município de Guapé e os escombros de um antigo hotel abandonado.

O vilarejo ainda tem pouca estrutura; não há posto de gasolina, farmácia ou banco. Mas há internet e os comércios aceitam cartão de crédito. Há um supermercado, quatro restaurantes e alguns bares.

A ponte Santo Hilário oferece uma vasta vista do Lago de Furnas. Crédito Jefferson Souza/@jeffersonsouz_

Sobre hospedagens no distrito, elas são limitadas, havendo apenas duas pousadas, mas elas são agradáveis e os anfitriões muito solícitos. Uma dica é procurar casas de aluguel ou acomodações em lugares maiores na cidade de Pimenta.

E qual a melhor época para ir visitar? O local pode ser visitado o ano todo. A alta temporada é no verão, quando é possível aproveitar o lago de Furnas e as cachoeiras. Mas no inverno chove muito pouco e é possível aproveitar as paisagens dos mirantes, o pôr do sol e as noites de céu estrelado.

Referências da notícia

‘Trancosinha’ mineira: conheça o vilarejo no Lago de Furnas que aponta como novo roteiro turístico impulsionado pelas redes sociais. 08 de abril, 2026. Fabiana Assis.

Santo Hilário: o paraíso escondido no “Mar” das Minas Gerais. 09 de abril, 2026. Alanna Fontes.