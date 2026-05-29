Rota turística do café no interior de SP conecta a bebida com natureza, história e gastronomia; conheça

Circuito em região no interior paulista consagrada pelos cafezais inclui opções gastronômicas e pousadas charmosas que preservam o jeitinho da vida rural. Conheça mais aqui.

Para quem gosta de café, história e ainda ama registrar belas paisagens, esta cidade na Serra da Mantiqueira reúne excelentes experiências ligadas ao café. Crédito: Divulgação.

Um dos roteiros turísticos mais deliciosos da Serra da Mantiqueira é a Rota Turística do Café, um circuito em meio às paisagens rurais de Serra Negra, uma bela cidade no norte do estado de São Paulo.

A cidade fica a cerca de 1.000 metros de altitude, tem colonização italiana e é caracterizada pelo seu charmoso centrinho de compras, pelo clima ameno que chama a atenção dos visitantes e pela excelente variedade de hotéis, pousadas e restaurantes para atender os turistas.

E claro, a cidade oferece visitas em fazendas e degustações desta deliciosa bebida. Veja abaixo o que conhecer na região.

Os destaque da Rota do Café em Serra Negra

Ao fazer a Rota, os visitantes vão encontrar paisagens deslumbrantes em meio aos cafezais e à Mata Atlântica. Ao longo do percurso, é possível conhecer o processo de produção de cafés, alambiques e restaurantes e empórios com produtos próprios da região, fabricados pelos próprios agricultores.

Em quesito de história e natureza, o Museu do Café Vale do Ouro Verde é um dos destaques. É um local que resgata a história do café, um produto tão importante para a história do nosso país.

Além de ser instalado em uma casa tipicamente de colônia, o Museu conta com diferentes fotografias, máquinas e outros artefatos que contam a história do café na região, permitindo ao visitante fazer uma viagem ao passado.

O cafezal do Museu do Café Vale do Ouro Verde, em Serra Negra (SP). Crédito: Divulgação.

Em anexo ao Museu do Café, tem-se o aconchegante Empório do Vale, onde o visitante pode degustar cafés, cachaças e licores, além de poder adquirir produtos artesanais da fazenda bem como acessórios e artesanatos ligados ao tema café.

Outro destaque é o Bioparque Serra Negra, um parque de 28 hectares em meio à Mata Atlântica, com diversas trilhas interpretativas que permitem ao visitante conhecer mais a fundo a fauna e flora desse bioma. Além disso, por lá há uma lanchonete e uma lojinha de souvenirs.

O Café do Pouso Winepub Bistrô, em Serra Negra (SP). Crédito: Divulgação.

No quesito gastronomia, o Alambique e Restaurante Olivotto não deve ficar de fora da visitação. O local fabrica cachaças e licores, tem um restaurante com pratos típicos regionais, um empório de produtos naturais e até uma loja de móveis rústicos.

Não deixe de conhecer também o Café do Pouso Winepub Bistrô, um restaurante em meio ao cafezal que serve boas comidas artesanais. É especializado em comida italiana mas também tem petiscos e comida brasileira.

A Bullhof Destilaria Boutique é outra opção, conhecida pela produção artesanal de destilados, com destaque para o gin e licores. A visita ao local ainda permite que o visitante conheça os processos de destilação, acomodações e degustações.

E outro destaque aqui é o Café Nonno Marchi, que conta com produção própria de café 100% arábica e espaço para degustação e venda do produto. Além disso, é possível realizar uma visita guiada pela propriedade, conhecendo todos os processos para produzir a bebida.

Referências da notícia

Serra Negra: destaques da Rota do Café. 23 de maio, 2026. Maurício Brum.

Dicas do que fazer em Serra Negra: Rota do Café. 2026. Redação Cordilheira Hotel.