RJ ganha nova rota de turismo gastronômico focada em queijos artesanais; conheça

A Rota Queijeira Serra do Rio foi lançada recentemente, conectando sete queijarias artesanais na região Serrana do estado, com experiências de manejo e maturação desta iguaria láctea.

Região Serrana do RJ lança rota turística dedicada a queijos artesanais.

O estado do Rio de Janeiro lançou recentemente a 'Rota Queijeira Serra do Rio, uma proposta que une turismo rural e gastronomia na Região Serrana do estado, destacando a produção artesanal de queijos.

A rota turística permitirá que tanto os turistas quanto os moradores conheçam de perto o processo artesanal de fabricação dos queijos, com experiências de manejo e maturação, por exemplo. Saiba mais abaixo.

A nova Rota turística gastronômica do RJ

Esta rota gastronômica foi inspirada no sucesso da 'Rota Cervejeira RJ', e pretende fortalecer a cadeia produtiva do queijo artesanal e ampliar o portfólio turístico da região serrana carioca.

A Rota abrange várias propriedades com diferentes perfis de produção, incluindo fazendas orgânicas, formando um circuito que combina gastronomia de qualidade, belezas naturais e turismo de experiência.

A iniciativa reúne ao total sete produtores da região, sendo quatro de Teresópolis, que terão suas propriedades abertas para visitação, permitindo que os visitantes conheçam o processo de produção, participem de degustações e vivam o cotidiano das fazendas.

Queijos da Queijaria Cervejeira da Serra, em Teresópolis (RJ), uma das propriedades rurais participantes da nova rota. Crédito: Divulgação/Redes Sociais.

Outros integrantes da rota estão propriedades em Nova Friburgo e Sapucaia, com produção variada de queijos e outros derivados lácteos.

A proposta também inclui atividades educativas e contato direto com os produtores, fortalecendo a relação entre quem produz e quem consome.

“Essa rota nasce de um movimento de redescoberta da serra fluminense como destino turístico. Nossos queijos, assim como a cerveja e o vinho, são de excelente qualidade e agora se consolidam como uma experiência turística, valorizando os produtores e a cultura local”, disse em entrevista Helem Azevedo, presidente do Teresópolis Convention & Visitor Bureau, que apoiou a criação da nova associação.

Algumas propriedades participantes

Localizada em Sapucaia, próximo a Teresópolis, a Capriana é especializada na produção de laticínios de cabra. A fazenda reúne criação própria, processamento do leite e produção artesanal de derivados, aliando qualidade e sustentabilidade.

A Queijaria Cervejeira da Serra é outra participante, instalada na Fazenda São Francisco, em Teresópolis. Ela procura expressar o terroir da região serrana combinando elementos da própria fazenda, como horta orgânica, mata nativa e até cultivo de lúpulo, ligado ao universo cervejeiro.

Processo de fabricação de queijos na fazenda Capriana, em Sapucaia (RJ), uma das propriedades participantes da nova rota. Crédito: Divulgação.

A Queijaria .Q, instalada no jardim da vinícola Terras Frias, no distrito de Campo do Coelho, em Nova Friburgo, aposta em queijos autorais, como o Rouge, o Camembert Trufado e o Caledônia.

E outra opção para quem visitar a Rota é a Queijaria Serra Morena, situada no Sítio Nova Conquista, na localidade de Serra Morena, em Sapucaia, que produz queijos frescos com leite de sua própria granja.

Referências da notícia

Região Serrana lança rota turística dedicada a queijos artesanais. 27 de março, 2026. Samyra Karyme e Loara Ramos.

Rota Queijeira Serra do Rio: experiência gastronômica na região serrana. 28 de março, 2026. Redação GPS.