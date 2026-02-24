Passeios urbanos diferentes: 6 “lugares secretos” na capital paulista para conhecer

Descubra a capital paulista de outra forma, além dos pontos turísticos tradicionais. Trazemos aqui 6 lugares diferentes que não são muito conhecidos mas merecem uma visita.

Com localização privilegiada, o Mirante do Bororé fica em uma ponta de terra à beira da Represa Billings, onde também existe um restaurante. Crédito: Daniel Deák/ SPTuris.

A cidade de São Paulo é uma metrópole gigante e cheia de opções de lazer e turismo. Mas vamos fugir do óbvio hoje, e ir além dos pontos turísticos tradicionais da capital paulista.

Existem alguns lugares que ainda são pouco conhecidos da maioria da população, e que valem muito o passeio. Afinal, como falamos, a cidade é gigante (a maior do Brasil) e você poderia descobrir uma coisa nova por dia e, ainda assim, não descobriria tudo.

Trazemos aqui uma lista com 6 “lugares secretos” na capital para você ir conhecer o quanto antes. Acompanhe conosco.

“6 lugares secretos” em São Paulo

De túneis subterrâneos a jardins secretos, cada local revela um lado único de São Paulo, convidando você a explorar a metrópole sob uma nova perspectiva. Descubra abaixo.

“Ilha” do Bororé

A "Ilha" do Bororé é um destino para quem busca se reconectar com a natureza sem sair de São Paulo. Ela fica no extremo sul da Zona Sul, na região do Grajaú, e seu acesso principal é feito por balsa.

Vale lembrar que apesar de ser popularmente chamada de ilha, a formação da região, na verdade, é de uma península cercada pela represa Billings.

O Parque Natural Municipal Bororé conta com brinquedos naturalizados, feitos com madeira reaproveitada de podas. Crédito: Daniel Deák/ SPTuris.

Por lá, você vai conhecer o Mirante do Bororé, um ponto com vista privilegiada para a Represa. No local você ainda encontra um restaurante e pode fazer um passeio de barco. Além disso, o Parque Municipal Natural Bororé é o coração verde do bairro. Ele fica às margens da Represa e tem pequenas trilhas em meio à Mata Atlântica.

Solo Sagrado de Guarapiranga

Inaugurado no ano de 1995, o Solo Sagrado de Guarapiranga foi construído pela Igreja Messiânica Mundial do Brasil, e está localizado às margens da represa de Guarapiranga.

Com uma área de 327.500 metros quadrados, o local procura prezar pela preservação ambiental e alia a beleza natural junto à beleza das construções e jardins criados pela inspiração humana.

O Solo Sagrado de Guarapiranga fica na Avenida Professor Hermann Von Ihering, n. 6567, Bairro Jardim Casa Grande. Crédito: Divulgação.

O Templo foi construído em formato de anel, sustentado por dezesseis pilares de 18 metros de altura que representam os pontos cardeais, e tem uma torre de 71 metros. O local conta com um Centro Cultural com espaço para exposições, um mini auditório e duas salas para cursos e palestras.

Túnel da ROTA

O famoso Quartel da Luz – ou Mansão da ROTA - abriga túneis subterrâneos centenários construídos em 1891 para estratégias de guerra e ligação com outros quartéis.

Parte desse subsolo foi transformada em museu, com visitas guiadas que mostram a história da Polícia Militar e curiosidades sobre a estrutura.

O local fica dentro do Quartel da ROTA, no endereço: Avenida Tiradentes, n. 440 – Luz. Crédito: Divulgação/Governo de SP.

O túnel aberto à visitação possui cerca de 100 metros preservados, com paredes de tijolos, chão de terra e um ambiente de baixa iluminação.

A entrada é gratuita, mas requer agendamento prévio devido à alta procura e limitação do espaço. As visitas ocorrem geralmente às sextas-feiras pela manhã, mas é necessário confirmar nas redes sociais oficiais do ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar).

Instituto Tomie Ohtake

O prédio emblemático foi inaugurado em novembro de 2001, e destaca-se por ser um dos raros espaços da cidade especialmente projetado, arquitetônica e conceitualmente, para abrigar mostras nacionais e internacionais de artes plásticas, arquitetura e design.

O nome da instituição é uma homenagem à artista plástica Tomie Ohtake, japonesa naturalizada brasileira, a qual tem um enorme reconhecimento e importância na arte brasileira.

Mosteiro de São Bento

No Centro da cidade, em meio ao bochicho do Largo de São Bento, o Mosteiro de São Bento guarda parte da história da fundação da capital paulista. O Complexo Histórico abriga séculos de devoção e oferece diversas atividades para quem o visita.

O Mosteiro de São Bento, fundado em 1598 no centro histórico de São Paulo, é uma das mais importantes instituições religiosas e históricas da cidade. Crédito: Divulgação.

O local conta com uma basílica onde são realizadas missas embaladas com cantos gregorianos, uma faculdade (Faculdade São Bento), teatro e padaria (que abre uma vez por mês) para fazer um brunch dominical, além de uma lojinha anexa para quem quiser levar uma lembrança do mosteiro.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico de São Paulo foi fundado em 1928, e é um santuário da natureza, com uma grande coleção de plantas e flores. Com 360 mil metros quadrados, ele é uma ótima opção de lazer, com lagos, estufas de plantas, gramados e trilhas.

O Jardim Botânico é um passeio imperdível para todas as idades, que une lazer, conhecimento e beleza natural em um só lugar. Crédito: Divulgação.

Está localizado na Zona Sul da cidade, dentro do Parque Estadual das fontes do Ipiranga, e abriga vegetação remanescente de Mata Atlântica e nascentes do histórico Riacho do Ipiranga.

