Artemis II: a missão que levará humanos ao redor da Lua foi adiada novamente

Quatro astronautas retornarão à Lua a bordo da Artemis II, uma missão histórica que marca o retorno da humanidade ao espaço profundo. No entanto, uma recente alteração técnica forçou mais um adiamento da data de lançamento.

Esses são os quatro astronautas que farão parte da missão Artemis II, com lançamento previsto para a Lua em breve. Crédito: NASA.

Mais de meio século após as missões Apollo, a humanidade está prestes a retornar à Lua. A missão Artemis II da agência americana NASA será o primeiro voo tripulado do programa Artemis e permitirá que os cientistas avaliem sistemas essenciais para futuras missões de pouso lunar.

No entanto, ajustes técnicos recentes no foguete e na espaçonave obrigaram a NASA a modificar o cronograma. O que aconteceu e quais descobertas os cientistas esperam?

Quando a Artemis II será lançada e por que sua data mudou novamente?

De acordo com um anúncio oficial da NASA, a missão Artemis II está atualmente programada para ser lançada não antes de abril de 2026. Este cronograma foi recentemente revisado devido a trabalhos técnicos necessários para garantir a segurança e a confiabilidade do sistema de lançamento.

As soon as Tuesday, Feb. 24, we will roll our Moon rocket for our Artemis II mission off the launch pad, weather pending. Engineers are continuing to prepare for the move after encountering an issue with the flow of helium to the rockets upper stage. Details: pic.twitter.com/DPX6vjg0q5 — NASA (@NASA) February 22, 2026

Especificamente, as equipes identificaram a necessidade de inspeções e ajustes adicionais no estágio superior do foguete Space Launch System (SLS), bem como na espaçonave Orion. Como parte desses procedimentos, a NASA decidiu mover o foguete da plataforma de lançamento de volta para o prédio de montagem no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, para realizar diagnósticos e os reparos necessários.

Esse processo, conhecido como "rollback" (retrocesso), é uma medida preventiva padrão para missões espaciais complexas. Embora cause um atraso, garante que todos os sistemas estejam funcionando corretamente antes do lançamento. A prioridade, segundo a agência espacial, é garantir a segurança da tripulação em uma missão que irá mais longe do que qualquer voo humano desde 1972.

Este é o verdadeiro objetivo da missão

A missão Artemis II não pousará na Lua. Sua missão principal será enviar quatro astronautas em uma jornada ao redor do nosso satélite natural, testando todos os sistemas tripulados de bordo pela primeira vez.

Representação artística da espaçonave Orion orbitando a Lua, com a Terra ao fundo. Crédito: NASA.

Este voo permitirá avaliar o desempenho da espaçonave Orion em condições reais do espaço profundo, incluindo os sistemas de suporte à vida, navegação, comunicações e proteção contra radiação. Também servirá para validar o comportamento do escudo térmico durante a reentrada na atmosfera terrestre, uma fase crítica em qualquer missão tripulada.

Do ponto de vista científico, um dos objetivos mais relevantes será o estudo do ambiente espacial entre a Terra e a Lua, especialmente o chamado "clima espacial".

Os astronautas irão observar como a radiação solar e as partículas energéticas afetam tanto os equipamentos quanto o corpo humano, informações essenciais para futuras missões de longa duração, como a Artemis III e viagens a Marte.

O que Artemis II observará pela primeira vez

Embora as missões Apollo já tenham levado humanos à Lua, a Artemis II incorporará tecnologias completamente novas. A espaçonave Orion foi projetada para suportar missões mais longas e operar a distâncias maiores do que suas antecessoras.

Em sua viagem de ida e volta à Lua, a cápsula Orion sobrevoará o lado oculto da Lua, o lado que está sempre voltado para longe da Terra — algo que nenhuma missão tripulada jamais fez antes. Fonte: NASA.

Uma diferença fundamental está na utilização de sensores modernos e sistemas digitais capazes de monitorar o ambiente espacial em tempo real com uma precisão sem precedentes. Isso permitirá aos cientistas estudar fenômenos como a radiação cósmica, o comportamento do plasma espacial e o impacto do clima solar em regiões além da órbita terrestre baixa.

Além disso, os astronautas terão uma perspectiva única da Lua e da Terra a partir de distâncias extremas, possibilitando observações visuais e fotográficas de alta resolução que contribuirão para futuras missões de exploração.

Mas talvez o objetivo mais importante da Artemis II não seja científico, mas estratégico: demonstrar que a humanidade pode retornar ao espaço profundo com segurança. Esta missão será o passo essencial antes da Artemis III, que buscará, de fato, levar astronautas de volta à superfície lunar.

Mais do que uma simples viagem, a Artemis II representa o início de uma nova era da exploração humana, com a Lua como ponto de partida para destinos ainda mais distantes.

