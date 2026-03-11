Fortes chuvas na Grande BH deixam crianças ilhadas em escola de Itabirito e mobilizam resgate urgente; veja imagens

Equipes de socorro atuaram rapidamente para socorrer estudantes cercados pela água em Itabirito, MG, enquanto continuam buscando incessantemente um jovem levado por correntezas inesperadas na região vizinha.

Tempestades em Itabirito e Sabará causam inundações repentinas e exigem ação imediata do Corpo de Bombeiros. Foto: Adobe Stock

As intensas precipitações que atingiram a Região Metropolitana de Belo Horizonte no decorrer desta semana trouxeram consequências para diversos municípios do estado. O volume pluviométrico elevado sobrecarregou a infraestrutura urbana e os sistemas de drenagem, transformando vias em verdadeiros cenários de perigo, exigindo uma resposta coordenada e imediata das autoridades para proteger a população afetada.

Alunos são resgatados pelos bombeiros após ficarem presos em alagamento de escola em Itabirito (MG). Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Os agentes do Corpo de Bombeiros precisaram se mobilizar para conseguir dar conta das múltiplas chamadas de socorro. O trabalho dos militares tem envolvido desde a interdição de perímetros habitacionais comprometidos pelas águas até a execução de resgates de cidadãos em situação de vulnerabilidade.

Pânico e salvamento em unidade educacional

Na última terça-feira (10), um episódio assustador tomou conta de uma instituição de ensino situada no município de Itabirito. Durante o auge da tempestade no período da manhã, dez crianças, com idade em torno de cinco anos, acabaram ficando isoladas no interior do estabelecimento. A invasão da água cobriu o piso rapidamente, alcançando uma profundidade de altíssimo risco para os pequenos. Para tentar acalmar o desespero e evitar danos físicos, as educadoras agiram com precisão, colocando os alunos sobre as mesas e cadeiras enquanto aguardavam a chegada do resgate.

Em uma manobra extremamente cuidadosa, os socorristas retiraram os menores do local, transportando cada um nos próprios braços e atestando que todos fossem liberados sem qualquer arranhão ou sinal de hipotermia. Em virtude da sujeira acumulada, a rua do edifício precisou ser bloqueada temporariamente e as atividades letivas foram paralisadas na quarta-feira (11) para garantir a completa higienização das salas.

Operação contínua por morador desaparecido

Enquanto o transtorno envolvendo as turmas infantis foi gerenciado com alívio geral, a cidade vizinha de Sabará ainda vivencia dias de profunda angústia. As equipes de buscas adentraram o terceiro dia consecutivo de trabalhos exaustivos para tentar encontrar Arthur Henrique. O homem de 24 anos desapareceu na última segunda-feira (09) depois de ser tragado por uma enxurrada. Momentos antes do acontecimento, o morador ajudava outras famílias a drenar o excesso de chuva que castigava uma residência da rua.

Homem é arrastado por enxurrada e desaparece em Sabará (MG) - Foto: CBMMG/ Redes Sociais

De acordo com testemunhas que presenciaram a cena, a vítima e outros dois colegas tentavam abrir fissuras em um muro de alvenaria com o objetivo de aliviar a forte pressão hidráulica do quintal. Sem aviso prévio, o chão afundou e empurrou o rapaz para uma galeria pluvial.

As autoridades adotaram o uso estratégico de drones modernos que realizam monitoramento visual aéreo de áreas inacessíveis. Um raio de aproximadamente quatro quilômetros já foi inspecionado, envolvendo a exploração de encostas escorregadias, sistemas de esgoto de difícil acesso e trechos de leitos hídricos regionais. Uma das principais linhas de rastreamento possui mais de quinhentos metros de extensão e canaliza seus afluentes diretamente para a densa corrente do Rio das Velhas.

