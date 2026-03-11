Alerta vermelho de chuva volumosa pode se estender até o fim da semana; confira os estados em risco

Confira a seguir as áreas em alerta para alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso que coloca a maior parte do território brasileiro em alerta para tempestades, chuvas intensas e acumulados elevados, com grande potencial para transtornos nesta quinta-feira (12).

De acordo com o alerta do INMET, a faixa leste da Região Sudeste é a que tem maior risco, com alerta vermelho de grande perigo para acumulados elevados, em uma área que abrange São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais.

O órgão emite o alerta vermelho quando a chuva prevista é superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, com elevado risco de grandes alagamentos, grandes transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas.

Avisos do INMET para quinta-feira (12). Créditos: Adaptado de INMET.

O alerta corrobora com o índice de previsão extrema para precipitação do modelo ECMWF, quem amplia a área de risco para chuvas extremas. Apesar da quinta-feira (12) ser o dia com maior potencial de riscos e transtornos, chuvas intensas podem continuar até, pelo menos, sábado (14). Confira os detalhes.

Quinta-feira com chuvas extremas

O índice de previsão extrema (EFI) do modelo ECMWF para a precipitação alerta para uma ampla área entre o Centro-Oeste, Sudeste e parte do Sul do Brasil com risco de chuvas extremas.

Este índice é baseado na climatologia do próprio modelo, e ressalta áreas onde a previsão de chuva acumulada diária é muito diferente do que normalmente acontece em determinada região.

O índice varia de 0,5 a 0,8 para chuvas incomuns (cores em amarelo e laranja) e de 0,8 a 1 para chuvas extremas (cores laranja escuro e vermelho), valores que só ocorrem em 1 a cada 100 previsões.

Índice de previsão extrema do ECMWF para a precipitação nesta quinta-feira (12). Créditos: ECMWF.

De acordo com o mapa acima, a área em maior risco está entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aqui é importante ressaltar que esta região vem sendo atingida por chuvas intensas nas últimas semanas, deixando a população fragilizada e o solo saturado ou próximo da saturação (encharcado), o que aumenta o risco de deslizamentos.

Além dos estados citados, também estão em alerta a área de divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e litoral norte do Paraná.

Chuvas intensas continuam até sábado

As chuvas intensas se devem a dois motivos principais, que estão conectados. A temperatura da superfície do mar no Oceano Atlântico, na costa do Sudeste, está bastante aquecida, com anomalias entre 1°C e 2°C acima da média. As águas mais quentes aquecem também a atmosfera, tornando o ar mais leve e favorecendo sua subida.

Anomalia de temperatura da superfície do mar no dia 10 de março de 2026. Créditos: Adaptado de NOAA Coral Reef Watch.

Esse processo ajuda a reduzir a pressão atmosférica e contribui para a formação de um centro de baixa pressão próximo à costa, entre quinta (12) e sexta-feira (13), o que organiza a convecção no continente, intensificando a formação de nuvens carregadas e de chuva.

Formação de baixa pressão na costa do Sudeste (L) e probabilidade de chuva nesta quinta-feira (12), de acordo com o ECMWF.

Enquanto os maiores volumes de chuva estão previstos para quinta-feira (12), podendo ultrapassar 100 mm principalmente em São Paulo, na sexta-feira (13) as chuvas intensas continuam, principalmente a partir da tarde. As chuvas mais fortes estão previstas para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Previsão de chuva nesta sexta-feira (13), de acordo com o ECMWF.

Na madrugada entre sexta (13) e sábado (14) chuvas intensas devem atingir o Espírito Santo e Minas Gerais e a Região Norte. Ao longo da manhã de sábado (14) as chuvas diminuem, mas ganham força novamente à tarde, com o aquecimento, e devem ser mais intensas entre o norte de São Paulo, Minas Gerais, sul do Mato Grosso e de Goiás.

Previsão de chuva acumulada até o final de sábado (14), de acordo com o ECMWF.

A rodada mais atual do modelo indica que os maiores volumes devem ser em torno dos 130 mm no estado de São Paulo até o final de sábado (14), em uma faixa que se estende desde Adamantina, passando por Jaú, Jundiaí, Caieiras e Guarulhos.

No litoral sul de São Paulo e em pontos isolados do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e norte do Pará o volume também deve ultrapassar 100 mm.

Aqui é preciso considerar que o modelo possa estar subestimando os volumes previstos, ou seja, mostrando acumulados inferiores ao que realmente pode ocorrer, especialmente na faixa litorânea entre São Paulo e Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Nestas áreas as autoridades e a população precisam se manter em alerta para alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra.