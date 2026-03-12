O fim do Universo já tem cenários: as 4 teorias que preveem seu destino final

O Universo terá um fim? A cosmologia moderna propõe vários cenários possíveis: do resfriamento eterno ao colapso cósmico. Novas observações buscam pistas sobre qual poderá ser seu destino final.

Existem diversas hipóteses cosmológicas para explicar o fim do universo, incluindo a hipótese do Big Freeze, ou 'Grande Congelamento', que talvez seja a mais aceita pelos astrônomos.

Durante séculos, a humanidade se perguntou como o universo chegará ao fim. Hoje, graças a telescópios avançados e modelos cosmológicos, os cientistas propuseram diversos cenários possíveis para o seu destino.

Essas hipóteses dependem principalmente de um fator-chave: o comportamento da expansão do universo e o papel misterioso da energia escura, uma forma de energia que parece dominar a dinâmica do cosmos.

Big Freeze: O universo que está esfriando lentamente

A teoria mais amplamente aceita entre os cosmólogos é a do Big Freeze, ou 'Grande Congelamento', também conhecida como a morte térmica do universo. Nesse cenário, a expansão cósmica continua indefinidamente.

Ao longo de bilhões de anos, as galáxias se afastarão cada vez mais umas das outras, as estrelas deixarão de se formar e as estrelas existentes acabarão por se extinguir.



Com o tempo, o universo se tornaria um lugar escuro, frio e praticamente vazio. A energia seria distribuída uniformemente, impedindo os processos físicos que geram novas estruturas.

Esse destino está intimamente ligado à expansão acelerada do universo, impulsionada pela energia escura, que atualmente representa cerca de 70% do conteúdo energético do cosmos.

Big Rip: Quando a expansão destrói tudo

Outra possibilidade é o Big Rip. Essa hipótese propõe que a energia escura poderia se intensificar ao longo do tempo, acelerando cada vez mais a expansão do universo.

A teoria do Big Rip usa a energia escura para explicar o fim do universo. Crédito: Mark Garlick/Science Photo Library.

Se isso acontecer, chegaria um ponto em que a expansão seria tão extrema que começaria a separar galáxias, depois sistemas estelares, planetas e até mesmo os próprios átomos. Nesse cenário extremo, o próprio espaço se expandiria tão rapidamente que nenhuma estrutura física conseguiria permanecer intacta.

Embora seja uma ideia fascinante, muitos cientistas acreditam que as observações atuais tornam esse cenário menos provável do que outros.

Big Crunch e Big Bounce: Um universo cíclico?

Durante décadas, muitos cosmólogos consideraram o Big Crunch ('Grande Implosão') possível. De acordo com essa teoria, a expansão do universo poderia um dia parar e se inverter, fazendo com que toda a matéria do cosmos colapsasse de volta a um estado extremamente denso, semelhante ao que existia antes do Big Bang.

Alguns modelos vão ainda mais longe e propõem o Big Bounce, ou o 'Grande Rebote'. Nessa perspectiva, o universo não teria um fim definitivo: após o colapso, uma nova expansão poderia ocorrer, dando origem a um ciclo infinito de universos.

No entanto, observações modernas complicaram essas ideias. Projetos recentes, como o Instrumento Espectroscópico de Energia Escura (DESI, na sigla em inglês), localizado no Observatório de Kitt Peak, no Arizona, EUA, estão estudando com grande precisão como a expansão cósmica evolui.

O Instrumento Espectroscópico de Energia Escura (DESI) tem como objetivo medir a energia escura no universo em expansão. Crédito: DESI.

Alguns resultados preliminares sugerem que o comportamento da energia escura pode ser mais complexo do que se pensava anteriormente, mantendo aberto o debate entre os astrônomos sobre se o universo continuará se expandindo para sempre ou se poderá mudar seu destino.

Por ora, as evidências disponíveis apontam para a expansão continuando a se acelerar, tornando o Big Freeze o cenário mais provável, de acordo com o consenso científico atual.

Referência da notícia