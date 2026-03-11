Calor de mais de 40°C volta a atingir o Brasil em breve; veja os estados afetados

Com irregularidade das chuvas e tempo seco, a região Sul registrará um aumento significativo das temperaturas e o início de uma onda de calor já neste final de semana. Termômetros chegam a até 40°C.

Com irregularidade das chuvas e tempo seco, a região Sul registrará temperaturas de até 40°C neste final de semana, com o início de uma onda de calor que pode continuar na semana que vem.

Ao longo dos próximos dias, previsões indicam uma tendência de elevação das temperaturas na região Sul. Essa situação vem junto a uma irregularidade das chuvas que deve predominar sobre a região nos próximos dias.

Embora pancadas de chuva localizadas ainda possam ser registradas entre esta quarta-feira (11) e a quinta-feira (12), a partir da sexta-feira (13) o tempo passa a ficar predominantemente firme e seco na região Sul.

O resultado da formação de pouquíssima nebulosidade e chuva sobre a região é que isso ocasiona um aumento na incidência de radiação solar, aquecendo a superfície e as camadas baixas da atmosfera e fazendo as temperaturas subirem.

Previsão de nebulosidade e chuva na sexta-feira durante a tarde mostra que o tempo firme, seco, aberto e ensolarado predominará sobre a região Sul, causando um aumento das temperaturas.

Como resultado dessa situação, as temperaturas começam a subir significativamente já na própria sexta-feira, com o calor se intensificando durante o final de semana.

Temperaturas chegam a 40°C no Sul

Na sexta-feira durante a tarde, as temperaturas máximas chegarão a valores acima dos 30°C na maior parte dos municípios, chegando a até 36°C no oeste do Rio Grande do Sul. Esses valores tendem a aumentar ao longo do final de semana.

Já no domingo (15), as temperaturas atingem os 40°C em diversos municípios do Rio Grande do Sul, chegando a valores similares também no oeste de Santa Catarina e do Paraná. Essa situação de aquecimento pode ser observada na imagem abaixo:

Previsão de temperaturas máximas na sexta-feira (esquerda) e no domingo (direita) durante a tarde mostra que as temperaturas aumentarão muito no final de semana, chegando a até 40°C.

Enquanto isso, embora as temperaturas mínimas também subam de maneira significativa, elas ainda podem atingir valores em torno de 12°C a 15°C em diversos municípios durante a madrugada. Isso significa que algumas cidades da região Sul enfrentarão um final de semana com grande amplitude térmica: Frio durante a madrugada e a manhã, calor intenso durante a tarde.

Previsão de temperaturas mínimas no sábado mostra que as madrugadas e manhãs podem continuar frias durante este final de semana, mesmo com as temperaturas de tarde chegando a 40°C.

Em resumo, espera-se um final de semana com manhãs frias e tardes muito quentes na região Sul, considerando que as máximas em diversos municípios podem chegar a 40°C.

Calor pode continuar na semana que vem

De qualquer maneira, as previsões climáticas indicam que esse calor expressivo na região Sul continuará ao longo da semana que vem. Isso resultará na formação de uma onda de calor, com temperaturas acima da média ao longo de pelo menos 5 dias seguidos.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 16 e 23 de março mostra que a onda de calor continuará intensa sobre a região Sul, fazendo com que a semana seja muito quente.

Essa onda de calor só terá um fim por volta do dia 20 de março, quando previsões indicam a entrada de uma nova frente fria, que trará nebulosidade, chuvas e uma massa de ar frio capaz de fazer as temperaturas caírem novamente sobre a região Sul.