Calor de mais de 40°C volta a atingir o Brasil em breve; veja os estados afetados
Com irregularidade das chuvas e tempo seco, a região Sul registrará um aumento significativo das temperaturas e o início de uma onda de calor já neste final de semana. Termômetros chegam a até 40°C.
Ao longo dos próximos dias, previsões indicam uma tendência de elevação das temperaturas na região Sul. Essa situação vem junto a uma irregularidade das chuvas que deve predominar sobre a região nos próximos dias.
O resultado da formação de pouquíssima nebulosidade e chuva sobre a região é que isso ocasiona um aumento na incidência de radiação solar, aquecendo a superfície e as camadas baixas da atmosfera e fazendo as temperaturas subirem.
Como resultado dessa situação, as temperaturas começam a subir significativamente já na própria sexta-feira, com o calor se intensificando durante o final de semana.
Temperaturas chegam a 40°C no Sul
Na sexta-feira durante a tarde, as temperaturas máximas chegarão a valores acima dos 30°C na maior parte dos municípios, chegando a até 36°C no oeste do Rio Grande do Sul. Esses valores tendem a aumentar ao longo do final de semana.
Já no domingo (15), as temperaturas atingem os 40°C em diversos municípios do Rio Grande do Sul, chegando a valores similares também no oeste de Santa Catarina e do Paraná. Essa situação de aquecimento pode ser observada na imagem abaixo:
Enquanto isso, embora as temperaturas mínimas também subam de maneira significativa, elas ainda podem atingir valores em torno de 12°C a 15°C em diversos municípios durante a madrugada. Isso significa que algumas cidades da região Sul enfrentarão um final de semana com grande amplitude térmica: Frio durante a madrugada e a manhã, calor intenso durante a tarde.
Em resumo, espera-se um final de semana com manhãs frias e tardes muito quentes na região Sul, considerando que as máximas em diversos municípios podem chegar a 40°C.
Calor pode continuar na semana que vem
De qualquer maneira, as previsões climáticas indicam que esse calor expressivo na região Sul continuará ao longo da semana que vem. Isso resultará na formação de uma onda de calor, com temperaturas acima da média ao longo de pelo menos 5 dias seguidos.
Essa onda de calor só terá um fim por volta do dia 20 de março, quando previsões indicam a entrada de uma nova frente fria, que trará nebulosidade, chuvas e uma massa de ar frio capaz de fazer as temperaturas caírem novamente sobre a região Sul.