Paraíso das águas cristalinas: conheça Delfinópolis, o tesouro escondido em MG com mais de 150 cachoeiras

A cidade de Delfinópolis é um paraíso com mais de 150 cachoeiras catalogadas, distribuídas em diversos vales e complexos turísticos. Conheça aqui as principais delas e outros atrativos da região.

A Cachoeira do Alpinista, no Complexo do Paraíso Selvagem, na Serra da Canastra, Delfinópolis (MG). Crédito: Divulgação.

Minas Gerais é terra de tesouros naturais, com muitas belezas e atrativos de ecoturismo que atraem milhares de turistas todos os anos.

E hoje falaremos de um desses destinos turísticos. O município de Delfinópolis é um refúgio ecológico no sudoeste do estado, famoso por abrigar mais de 150 cachoeiras catalogadas na parte baixa da Serra da Canastra. A cidade combina ecoturismo, a autêntica culinária mineira e várias queijarias tradicionais.

Descubra abaixo quais os principais atrativos e o que fazer na região.

Os atrativos de Delfinópolis

A cidade, que fica a cerca de 400 quilômetros de Belo Horizonte, abriga mais de 150 cachoeiras de águas cristalinas catalogadas, espalhadas pelas montanhas e vales na Serra da Canastra.

Além das belezas naturais, este destino preserva a cultura e a rica gastronomia mineira. A gastronomia da região é excelente, com destaque para pratos caseiros e quitutes típicos. A maior concentração de restaurantes está no centro da cidade.

E mais: a cidade ainda tem famosas degustações do tradicional Queijo Canastra e doces caseiros em fazendas locais.

Delfinópolis é conhecida como a “terra das cachoeiras”, pois abriga mais de 150 quedas d’água catalogadas, perfeitas para banho e trilhas em meio a paisagens deslumbrantes da Serra da Canastra.

Entre suas atrações está o Caminho do Céu, uma estrada panorâmica deslumbrante entre montanhas e paredões rochosos, famosa pelo visual incrível e pelo pôr do sol espetacular. Tem vista panorâmica dos vales da Gurita e da Bateia. A estrada tem altitudes entre 674 m e 1.417 m ao longo do percurso, e é acessível apenas com veículos 4×4.

Outra atração é o Condomínio de Pedra, uma área cheia de formações de arenito, por onde a estrada do Caminho do Céu atravessa. É uma parada muito comum para fotos para quem faz o passeio do Caminho do Céu.

Mirante do Caminho do Céu, na Serra da Canastra, em Delfinópolis (MG). Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

E claro, não podemos deixar de falar delas… as cachoeiras. São muitas, mas algumas de destaque são as do Complexo do Vale do Céu, do Complexo do Ézio, Complexo do Paraíso Selvagem, a Cachoeira do Ouro, a Cachoeira Maria Augusta e a Cachoeira do Zé Carlinhos. Suas trilhas variam de caminhadas curtas e fáceis a trajetos mais longos.

O Vale do Céu é um recanto ecológico que fica na área rural da cidade. Possui 6 cachoeiras, como a Véu da Noiva, a Vale do Céu e a Funil. O complexo oferece estrutura com restaurante, pousada, banheiros e áreas de lazer, e é necessário pagar entrada. A caminhada pelas trilhas é de aproximadamente 1,5 km às margens do Córrego do Facão.

Cachoeira Zé Carlinhos, no Vale da Gurita, em Delfinópolis (MG). Crédito: tatorriani/wikiloc.

O Complexo do Ézio é um circuito de 6 pequenas cachoeiras e piscinas naturais de águas cristalinas. É acessível por trilha que margeia o rio, de cerca de 6,5 km de extensão (ida e volta) com pequenos desníveis. O local oferece camping com banheiros, restaurante e estacionamento. Também precisa pagar entrada.

O Complexo do Paraíso Selvagem possui 2 cânions e 12 cachoeiras de águas cristalinas, com trilhas de nível de dificuldade médio a difícil. A Cachoeira do Alpinista é a sua principal atração, uma bela queda de cerca de 40 metros, formando um poço natural de águas verdes dentro de um cânion. Também fica em propriedade privada e precisa pagar entrada. O local oferece infraestrutura de receptivo e banheiro.

A Cachoeira Maria Augusta, em Delfinópolis, Minas Gerais. Crédito: Divulgação.

A Cachoeira Maria Augusta é uma imponente queda d’água com cerca de 35 metros de altura. Abaixo dela há uma grande piscina natural e uma ‘praia’ de areia, ideal para banho. A trilha de acesso à ela tem cerca de 5 km (ida e volta) e também é preciso pagar para entrar no local.

As cachoeiras do Ouro e Zé Carlinhos ficam no Vale da Gurita. A do Zé Carlinhos é considerada uma das mais bonitas de Delfinópolis. Ela tem duas quedas d’água distantes 170 metros uma da outra, com piscinas naturais que formam prainhas, com trechos rasos e outros profundos. O local oferece estrutura simples, com área de camping e um restaurante, e também é preciso pagar entrada.

A Cachoeira do Ouro tem três quedas d’água em sequência, com piscinas naturais de águas verdes cristalinas. A trilha tem apenas 800 metros de ida e volta, com partes íngremes com acesso por escadas. O local conta com estacionamento, restaurante, camping, hospedagem, banheiros e chalés; e também precisa pagar entrada.

A cidade dispõe de uma boa infraestrutura de hotéis e pousadas, tanto no centro urbano quanto em áreas rurais.

E qual a melhor época para ir visitar? O período ideal para conhecer a região é a estação seca, entre abril e setembro, quando as chuvas são mais escassas e as águas ficam mais cristalinas.

Referências da notícia

Delfinópolis: conheça a terra das cachoeiras em Minas Gerais. 17 de maio, 2026. Vicenti Ciotta.

Delfinópolis: conheça a terra das cachoeiras na Serra da Canastra. 24 de abril, 2026. Jair Prandi.