Chuva forte e tempestades voltam a atingir SP e PR; confira o alerta

Entre esta sexta-feira (22) e o fim de semana teremos um aumento expressivo das chuvas em São Paulo e no Paraná, com potencial de chuva intensa e de tempestades, principalmente no estado paulista. Mais previsão: Ar polar se espalha pelo Brasil e deixa alerta de geadas em 726 cidades

Entre esta sexta-feira (22) e o fim de semana, os estados de São Paulo e do Paraná terão o retorno de chuvas mais expressivas, e ficando com tempo mais fechado e boa presença de nebulosidade.

As instabilidades vão se intensificar devido à atuação de um cavado meteorológico (área alongada de relativa pressão atmosférica baixa), que traz ainda risco para chuvas persistentes, com intervalos de chuva mais forte e até tempestades, principalmente no estado paulista.

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No domingo (24), a chuva começa a perder força em ambos os estados, sendo esperadas chuvas fracas a moderadas e de forma mais pontual.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Chuvas ganham força em SP e PR a partir desta sexta

Pela manhã de sexta-feira (22) já ocorrem chuvas moderadas em áreas do centro e do oeste do Paraná e chuvas fracas e pontuais na faixa litorânea de São Paulo.

A partir da tarde, as chuvas se espalham para as demais áreas paranaenses, com risco de pancadas pontualmente fortes, e até a noite já devem ter atingido todo o estado. A capital Curitiba terá céu nublado e chuva fraca ao longo do dia.

Em São Paulo, o dia fica com bastante nebulosidade e chuvas fracas e isoladas podem ocorrer especialmente em áreas do sul, leste e litoral. Porém, é à noite que as chuvas ficam mais fortes em áreas do sul, litoral sul e leste. A capital paulista terá céu nublado com possibilidade de garoa à tarde e tempo chuvoso à noite.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sexta-feira (22) à noite (22h) à esquerda e sábado (23) de manhã (10h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (23) as condições para chuvas diminuem no Paraná, mas a nebulosidade persiste. Ainda assim, há possibilidade de chuva fraca/garoa em áreas do norte e leste pela manhã. A capital Curitiba terá céu nublado ao longo do dia, com chuva fraca pela manhã.

Entre a sexta-feira (22) e o sábado (23) chove forte no Paraná e em São Paulo, e há risco de tempestades com muitos raios especialmente no estado paulista. No domingo (24), as chuvas reduzem em ambos os estados.

No estado de São Paulo, chove já desde a manhã e essa condição se mantém ao longo da tarde e até à noite, inclusive com riscos de chuvas localmente intensas e de tempestades com muitos raios, especialmente em áreas centrais e do oeste. Na capital paulista, céu com algumas nuvens e chuvas moderadas e rápidas durante o dia e à noite.

Previsão de densidade de raios para o sábado (23) de manhã (11h) à esquerda e de tarde (18h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando as áreas com chances de tempestades.

Finalizando a semana, o domingo (24) terá uma redução das chuvas nos estados.

São Paulo terá céu variando de poucas nuvens a parcialmente encoberto ao longo do dia, e com chances de chuvas fracas e isoladas. Em áreas do norte, na divisa com Minas Gerais, podem ocorrer temporais isolados mais para o fim da tarde. A capital paulista terá céu nublado, com chuvas fracas à tarde e à noite.

O Paraná terá bastante nebulosidade na metade leste, enquanto áreas do centro e do oeste terão céu mais limpo com aberturas de Sol. São esperadas chuvas fracas e isoladas especialmente no sul e no oeste durante a tarde. A capital Curitiba terá céu nublado com chance de chuva fraca à tarde.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (20) e a noite (21h) do domingo (24), segundo o modelo europeu ECMWF.

Essas chuvas vão contribuir para volumes mais expressivos até o fim de semana no estado de São Paulo, conforme observamos no mapa acima.

Até a noite do domingo (24), boa parte de São Paulo vai acumular entre 40 e 60 mm, com volumes pontualmente podendo chegar aos 70 mm. A capital paulista vai registrar em torno dos 50 mm até lá.

Já no Paraná, os volumes ficam mais baixos, variando entre 10 mm e 30 mm em grande parte do estado. A capital Curitiba acumulará em torno dos 14 mm.