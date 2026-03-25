A só 2 horas de BH: este vilarejo esconde cachoeiras únicas e piscinas naturais de tirar o fôlego

Esta pequena cidade abriga os famosos destinos turísticos Serra do Cipó e Lapinha da Serra, fica a cerca de 110 km de Belo Horizonte, e é uma parada obrigatória para quem gosta de natureza.

A bela Serra do Cipó, onde esta cidade é a porta de entrada para a região. Crédito: Divulgação.

Uma cidadezinha localizada no interior de Minas Gerais, a cerca de 130 km da capital Belo Horizonte, é o coração da Serra do Cipó, conhecida pelas cachoeiras, trilhas e o povoado de Lapinha da Serra.

Está localizada na Serra do Espinhaço e sua maior parte está na Área de Proteção Morro da Pedreira. A região é rica em biodiversidade, em belas paisagens e tem várias opções para atividades na natureza, descanso e lazer.

Estamos falando de Santana do Riacho, que surgiu no século 18 e tem características de uma tradicional cidade mineira: praça principal com coreto e bancos para contemplar o jardim e a Igreja matriz.

As atrações naturais da região

As principais atrações naturais em Santana do Riacho incluem cachoeiras, como:

-Cachoeira Congonhas: tem cerca de 30 metros de altura e um poço natural de águas esverdeadas e transparentes, excelente para banho. O percurso até ela é de cerca de 7 km, passando por afloramentos rochosos e pequenos riachos, e tem uma linda vista panorâmica até chegar lá. Descendo 500 metros, existe mais uma queda d’água, chamada de Congonhas de Baixo, com poço para banho.

-Cachoeira Grande: é um dos cartões postais da Serra do Cipó, com 80 metros de extensão, sendo a mais larga queda d'água formada ao longo do Rio Cipó. A extensão privilegiada e seus 10 metros de altura formam um poço ideal para banho.

Vista da queda Serra Morena II, em Santana do Riacho (MG). Crédito: Felipe Couto/TripAdvisor.

-Cachoeira Véu da Noiva: uma queda de 70 m na Serra do Cipó, com facilidade de acesso e infraestrutura para camping. O local, que é privado, possui também vestiários, banheiros e quadras esportivas.

-Serra Morena: um atrativo com duas lindas cachoeiras: a Serra Morena I e II, que juntas formam uma piscina natural de 300 m² cercada por mata ciliar, cerrados e campos rupestres.

Cânion das Bandeirinhas, com paredões imponentes e águas cristalinas. Crédito: Divulgação.

Vale a pena também conhecer o Cânion do Travessão, que divide as águas das bacias do Rio São Francisco e do Rio Doce. Ao longo do passeio, é possível ver penhascos, vales profundos, pinturas rupestres, flora e fauna, mas é preciso fôlego pois a caminhada para o Travessão dura em média 3 horas.

O Cânion das Bandeirinhas também merece destaque: paredões rochosos de 6 km de extensão e até 100 m de altura, com piscinas naturais ao longo do percurso até lá. A trilha tem cerca de 12 km (ida e volta) e nível moderado a alto. Ali também há a Cachoeira da Farofa, uma das mais famosas da região. Uma trilha longa, mas recompensadora.

A cidade se encontra na “Grande Região Arqueológica de Lagoa Santa” e por isso, é possível encontrar sítios arqueológicos, paredões propícios para escalada, serras, e picos, além de cachoeiras incríveis e rios cristalinos.

Além disso, o povoado Lapinha da Serra é um destino turístico muito visitado e próximo da cidade, ficando a cerca de 15 km (estrada de terra) da sede do município de Santana do Riacho. Ele atrai visitantes em busca de sossego e também de aventura, contando com grutas, rios, cachoeiras e sítios arqueológicos, além de bons restaurantes, pousadas e casas de temporada.

Aliás, outro atrativo da região é o Sítio Arqueológico da Lapinha, que possui pinturas rupestres de 7 mil anos. O acesso é feito por barco através da lagoa do vilarejo de Lapinha da Serra.

Referências da notícia

O vilarejo que guarda as piscinas naturais mais lindas de Minas Gerais. 18 de março, 2026. Vitor Bruno.

Santana do Riacho é base para conhecer Lapinha da Serra e Serra do Cipó. 05 de outubro, 2025. Thiago Müller.