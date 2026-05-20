Frente fria e massa de ar polar mantêm chuva e frio em SP, RJ e ES; saiba até quando

Uma frente fria muda o tempo no Sudeste e provoca chuva forte em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Além disso, uma massa de ar polar derruba as temperaturas, com possibilidade de geadas localizadas. Mais informações: Ar polar se espalha pelo Brasil e deixa alerta de geadas 726 cidades

Uma frente fria está mudando as condições do tempo em toda a região Sudeste do Brasil. Ao longo desta quarta-feira (20), há previsão de pancadas de chuva moderadas em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) publicou avisos para extremo norte e oeste de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e boa parte de Minas Gerais (incluindo Alto Paranaíba, Sul mineiro e Belo Horizonte). Há risco de chuvas moderadas de até 50 mm/dia, ventos de até 60 km/h e queda de granizo.

Nos próximos dias, a chuva pode provocar transtornos pontuais, como cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, danos localizados em plantações e alagamentos, especialmente em áreas urbanas. As áreas mais afetadas serão o litoral de São Paulo, o litoral do Espírito Santo, o sul de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final da sexta-feira mostra que ainda há risco de chuvas de até 50 mm nos próximos dias, o que causa pequenos transtornos em SP, RJ e ES.

As instabilidades atuarão principalmente durante a tarde e a noite. A tendência, porém, é de perda gradual de intensidade das chuvas e diminuição da nebulosidade a partir de quinta-feira (21). Nesse dia, há apenas previsão de chuvas mais fracas, especialmente no Espírito Santo.

Massa de ar polar traz mais frio ao Sudeste

Mas além da chuva, uma massa de ar polar já está avançando pela região, reforçando a sensação de frio no Sudeste. O sistema chega após provocar temperaturas extremamente baixas e geadas na Região Sul.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa nesta sexta-feira de tarde mostra a abrangência da massa de ar frio, que fará as temperaturas caírem em SP, RJ, sul de MG e sul do ES.

Nesta quarta-feira (20), o ar frio já estará derrubando as temperaturas em São Paulo. Nos próximos dias, o sistema também avança sobre o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e sul de Minas Gerais, mantendo o frio mais intenso até o final da semana.

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Na maior parte dessas áreas, as temperaturas mínimas devem ficar próximas dos 15°C. No entanto, o frio será ainda mais intenso nas regiões de maior altitude da Serra da Mantiqueira. As previsões indicam mínimas de até 4°C em municípios serranos, condição que pode favorecer a formação de geadas localizadas nos próximos dias.

Previsão de temperaturas mínimas na sexta-feira durante o início da manhã mostra regiões onde as temperaturas chegarão a valores muito baixos, ocasionando geadas pontuais.

Temperaturas igualmente baixas podem ser registradas também na região serrana do Rio de Janeiro (entre Petrópolis e Nova Friburgo); e também no Parque Nacional do Caparaó, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (22). Embora o risco de geada seja menor nestas regiões, ainda existe a possibilidade de que o fenômeno ocorra em pontos localizados de maior altitude.