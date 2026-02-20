Temporal severo provoca inundações em ruas e abre cratera gigante em Juiz de Fora, MG; veja imagens

Moradores da região enfrentam o absoluto caos urbano após tempestades intensas causarem alagamentos e deslizamentos assustadores na área do Barreiro, trazendo enormes transtornos para a rotina diária.

Temporal abriu uma cratera profunda em Juiz de Fora e deixou o trânsito da cidade em completo estado de alerta vermelho. Foto: Gabriel Landim/TV Integração

Uma forte tempestade castigou Juiz de Fora na noite da última quinta-feira (19) e provocou danos severos à infraestrutura urbana, com destaque para a formação de uma enorme cratera no acesso norte da cidade. O caso ocorreu na Avenida Garcia Rodrigues Paes, localizada estrategicamente entre os bairros Araújo e Barbosa Lage.

Imagens do local mostraram o asfalto sendo totalmente engolido, criando um buraco com vários metros de profundidade e largura, o que impossibilitou qualquer tipo de tráfego no trecho afetado e causou grande preocupação à população. A administração municipal explicou que a estrutura viária não suportou o impacto repentino das enxurradas extremas.

Diante desse cenário de destruição, a via foi imediatamente bloqueada pelas autoridades. Condutores que costumam passar pela região foram orientados por painéis eletrônicos e agentes de tráfego a buscar rotas alternativas, utilizando prioritariamente a Avenida Juscelino Kubitschek (JK). Consequentemente, o transporte coletivo também sentiu os impactos diretos, forçando a linha de ônibus 727 a modificar seus itinerários originais.

Caos hídrico e vias bloqueadas

Além da interdição principal, o avanço das águas transformou diversas vias em verdadeiros rios intransitáveis. Os pluviômetros locais aferiram índices alarmantes. Apenas no bairro Lourdes, os medidores registraram cerca de 66 mm de precipitação em um intervalo de sessenta minutos. Outras localidades adjacentes, a exemplo de Milho Branco e São Judas, receberam volumes de 57,30 mm e 50,50 mm, respectivamente.

Diversas vias registraram inundações significativas, prejudicando a fluidez na região central. O volume também alterou drasticamente o comportamento dos cursos naturais da região. O Rio Paraibuna ultrapassou a marca de três metros próximo à régua de aferição instalada na Ponte Vermelha.

Esse crescimento de 1,4 metro ocorreu de forma muito rápida, evidenciando a agressividade da correnteza. Durante o período crítico, as equipes de emergência foram acionadas dezenas de vezes. O Corpo de Bombeiros atendeu chamados de desobstrução de estradas, enquanto a Defesa Civil contabilizou 18 ocorrências envolvendo deslizamentos de terra e desabamentos de muros.

Lama e destruição na capital mineira

Antes da situação se agravar no interior, Belo Horizonte já amargava transtornos. Na noite de quarta-feira (18), a região do Barreiro recebeu um acúmulo total de 56 mm. A força contínua da enxurrada atingiu um barranco na Rua Vicente Dutra, situada no bairro Diamante, provocando a queda da terra sob a área habitada.

A massa barrenta desceu com violência, derrubou um alambrado de contenção e espalhou uma camada de lama pela via pública, chegando a invadir as garagens de edifícios residenciais. Algumas pessoas que vivem na área relataram que as obras de pavimentação realizadas em cotas mais altas teriam redirecionado o fluxo, contribuindo para o desastre material.

Vale ressaltar que as condições atmosféricas daquele dia apresentaram oscilações, iniciando com uma mínima de 17,2 °C, até alcançar o pico de calor com a máxima de 29 °C, o que ajudou a formar as densas nuvens responsáveis pelo aguaceiro.

