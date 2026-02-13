Maior montanha-russa da América Latina: novo parque de diversões da Cacau Show está sendo construído em SP

O novo Parque de entretenimento da Cacau Show está sendo construído em Itu, interior de São Paulo, e terá muitas atrações. Tem previsão de abertura para o final de 2027. Conheça mais sobre ele aqui.

Obras do novo parque da Cacau Show, o ‘Cacau Park’. Crédito: Divulgação.

Na cidade de Itu, interior do estado de São Paulo, a cerca de 100 km da capital paulista, está em obras o novo parque de diversões da famosa marca brasileira de chocolates Cacau Show, o 'Cacau Park'.

Trata-se de um parque de entretenimento completo, que promete ter a maior montanha-russa da América Latina, trilhas no meio da floresta e vilas temáticas. O projeto tem um investimento de R$ 2 bilhões e sua dimensão coloca o empreendimento entre os maiores investimentos privados em entretenimento no país.

Segundo o próprio fundador da Cacau Show, Alexandre Tadeu da Costa, a ideia é dar aos consumidores uma experiência prolongada da marca, que vai além dos poucos minutos que se leva para degustar um bombom. "Queremos capturar a atenção das pessoas e proporcionar um dia inteiro. É um projeto de vida, não apenas um negócio", disse ele em uma entrevista.

Do chocolate ao entretenimento

O parque vai ter 1 milhão de metros quadrados de área construída e sua construção envolverá contará com cerca de 3 mil postos de trabalho diretos e cerca de 10 mil indiretos.

O Cacau Park terá dois hotéis e deve gerar cerca de 10 mil empregos na região. Serão ao todo 52 brinquedos, 70 atrações, vilas temáticas (como a Vila LaCreme), teatros e experiências imersivas, uma fábrica de chocolate integrada ao circuito turístico e áreas de convivência e alimentação, além de shoppings a céu aberto.

A previsão é que o parque esteja preparado para receber o público a partir de dezembro de 2027 e a expectativa é receber 3 milhões de visitantes anuais.

Atualmente, o projeto está na fase de implantação física das atrações. Sete brinquedos já foram instalados, incluindo a montanha-russa 'Ghost Rider' , que promete ser uma das principais atrações. Ela tem 55 metros de altura, 1 km de percurso e velocidade de 120 km/h, sendo a maior e mais rápida da América Latina.

Mas o complexo contará também com uma montanha-russa invertida, que promete ser outra super atração, com 23 metros de altura, 600 metros de trilhos e velocidade de 70 km/h; além de outras montanhas-russas também.

Obras do prédio Aventura Maia no Cacau Park. Crédito: Divulgação.

Em meio ao espaço verde do parque, os visitantes percorrerão trilhas, encontrando personagens e conhecendo mais sobre a flor do cacau; será um local com um apelo à "magia", com figuras como fadas e bruxas.

Alguns dos espaços temáticos são o City Walk, com lojas e restaurantes, e a Fábrica Show, um espaço que contará a história do cacau, inspirado nas fábricas da Cacau Show e onde o visitante já vai poder sentir todo o aroma e degustar chocolates.

Veja abaixo o vídeo de divulgação do projeto do complexo, mostrando tudo o que lhe espera neste parque de diversões:

Uma das construções mais avançadas do parque é a Aventura Maia, inspirada nas antigas civilizações e que terá uma réplica da pirâmide Chichén Itzá, do México.

Ainda, um grande lago no meio do parque será construído para shows noturnos. E um enorme estacionamento com capacidade para 8 mil carros também. Além de muitas outras coisas mais… Só nos resta esperarmos pela grande inauguração no ano que vem!

Referências da notícia

Cacau Park: qual a previsão de abertura do parque? Investimento bilionário terá 70 atrações. 31 de janeiro, 2026. Layane Serrano e Daniel Giussani.

Visitamos as obras do novo parque da Cacau Show, que será nível Disney e terá degustação de chocolates. 18 de agosto, 2025. Daniel Akstein Batista.

Um projeto de R$ 2 bilhões: o que está por trás do parque de diversões da Cacau Show. 15 de fevereiro, 2025. Rafaela Zem.