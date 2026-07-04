Onde fica e o que fazer em Cabo Verde: o arquipélago que deu o que falar na Copa do Mundo

Um destino paradisíaco e pouco conhecido em África, cuja histórica qualificação para o Mundial não só desencadeou a loucura nas suas ruas, como colocou este território — que muitos mal sabiam localizar no mapa — no radar mundial.

Cabo Verde.

O mundo inteiro fala da sua proeza histórica no campo e, ao mesmo tempo, este recanto do Atlântico, escondido ao largo da costa do Senegal, aproveita o seu momento de fama para se posicionar como o destino exótico do momento.

Praias de areia branca, vulcões imponentes e uma cultura que cativa. Onde fica e o que fazer em Cabo Verde?

Estreia de ouro: a participação de Cabo Verde no Mundial de 2026

A seleção de futebol de Cabo Verde é uma das 48 equipes participantes no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, que será disputado conjuntamente entre México, Estados Unidos e Canadá.

O país conseguiu a sua qualificação histórica para o Mundial de 2026 depois de liderar o Grupo D das eliminatórias africanas, superando Camarões, Líbia, Angola, Maurícias e Suazilândia. A equipe qualificou-se precisamente em outubro de 2025, após vencer por 3-0 a Suazilândia, sendo esta a primeira vez que o país se qualifica para uma Copa do Mundo.

Jogadores de Cabo Verde.

Na edição do Mundial em curso, Cabo Verde partilhou o Grupo H com a Espanha, o Uruguai e a Arábia Saudita, e avançou para os dezesseis-avos-de-final ao ficar classificado em segundo lugar, onde fez frente de forma heroica à Argentina de Lionel Messi, naquela que foi a sua quarta e última partida na prova.

A participação na Copa de 2026 marca um marco histórico para a nação de Cabo Verde e evidencia o crescimento do seu futebol a nível internacional. Além disso, promove o seu nome, a sua história e os seus atrativos na cena mundial.

Este pequeno país insular africano surpreendeu o mundo com o seu desempenho frente à Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Argentina, com empates épicos diante de três campeões do mundo ao cabo de 90 minutos. Só perdeu para lá do tempo regulamentar com a seleção albi-celeste, vencedora da última edição do Mundial, disputado em 2022.

No seu primeiro jogo, disputado na segunda-feira, 15 de junho de 2026, em Atlanta, Cabo Verde conseguiu um empate 0-0 contra a Espanha, conquistando o seu primeiro ponto na história do Mundial . O goleiro Vozinha, de 40 anos, foi fundamental para manter a baliza invicta, tornando-se uma das figuras desta estreia.

. O goleiro Vozinha, de 40 anos, foi fundamental para manter a baliza invicta, tornando-se uma das figuras desta estreia. No seu segundo jogo, disputado no domingo, 21 de junho de 2026, em Miami, Cabo Verde empatou 2-2 contra o Uruguai, surpreendendo imenso o público futebolístico .

. No terceiro jogo a contar para a fase de grupos do Grupo H do Mundial de Futebol de 2026, disputado na sexta-feira 26 de junho na cidade de Houston, a seleção cabo-verdiana voltou a surpreender o mundo, mantendo-se invicta por mais uma partida ao empatar novamente a zero na cidade de Houston , desta feita contra a Arábia Saudita .

, desta feita contra a . No seu quarto jogo, já no seio das 32 melhores equipas do torneio, Cabo Verde regressou a Miami para enfrentar a Argentina e perdeu por 3-2 num jogo disputado "olhos nos olhos" com a atual campeã do mundo, apenas decidido no prolongamento. Para a História fica a imagem de uma equipa que conquistou o respeito do mundo inteiro e que honrou os seus poucos mais de 500.000 habitantes da melhor forma possível.

Onde fica Cabo Verde?

Este pequeno país é um Estado insular soberano, composto por um arquipélago de 10 ilhas vulcânicas situadas no Oceano Atlântico, a cerca de 570 quilômetros da costa da África Ocidental (a sul das Ilhas Canárias, mais precisamente à altura do Senegal).

Trata-se de uma antiga colônia portuguesa — que conquistou a sua independência de Portugal em 1975 —, que atualmente funciona como uma fascinante ponte cultural entre África, a Europa e a América Latina.

Adeptos de Cabo Verde a torcer no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026

Possui uma área total de 4 033 km² e uma população de cerca de 522.000 habitantes. A sua capital é a Praia, situada na ilha de Santiago.

Algumas informações úteis para quem pretende visitar o país

Língua : a língua oficial é o português, embora nas ruas todos falem o "crioulo cabo-verdiano".

: a língua oficial é o português, embora nas ruas todos falem o "crioulo cabo-verdiano". Moeda : a moeda oficial é o escudo cabo-verdiano, mas nas ilhas mais turísticas, como Sal ou Boavista, também se aceitam euros.

: a moeda oficial é o escudo cabo-verdiano, mas nas ilhas mais turísticas, como Sal ou Boavista, também se aceitam euros. Clima: tem "o verão eterno", com um clima tropical seco. Há sol quase os 365 dias do ano e muito pouca chuva.

Como chegar a Cabo Verde?

A forma mais comum é voar via Lisboa (Portugal) ou através de voos diretos a partir de algumas capitais europeias e africanas para os aeroportos internacionais de Sal ou Praia.

O que fazer em Cabo Verde?

Cabo Verde já venceu o seu jogo mais importante: provar ao mundo que o seu tamanho não define a sua grandeza. Seja pela épica atuação dos seus jogadores em campo ou pela magia das suas ilhas atlânticas, o arquipélago africano já não é um segredo bem guardado. É, oficialmente, o destino que todos deveriam agora descobrir.

Embora o destino se caracterize pela presença de 10 ilhas, o arquipélago oferece três locais de destaque, ideais para perfis muito distintos, consoante o tipo de viajante:

Ilha do Sal: um paraíso de relaxamento e vento

Trata-se de a ilha mais visitada e a meca dos desportos aquáticos na região. Os visitantes podem admirar e desfrutar de praias quilométricas de águas turquesa e da encantadora vila de Santa Maria.

Ilha do Sal em Cabo Verde.

Uma experiência imperdível: visitar as salinas de Pedra de Lume, situadas no interior da cratera de um vulcão extinto, onde é possível flutuar graças à elevada densidade do sal.

Ilha do Fogo: aventura e paisagens lunares

Para os amantes do trekking, esta ilha é dominada pelo Pico do Fogo, um imponente vulcão ativo com quase 3000 metros de altura, ao qual deve o seu nome.

Pico do Fogo.

Uma experiência imperdível: além de passear por paisagens de lava negra, nos arredores é possível degustar um famoso vinho local, cultivado de forma heróica sobre a própria cinza vulcânica.

llha de São Vicente: o coração cultural de Cabo Verde

É o berço da famosa cantora Cesária Évora e, dada a sua importância cultural, a capital musical do país.

Mindelo.

Uma experiência imperdível: perder-se pelas coloridas ruas coloniais da cidade de Mindelo e terminar o dia a desfrutar de uma noite de morna (a música tradicional melancólica do país) interpretada ao vivo nos bares locais.