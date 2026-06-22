A "mancha fria" do Atlântico poderia estar alimentando ondas de calor extraordinárias em toda a Europa

Um estudo climático recente explica como a água do degelo do Ártico está provocando ondas de calor mais extremas e padrões meteorológicos específicos que afetam diretamente o nosso país e o restante da Europa.

Ondas de calor mais intensas na Europa devido à anomalia de temperatura no Atlântico Norte.

Um estudo científico recente associa a "mancha fria" do Atlântico Norte a bloqueios atmosféricos mais persistentes e a condições que desencadeiam ondas de calor mais intensas em toda a Europa.

A "mancha fria" é uma anomalia térmica no Oceano Atlântico Norte, onde as temperaturas da água diminuem enquanto os demais oceanos do mundo aquecem. Essa zona fria contrasta fortemente com o aquecimento generalizado do planeta e tem impactos diretos no clima da Europa.

O estudo de 2024 de Oltmanns et al. demonstra que a água de degelo do Ártico injetada no Oceano Atlântico Norte atua como um preditor plurianual altamente confiável de verões europeus mais quentes e secos.

Onde está localizada a mancha fria?

Essa "mancha fria" ('Cold Blob') está localizada geograficamente no Atlântico Norte, ao sul da Groenlândia e da Islândia. Em mapas climáticos globais, essa área geralmente aparece como uma mancha de azul-marinho intenso, cercada por tons de vermelho e laranja decorrentes do aumento das temperaturas.

Esse resfriamento anômalo pode ter consequências meteorológicas significativas, uma vez que altera a interação entre o oceano e a atmosfera. Entre os efeitos notáveis, incluem-se mudanças nos padrões de vento e o potencial de alterar os regimes de precipitação, tempestades e temperatura na Europa.

Causas principais

Cientistas associam esse fenômeno a dois fatores principais relacionados às mudanças climáticas:

Desaceleração da AMOC : A Circulação de Revolvimento Meridional do Atlântico (AMOC) é uma corrente semelhante a uma esteira transportadora que transporta águas quentes dos trópicos em direção ao norte. Essa corrente está desacelerando, impedindo que calor suficiente chegue à região.

: A Circulação de Revolvimento Meridional do Atlântico (AMOC) é uma corrente semelhante a uma esteira transportadora que transporta águas quentes dos trópicos em direção ao norte. Essa corrente está desacelerando, impedindo que calor suficiente chegue à região. Derretimento na Groenlândia: a água doce e fria liberada pelo derretimento de geleiras interfere na densidade da água do mar, alterando a circulação oceânica natural e contribuindo para o resfriamento da superfície.

Que eventos a "mancha fria" desencadeia?

Esse fenômeno, frequentemente denominado Mecanismo Tempestade-Salinidade (SSM), segue uma cadeia de eventos previsíveis de um ano para o outro, a saber:

Estratificação oceânica : a água de degelo e o escoamento superficial no Atlântico Norte subpolar criam uma camada superficial rasa e de baixa salinidade.

: a água de degelo e o escoamento superficial no Atlântico Norte subpolar criam uma camada superficial rasa e de baixa salinidade. Resfriamento no inverno : Como a camada superficial é menos densa e mais isolada, ela esfria muito mais rapidamente durante o inverno, estabelecendo uma fronteira abrupta na temperatura da superfície do mar (TSM).

: Como a camada superficial é menos densa e mais isolada, ela esfria muito mais rapidamente durante o inverno, estabelecendo uma fronteira abrupta na temperatura da superfície do mar (TSM). Aumento das tempestades : tempestades mais intensas formam-se sobre esse gradiente de temperatura acentuado, gerando ventos de oeste potentes que empurram a quente Corrente do Atlântico Norte para o norte.

: tempestades mais intensas formam-se sobre esse gradiente de temperatura acentuado, gerando ventos de oeste potentes que empurram a quente Corrente do Atlântico Norte para o norte. Bloqueios de alta pressão no verão: no verão seguinte, essa água quente deslocada atua como uma barreira, desviando a corrente de jato e permitindo que domos de calor associados a altas pressões e condições de seca se estabeleçam sobre a Europa.

Compreender melhor o mecanismo que liga a salinidade às tempestades nos ajudará a prever ondas de calor severas na Europa com meses — e, às vezes, até anos — de antecedência.

Impactos na Península Ibérica

A "mancha fria" está diretamente ligada ao clima da Península Ibérica, atuando como um fator de perturbação para as trajetórias de tempestades e as massas de ar provenientes do Oceano Atlântico. Embora esteja localizada a grande distância — perto da Groenlândia —, ela desencadeia um efeito dominó atmosférico conhecido como teleconexão. Os principais impactos na Espanha e em toda a península incluem:

1.Ondulação da corrente de jato

O acentuado contraste de temperatura entre a área fria e as águas circundantes mais quentes distorce a corrente de jato — a corrente de ar de alta altitude e rápido deslocamento que direciona os sistemas de baixa pressão.

Em vez de fluir diretamente de oeste para leste, a corrente de jato serpenteia e assume curvas acentuadas.

Essas ondulações empurram massas de ar ártico ou polar muito frio diretamente para o sul, alcançando nossas latitudes de forma abrupta.

2. Aumento da frequência de DANAs ou eventos de gota fria

À medida que a AMOC enfraquece e a alta atmosfera se desestabiliza, as condições favorecem o desprendimento de bolsões de ar frio em grandes altitudes. Isso aumenta o risco de Depressões Isoladas em Altos Níveis (DANAs); quando essas interagem com um Mar Mediterrâneo cada vez mais quente, elas alimentam chuvas torrenciais extremas e inundações nas regiões leste e sul da península.

Imagem de um estudo recente sobre a "mancha fria", mostrando sua configuração no Atlântico.

3. Alteração do Anticiclone dos Açores e dos sistemas de baixa pressão

A "mancha fria" altera os sistemas de pressão do Atlântico Norte, e isso pode levar a dois extremos:

Invernos de tempestades sucessivas : se sistemas de alta pressão estacionarem sobre o norte da Europa, a trajetória das tempestades do Atlântico desloca-se para o sul, abrindo um corredor direto para um fluxo contínuo de frentes carregadas de chuva que alcançam a Galícia, a costa cantábrica e o interior da península.

: se sistemas de alta pressão estacionarem sobre o norte da Europa, a trajetória das tempestades do Atlântico desloca-se para o sul, abrindo um corredor direto para um fluxo contínuo de frentes carregadas de chuva que alcançam a Galícia, a costa cantábrica e o interior da península. Bloqueio anticiclônico seco: No entanto, se o Anticiclone dos Açores se deslocar de forma anômala, ele pode bloquear completamente a chegada de chuvas, agravando as secas crônicas de inverno na Espanha.

4. Bloqueios de calor extremo no verão

A deformação da corrente de jato causada por esse resfriamento no norte pode fazer com que dorsais anticiclônicas africanas — como a observada nesta semana, constituídas por massas de ar muito quente e estável — fiquem "presas" e estacionem sobre a Península Ibérica durante o verão, provocando ondas de calor mais duradouras, intensas e persistentes.

Referência da notícia

Oltmanns, M., et al. (2024) European summer weather linked to North Atlantic freshwater anomalies in preceding years. European Geosciences Union.