A "mancha fria" do Atlântico poderia estar alimentando ondas de calor extraordinárias em toda a Europa
Um estudo climático recente explica como a água do degelo do Ártico está provocando ondas de calor mais extremas e padrões meteorológicos específicos que afetam diretamente o nosso país e o restante da Europa.
Um estudo científico recente associa a "mancha fria" do Atlântico Norte a bloqueios atmosféricos mais persistentes e a condições que desencadeiam ondas de calor mais intensas em toda a Europa.
O estudo de 2024 de Oltmanns et al. demonstra que a água de degelo do Ártico injetada no Oceano Atlântico Norte atua como um preditor plurianual altamente confiável de verões europeus mais quentes e secos.
Onde está localizada a mancha fria?
Essa "mancha fria" ('Cold Blob') está localizada geograficamente no Atlântico Norte, ao sul da Groenlândia e da Islândia. Em mapas climáticos globais, essa área geralmente aparece como uma mancha de azul-marinho intenso, cercada por tons de vermelho e laranja decorrentes do aumento das temperaturas.
Esse resfriamento anômalo pode ter consequências meteorológicas significativas, uma vez que altera a interação entre o oceano e a atmosfera. Entre os efeitos notáveis, incluem-se mudanças nos padrões de vento e o potencial de alterar os regimes de precipitação, tempestades e temperatura na Europa.
Causas principais
Cientistas associam esse fenômeno a dois fatores principais relacionados às mudanças climáticas:
- Desaceleração da AMOC: A Circulação de Revolvimento Meridional do Atlântico (AMOC) é uma corrente semelhante a uma esteira transportadora que transporta águas quentes dos trópicos em direção ao norte. Essa corrente está desacelerando, impedindo que calor suficiente chegue à região.
- Derretimento na Groenlândia: a água doce e fria liberada pelo derretimento de geleiras interfere na densidade da água do mar, alterando a circulação oceânica natural e contribuindo para o resfriamento da superfície.
Que eventos a "mancha fria" desencadeia?
Esse fenômeno, frequentemente denominado Mecanismo Tempestade-Salinidade (SSM), segue uma cadeia de eventos previsíveis de um ano para o outro, a saber:
- Estratificação oceânica: a água de degelo e o escoamento superficial no Atlântico Norte subpolar criam uma camada superficial rasa e de baixa salinidade.
- Resfriamento no inverno: Como a camada superficial é menos densa e mais isolada, ela esfria muito mais rapidamente durante o inverno, estabelecendo uma fronteira abrupta na temperatura da superfície do mar (TSM).
- Aumento das tempestades: tempestades mais intensas formam-se sobre esse gradiente de temperatura acentuado, gerando ventos de oeste potentes que empurram a quente Corrente do Atlântico Norte para o norte.
- Bloqueios de alta pressão no verão: no verão seguinte, essa água quente deslocada atua como uma barreira, desviando a corrente de jato e permitindo que domos de calor associados a altas pressões e condições de seca se estabeleçam sobre a Europa.
Compreender melhor o mecanismo que liga a salinidade às tempestades nos ajudará a prever ondas de calor severas na Europa com meses — e, às vezes, até anos — de antecedência.
Impactos na Península Ibérica
A "mancha fria" está diretamente ligada ao clima da Península Ibérica, atuando como um fator de perturbação para as trajetórias de tempestades e as massas de ar provenientes do Oceano Atlântico. Embora esteja localizada a grande distância — perto da Groenlândia —, ela desencadeia um efeito dominó atmosférico conhecido como teleconexão. Os principais impactos na Espanha e em toda a península incluem:
1.Ondulação da corrente de jato
O acentuado contraste de temperatura entre a área fria e as águas circundantes mais quentes distorce a corrente de jato — a corrente de ar de alta altitude e rápido deslocamento que direciona os sistemas de baixa pressão.
- Em vez de fluir diretamente de oeste para leste, a corrente de jato serpenteia e assume curvas acentuadas.
- Essas ondulações empurram massas de ar ártico ou polar muito frio diretamente para o sul, alcançando nossas latitudes de forma abrupta.
2. Aumento da frequência de DANAs ou eventos de gota fria
À medida que a AMOC enfraquece e a alta atmosfera se desestabiliza, as condições favorecem o desprendimento de bolsões de ar frio em grandes altitudes. Isso aumenta o risco de Depressões Isoladas em Altos Níveis (DANAs); quando essas interagem com um Mar Mediterrâneo cada vez mais quente, elas alimentam chuvas torrenciais extremas e inundações nas regiões leste e sul da península.
3. Alteração do Anticiclone dos Açores e dos sistemas de baixa pressão
A "mancha fria" altera os sistemas de pressão do Atlântico Norte, e isso pode levar a dois extremos:
- Invernos de tempestades sucessivas: se sistemas de alta pressão estacionarem sobre o norte da Europa, a trajetória das tempestades do Atlântico desloca-se para o sul, abrindo um corredor direto para um fluxo contínuo de frentes carregadas de chuva que alcançam a Galícia, a costa cantábrica e o interior da península.
- Bloqueio anticiclônico seco: No entanto, se o Anticiclone dos Açores se deslocar de forma anômala, ele pode bloquear completamente a chegada de chuvas, agravando as secas crônicas de inverno na Espanha.
4. Bloqueios de calor extremo no verão
A deformação da corrente de jato causada por esse resfriamento no norte pode fazer com que dorsais anticiclônicas africanas — como a observada nesta semana, constituídas por massas de ar muito quente e estável — fiquem "presas" e estacionem sobre a Península Ibérica durante o verão, provocando ondas de calor mais duradouras, intensas e persistentes.
Referência da notícia
Oltmanns, M., et al. (2024) European summer weather linked to North Atlantic freshwater anomalies in preceding years. European Geosciences Union.