Inverno chega com força: frente fria e ar polar avançam pelo Centro-Sul; veja os estados atingidos

O início do inverno será intenso no Centro-Sul do Brasil com o avanço de uma frente fria e de um forte ar polar. O sistema provoca chuvas, tempestades e uma queda nas temperaturas nos próximos dias. Veja também: Frente fria traz tempestades e engatilha a massa de ar polar mais intensa do ano

O inverno começou oficialmente no domingo (21), às 5h24, e chegou com força total sobre os estados do Centro-Sul. Uma forte frente fria se formou ao longo da madrugada desta segunda-feira (22) e avança pelos estados da Região Sul nas próximas horas.

O sistema frontal seguirá se deslocando no decorrer dos próximos dias, afetando também o Centro-Oeste e Sudeste. A previsão deixa alertas para chuvas intensas e tempestades. Além disso, a massa de ar polar derruba as temperaturas já na tarde de hoje (22) sobre o Sul do Brasil e reacende alerta para geadas generalizadas.

Frente fria avança e deixa 9 estados em alerta

Na madrugada desta segunda (22) uma frente fria se formou e, neste momento, encontra-se sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No início da tarde estão previstas chuvas intensas e tempestades deixando os estados em alerta.

Mapa de chuva e pressão a nível médio do mar mostrando áreas afetadas pelas chuvas e a localização do centro de baixa pressão.

Os alertas estão válidos desde o início desta manhã para locais onde há riscos de alagamentos, transbordamento de rios e queda de granizo. Além das fortes chuvas e tempestades, o modelo europeu ECMWF mostra fortes rajadas de vento ocorrendo em áreas pontuais e que podem superar os 60 km/h.

Nesta terça-feira (23), a frente fria segue avançando, enquanto que o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina recebem uma trégua nas chuvas. Por outro lado, São Paulo e Mato Grosso do Sul possuem alertas vigentes para precipitação que ocorrem de forma pontual no período da manhã.

O mapa de água precipitável desta terça-feira (23), mostra com clareza a atuação da frente fria sobre o Centro-Sul do Brasil.

À tarde a área de atuação das chuvas aumentam, ou seja, voltam a ganhar força. Desta vez afetando também o sul de Minas Gerais e o sul de Goiás. Nestas mesmas regiões, há possibilidade de tempestades com trovoadas, descargas elétricas e chuvas intensas, o que causa preocupações aos cafeicultores.

Estas características vão se manter ao longo da quarta-feira (24), apesar do centro da baixa pressão se afastar em direção ao Atlântico, a frente fria se mantém estagnada sobre o Sudeste e Centro-Oeste do país, aumentando os volumes acumulados.

Chuva e nebulosidade prevista para a quarta-feira (24). A previsão indica chuvas em áreas de SP, MS, MG, GO e MT. Além de outras áreas do país.

As chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia. Além disso, nesta quarta-feira (24), há alertas para chuvas intensas no sul do Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e sul de Minas Gerais, Vale do Paraíba e norte de São Paulo, sul de Goiás, leste do Mato Grosso do Sul e sudeste do Mato Grosso.

Apesar das chuvas intensas, o modelo não mostra acumulados muito expressivos. No Sul do Brasil, os maiores volumes previstos ficam por conta do oeste do Paraná, com acumulados de até 50 mm até o final da quarta-feira (24).

Precipitação acumualda prevista até o final da quarta-feira (24) mostra volumes superiores a 70 mm em áreas do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

No Centro-Oeste, as chuvas ficam mais concentradas entre o sudoeste de Goiás, leste do Mato Grosso do Sul e porções central e sudeste do Mato Grosso. Nessas áreas acumulados entre 25 mm e 85 mm (sudoeste de Goiás).

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Já no Sudeste, as chuvas ocorrem de forma mais generalizada com volumes acima de 30 mm. Caso do norte de São Paulo e Triângulo Mineiro com volume entre 30 mm e 75 mm. No Vale do Paraíba, sul de Minas e extremo sul do Rio de Janeiro, os acumulados ficam entre 30 mm e 50 mm.

Ar polar chega e acende alerta para geadas generalizadas

Após a passagem desta frente fria, teremos a chegada de uma intensa massa de ar polar, a primeira do inverno de 2026. O modelo ECMWF indica máximas baixas já na tarde desta segunda (22) onde a temperatura não irá superar os 15°C no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Anomalia de temperatura em 850 hPa, mostra a atuação da forte massa de ar frio que avança pelo Brasil nesta semana.

No decorrer da noite as temperaturas caem ainda mais e já se aproximam de 0°C nas Serras Gaúcha e Catarinense. Diante disso, o amanhecer de terça-feira (23) será com temperaturas negativas nas áreas citadas acima. Existe a possibilidade de quebra de recorde de temperaturas na capital Porto Alegre/RS.

Além da quebra de recordes, há riscos de geadas generalizadas no estado gaúcho, catarinense, além do sudoeste e sul paranaense. Nestas áreas os termômetros variam entre 0°C e 5°C.

Temperatura mínima prevista para o amanhecer desta terça-feira (23).

Durante a tarde a massa de ar polar avança e atinge o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Estão previstas queda de até 11°C nas temperaturas máximas em um intervalo de apenas 24 horas para a região sul do estado sul-mato-grossense. Com o céu claro a perda de calor pela superfície é maior e ao final da noite as temperaturas caem rapidamente e ficam abaixo dos 10°C.